На штыках и рублях: кому выгоден переворот в Венесуэле

Венесуэльские власти неоднократно за последние два года обвиняли США в попытке государственного переворота и даже в организации покушения на действующего президента Николаса Мадуро — преемника Уго Чавеса, начавшего 20 лет назад, в феврале 1999 года, длительный цикл правления в этой южноамериканской стране радикальных социалистов-популистов.

Но только сейчас у венесуэльского президента появились более чем очевидные доказательства вмешательства США во внутренние дела его страны с целью свержения власти.

События развивались стремительно.

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22 января появились сообщения о том, что венесуэльские власти подавили попытку военного мятежа. (В начале января Мадуро официально вступил в должность президента на второй пятилетний срок, но уже тогда его не признали законным президентом некоторые страны-соседи – в частности, Бразилия, Колумбия, Аргентина, Парагвай и Перу).

Однако все радикально изменилось 23 января, когда — как водится, в твиттере — президент США Дональд Трамп объявил, что считает законным временным президентом Венесуэлы бывшего главу парламента 35-летнего Хуана Гуайдо. Сам Гуайдо провозгласил себя 23 января главой государства на крупнейшей с 2017 года массовой демонстрации протеста против режима Мадуро в Каракасе. Судя по облетевшим весь мир фотографиям и видео, в этой манифестации участвовали сотни тысяч человек. В Москве эти события уже оценили.

«Попытку узурпации верховной власти в Венесуэле мы считаем противоречащей и нарушающей основы и принципы международного права. Это является основой нашей позиции», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мэрия столицы страны давно находится в руках оппозиции, которая выиграла там выборы. На парламентских выборах в Венесуэле победу также одержала оппозиция, однако Николас Мадуро с помощью конституционного суда признал парламент незаконным и фактически упразднил его, заменив лояльной себе Гражданской ассамблеей. В свою очередь, парламент отказывался признать победу Мадуро на президентских выборах 2018 года честной.

Признав Гуйадо президентом Венесуэлы и призвав Мадуро отдать власть, США тем самым попытались устроить в стране «твиттерный» переворот. Вслед за Штатами Гуайдо моментально признали законным временным президентом Организация американских государств, а также Канада, Бразилия, Перу, Парагвай, Бразилия, Аргентина. Они упирают на положения венесуэльской конституции, согласно которым глава парламента становится «временным президентом» в случае невозможности действующего управлять государством.

По закону, этот временный президент обязан обеспечить в течение месяца проведение новых президентских выборов.

Публично действующего президента Мадуро поддержала нищая Боливия, где правит такой же радикальный социалист Эво Моралес, а также Мексика (от которой Трамп то и дело грозит отгородиться стеной) и Турция (президент Реджеп Тайип Эрдоган сам не так давно столкнулся с попыткой военного переворота, которую быстро подавил). Но гораздо важнее в этой ситуации позиция Китая, одного из главных доноров венесуэльской экономики. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в традиционной для китайской дипломатии сдержанной и неявной форме выразил поддержку правительству Мадуро:

«Китай поддерживает правительство Венесуэлы в его усилиях по поддержанию стабильности, сохранению суверенитета и независимости, мы всегда придерживаемся принципа невмешательства во внутренние дела других стран, выступаем против любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы».

Понятно, что для Трампа на фоне шатдауна попытка продемонстрировать силу (пока только дипломатическую, но нельзя исключать и военное вторжение) в Венесуэле — это способ отвлечения внимания от американских проблем. К тому же оппозиционный Трампу конгресс США в случае с Венесуэлой явно будет на его стороне.

Однако объективные внутренние предпосылки для смены власти в Венесуэле, безусловно, существуют.

Главная проблема этой южноамериканской страны — вопиющая экономическая неэффективность бывшего водителя автобуса Николаса Мадуро на посту президента. За пять лет правления он в буквальном смысле довел страну до массового физического голода и разорения. ВВП страны за эти пять лет упал на 45% (обычно падение примерно на 5% в год происходит у государств, на территории которых идет полномасштабная война). Инфляция только в 2018 году составила 1,4 миллиона процентов.

Из Венесуэлы за время правления Мадуро уехали 3 миллиона человек — каждый десятый. Это как если бы Россия с 2013 года потеряла 15 миллионов. Пустые полки магазинов и венесуэльцы, идущие с рулонами туалетной бумаги через границы из соседней Колумбии, стали самыми наглядными символами масштабов экономической катастрофы.

Причем дело происходит в стране с относительно небольшой численностью населения (чуть больше 30 миллионов человек), входящей в топ-15 крупнейших нефтедобывающих государств. Венесуэльская нефтедобыча, от которой страна получает более 90% валютных доходов, тоже катастрофически падает. С 2017 года она рухнула на треть — с 2,1 до 1,3 млн баррелей в сутки, а ее текущий уровень, по данным ОПЕК, стал минимальным почти за полвека.

Для России события в Венесуэле глубоко небезразличны и с политической, и с экономической точки зрения. Еще со времен Уго Чавеса Венесуэла стала надежным публичным союзником России по всем вопросам в обмен на постоянную финансовую помощь. В начале декабря 2018 года Николас Мадуро приезжал в Россию с очередным визитом за экстренной помощью. В итоге Россия согласилась инвестировать в экономику Венесуэлы еще $6 млрд (из них $5 млрд – в нефтедобычу) и безвозмездно поставить в страну, где люди испытывают голод, 600 тысяч тонн зерна. Кроме того, Россия гарантировала еще $1 млрд долларов инвестиций в добычу золота и обещала «оказать поддержку в техническом обслуживании и ремонте» систем вооружений, сообщил тогда Мадуро.

Венесуэла — крупнейший получатель российских денег: по данным Reuters, с 2006 года правительство РФ и «Роснефть» прокредитовали ее на $17 млрд. С учетом новых инвестиций эта сумма могла увеличиться до $23 млрд. По данным Счетной палаты, в 2017 году Россия недополучила $3,5 млрд по выданным иностранным кредитам, из которых $1 млрд просрочила Венесуэла. Если инвестиции в нефтедобычу Венесуэлы еще могли принести валютную выручку, то российские кредиты этой стране пока явно выглядят безвозвратными — независимо от того, останется ли Мадуро у власти или нет.

А он пытается с помощью армии подавить массовые манифестации своих противников и объявил о разрыве дипломатических отношений со Штатами, призвав американских дипломатов в 72 часа покинуть страну. В ответ госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что у Мадуро нет права разрывать отношения со Штатами и американские дипломаты будут работать, как работали.

Если Мадуро попытается применить к американским дипломатам силу, это станет предлогом для силовых действий США.

Показательно, что вслед за Трампом приписка «временный президент» вызвала скандал и в соцсетях – как оказалось, в Facebook и Instagram аккаунты Гуайдо были верифицированы, и он, обозначив себя президентом, оказывается в этом статусе «официально» и в соцсетях. Как оказалось, Николас Мадуро вообще не был верифицирован в Instagram.

С учетом роли крупнейших соцсетей в современном мире и числа их пользователей, то, кого они считают президентом той или иной страны, становится не менее важно признания или непризнания со стороны лидеров государств.

События в Венесуэле показывают, что если страна хочет сохранить независимость и суверенитет, имея при этом привлекательные природные ресурсы (ту же нефть), она обязана быть экономически состоятельной. Разумеется, есть пример Кубы, где режим Кастро продержался десятилетия на штыках и советских деньгах. Но в итоге там все равно пришлось постепенно открывать экономику и проводить рыночные реформы. К тому же у России нет возможности бесконечно поддерживать — даже продвигая интересы своих нефтяных компаний или свои военно-политические интересы (Венесуэла могла стать политическим плацдармом России в Латинской Америке) — популистские политические режимы, не способные нормально управлять своей страной.

Едва ли Россия будет в случае с Венесуэлой поступать так, как она поступала в Сирии.

Во-первых, Асад, при всех его недостатках, всегда был гораздо более экономически ответственным партнером России, чем Мадуро. Во-вторых, пытаться как-то иначе, кроме слов, защищать публично отвергнутый США режим в непосредственной близости от Штатов на американском континенте — слишком опасно для международной безопасности. Не хватало еще угрозы военного конфликта в США на американском направлении.

В любом случае Россия имеет полное право требовать от любой венесуэльской власти соблюдения достигнутых договоренностей и защиты своих инвестиций. Получится ли их защитить — другой вопрос. Вкладывать деньги в страну с пустыми полками магазинов, шестизначной годовой инфляцией и отсутствием туалетной бумаги, которую заменяет пламенная популистская и антиглобалистская риторика главы государства, изначально было очень рискованно.