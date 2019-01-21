Не валяй дурака, Америка: чем грозит шатдаун

Формально приостановлена работа и финансирование не всего федерального правительства США. Речь идет примерно о четверти операций, которые финансируются централизованно. Тем не менее, почти 800 тысяч федеральных госслужащих с 22 декабря не получают зарплату. 420 тысяч из них продолжают работать, а 380 тысяч были отправлены в принудительный неоплачиваемый отпуск. И конца этому пока не видно.

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В России трудно представить себе ситуацию, при которой рядовые граждане по доброй воле пытаются помочь деньгами чиновникам. Тем не менее в США это сейчас именно так. В интернете создано более 1500 краудфандинговых сайтов, где американцы собирают деньги для помощи оставшимся без зарплаты госслужащим. Министерство сельского хозяйства, налоговая служба и управление гражданской авиации при этом потребовали от 50 тысяч своих сотрудников выйти на работу, хотя они не будут получать зарплату, пока шатдаун не прекратится.

Причина приостановки работы правительства главной мировой державы и крупнейшей экономики мира кажется для нас не менее фантасмагорической, чем сбор денег обычными гражданами на зарплаты чиновникам. Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы Конгресс США выделил $5,7 млрд из федерального бюджета в 2019 году на строительство стены с Мексикой, чтобы таким образом остановить поток нелегальных мигрантов из соседней страны. Демократическое большинство в Конгрессе отказывается выделять эти деньги, напоминая Трампу о его предвыборном обещании. Тогда будущий президент США обещал, что за строительство стены с Мексикой заплатит... сама Мексика.

Как можно заставить Мексику платить за строительство стены, которая ей категорически невыгодна, Трамп не объяснял ни в ходе предвыборной кампании, ни сейчас.

В итоге финансирование на 2019 год федеральных программ и ведомств заблокировано – президент и Конгресс не могут договориться. С момента шатдауна Трамп дважды выступал с обращениями к нации. В ходе последнего (пока) такого обращения президент предложил Конгрессу компромисс. Во-первых, по поводу почти 700 тысяч человек, которых нелегально приехали в Америку в детском возрасте со своими семьями. Пока по американским законам, согласно специальной миграционной программе, их нельзя депортировать и у них есть разрешение на работу. Но Трамп с момента прихода в Белый дом упорно пытается отменить эту программу. Теперь же он заявил, что не против продлить ее действие еще на три года — к тому времени выросшие дети нелегальных мигрантов смогут получить рабочие визы.

Второй компромисс — продлить на три года статус лиц, находящихся в США в рамках программы временной защиты от депортации. От этой программы зависит судьба более 300 тысяч беженцев из государств, где идут военные действия или пострадавших от стихийных бедствий. До сих пор Трамп хотел депортировать всех этих людей.

Демократы отвергли любые предложения Трампа еще до его выступления, а после стали говорить о бесчувственности американского президента, даже не упомянувшего страдающих без зарплаты федеральных чиновников. Понятно, что все это исключительно политическая риторика.

Трамп и Конгресс просто пытаются максимально «прогнуть» друг друга, прежде чем договорятся.

Проблема в том, что пока оценить масштаб последствий шатдауна для американской экономики толком невозможно. Во-первых, потому, что такой долгой приостановки работы федерального правительства США не было еще никогда. До этого рекордный шатдаун — на рубеже 1995-1996 годов — длился три недели. Во-вторых, одним из последствий шатдауна стало как раз временное отсутствие доступа к достоверной экономической статистике.

Сама американская экономика в 2018 году росла на уровне мировой и даже выше. По итогам года ее рост может составить около 4%. Но теперь ей прогнозируют существенное замедление. Если учесть, что рост китайской экономики в 2018 году оказался самым скромным за последние 28 лет ( «всего» 6,6% — нам бы такая скромность!), две крупнейшие экономические державы планеты могут существенно повлиять на весь мир. Как никак, США и Китай — это почти 40% всей мировой экономики.

Еще одной угрозой для американской экономики от шатдауна может стать серьезный спад потребления — 70% американского ВВП формируется именно потребительским спросом. А чиновники (тут как раз все похоже на Россию) являются одним из самых «потребляющих» сословий.

Для России шатдаун вроде бы даже выгоден: пока президент и Конгресс спорят, как разблокировать работу правительства, им явно не до обсуждения новых антироссийских санкций.

Но при этом понятно, что ни американская экономика, ни американская военно-политическая машина от шатдауна не останавливаются.

Трамп ведет не до конца понятную миру и даже, похоже, части его администрации, игру вокруг вывода войск из Сирии. Пока никто не может понять, когда и куда они выводятся, а также что США потребуют взамен от Турции, главного бенефициара этого решения. Американские военные корабли заходят в Черное море. Трамп готовится ко второй встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которая может состояться в конце февраля во Вьетнаме. К тому же шатдаун рано или поздно закончится, а попытки ввести новые санкции против России с большой долей вероятности возобновятся.

Нельзя сказать, делает ли самый долгий шатдаун Америку существенно слабее. Американская экономика в общем и целом может обходиться без правительства. Но вот то, что это еще один штрих в картине масштабной непредсказуемости американской политики при Трампе, можно говорить совершенно точно. Когда ведущая военная и экономическая держава находится в условиях перманентных внутриполитических потрясений и разборок на пустом месте (стена на границе с Мексикой — точно не главная проблема ни для самих США, ни тем более для судеб мира), это не добавляет стабильности всей мировой экономике и политике.