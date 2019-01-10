Пробирка судьбы: когда закончат издеваться над спортом России

Именно просрочка дедлайна теперь используется критиками России для давления на WADA. Мол, досрочно восстановили статус Российского антидопингового агентства и позволили России не выполнить вовремя одно из ключевых условий восстановления.

По предварительным данным, судьба российского спорта должна быть решена в начале следующей недели, 14-15 января.

В эти дни независимый комитет по соответствию WADA (CRC) проведет заседание для рассмотрения статуса соответствия РУСАДА кодексу. Если статус признают соответствующим кодексу, скандал можно считать официально законченным. Если нет — Россия лишится права проводить международные соревнования, а наши спортсмены в лучшем случае будут выступать на крупнейших состязаниях в нейтральном статусе. Или даже в индивидуальном порядке по личным разрешениям профильных федераций, как это происходит с 2015 года с нашими легкоатлетами.

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Уже сейчас на руководство WADA оказывается серьезное публичное давление: журналисты, отдельные спортсмены и руководители национальных антидопинговых агентств критикуют его за то, что «позволили русским просрочить» дедлайн и не отстранили их сразу после 31 декабря 2018 года. Кроме того, высказываются сомнения в достоверности данных Московской лаборатории — мол, их просто успели подменить.

Как бы там ни было, Россия остается одной из крупнейших мировых держав и одним из ключевых спонсоров самого WADA. Поэтому продолжение допингового скандала будет иметь печальные последствия не только для нашего, но и для всего мирового спорта.

Точкой отсчета международного допингового скандала с участием России считается вышедший в декабре 2014 года на германском телеканале ARD документальный фильм-расследование журналиста Хайо Зеппельта «Тайны о допинге: как Россия делает своих победителей». С тех пор Россию начали обвинять в создании государственной системы поддержки допинга и подмене допинг-проб на Сочинской зимней Олимпиаде-2014. Решающую роль в этих обвинениях сыграли показания бежавшего в США экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Сейчас можно только гадать, получил бы этот скандал такой размах и оказался бы столь продолжительным, если бы не общее ухудшение отношений России с Западом и не война санкций после присоединения Крыма и начала войны на Донбассе. Как бы там ни было, последние четыре года российских спорт прожил в условиях беспрецедентного давления со стороны международных спортивных организаций.

В результате российские паралимпийцы были лишены права участвовать в летней Паралимпиаде-2016, а наши олимпийцы в 2018 году выступали за зимней Олимпиаде в нейтральном статусе с полным запретом на использование государственной символики России. Большое количество российских спортсменов просто отстранили от участия в зимней Олимпиаде-2018 без объяснения причин.

У некоторых российских победителей и призеров зимней Олимпиады-2014 в Сочи задним числом отобрали медали из-за подозрений в манипуляции допинг-пробами. Хотя корректных доказательств таких манипуляций так и не было предъявлено, а Россия не признала наличие государственной системы поддержки допинга в спорте. Тем не менее, бывший министр спорта Виталий Мутко и еще ряд российских чиновников были пожизненно дисквалифицированы МОК и в итоге ушли из руководства российским спортом.

Несколько лет в состоянии бана живет Всероссийская федерация легкой атлетики — наши спортсмены участвуют в соревнованиях исключительно под нейтральным флагом. На грани исключения балансирует Союз биатлонистов России.

Понятно, что скандал такого масштаба подрывает доверие ко всему спорту высших достижений и к международным спортивным организациям. В этом смысле в его скорейшем завершении WADA или тот же Международный олимпийский комитет заинтересованы не меньше, чем Россия. Но в том числе из-за крайне политизированности спорта и роста взаимного недоверия в отношениях наиболее влиятельных и в политическом, и в спортивном плане стран мира поставить точку в этой печальной истории будет непросто.

Тем не менее, пожалуй, никогда за последние четыре года «свет в конце тоннеля» для российского спорта не был так близок. Если данные базы Московской антидопинговой лаборатории будут признаны достоверными, с нашего спорта наконец снимут клеймо позора. При этом надо понимать, что отдельные спортсмены, если в их пробах будут найдены нарушения, могут пострадать. Но для перспектив российского спорта критически важно как можно скорее завершить этот допинговый скандал.

В конце концов, дело не в праве России проводить международные соревнования у себя дома — мы без них как-нибудь проживем.

Дело — в честном имени российских спортсменов. В самой возможности для россиян спокойно заниматься большим спортом и выступать за свою страну. Слышать свой гимн и брать в руки флаг России после побед. Испытывать законную гордость за свою страну. Не чувствовать себя изгоями в мировой спортивной семье.