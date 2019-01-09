Нас опять обманули? Чем опасна новая статистика

На фоне роста НДС с 18 до 20% с 1 января 2019 года, подорожания тарифов ЖКХ и проезда в общественном транспорте (в новом году нас ждет еще одно такое подорожание) пока есть одна относительно светлая экономическая новость. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране вырос до 11 280 рублей и сравнялся с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года. Повышение МРОТ затронет 3,7 миллиона работников. Где и как можно прожить на 11 280 рублей в месяц — отдельный вопрос.

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Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью «Российской газете» заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году. Однако проблема в том, что эта индексация произойдет только 1 октября 2019 года и лишь на 4,3% — то есть, на уровень годовой инфляции 2018-го. Чтобы сохранить соотношение средней зарплаты с окладом учителей, врачей, научных и социальных работников, регионам выделят дополнительные 100 миллионов рублей.

При этом наиболее резкий рост цен (явно больше, чем на 4%) само правительство прогнозирует на первое полугодие 2019 года. То есть, вся эта октябрьская индексация зарплат бюджетников будет гарантированно «съедена» инфляционным скачком заранее.

Подводя итоги работы правительства в 2018 году, премьер Дмитрий Медведев заявил о наличии у кабинета министров некоего плана борьбы с бедностью, однако не назвал никаких деталей. Между тем именно проблема растущей бедности стала одной из наиболее болезненных для российской экономики. Хотя правительство упорно твердит о рекордно низком уровне безработицы, даже значительная часть работающих россиян едва сводит конца с концами. С ноября 2014 по январь 2018 года без перерывов шло постоянное падение реальных доходов населения. За это время россияне потеряли в среднем 10-15% своих доходов. Количество живущих ниже официального уровня бедности, по данным Росстата, превышает 19 миллионов человек. При этом даже в 2018 году — относительно благополучном для нашей экономики — доходы россиян практически не выросли. Даже несмотря на эффект низкой базы: речь идет о том самом падении в 2014-2017-м, на фоне которого могли расти доходы в 2018-м. По оценкам Счетной палаты, реальный рост доходов россиян по итогам 2018 года не превысил символические 0,4%.

Перечень главных неприятностей, которые ждут нас и наши кошельки в 2019 году, хорошо известен: рост НДС, цен на бензин, акцизов, утилизационного сбора на авто, подорожание коммунальных услуг и проезда на общественном транспорте.

Нельзя сбрасывать со счетов и дамоклов меч новых санкций. Хотя 8 января представители Демократической партии заблокировали в сенате США законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана, обольщаться на сей счет не стоит. Демократы не против санкций как таковых. Они просто временно отказались поддерживать законопроекты, которые не связаны с приостановкой работы правительства США. Как известно, сейчас Трамп приостановил работу правительства (объявил так называемый «шатдаун»), добиваясь от Конгресса выделения в бюджете-2019 ассигнований на строительство стены с Мексикой. Эта проблема так или иначе будет решена, и к обсуждению антироссийских санкций в США вернутся.

Как российское правительство в этих условиях будет обеспечивать экономический рост, увеличение инвестиций, создавать новые рабочие места и давать возможности для их создания частному бизнесу? Пока есть ощущение, что нас могут скорее ждать новые «статистические фокусы», а не реальный экономический прорыв. Сразу после заданного корреспондентом «Газеты.Ru» президенту на итоговой пресс-конференции вопроса о достоверности экономической статистики произошла смена руководителя Росстата — Анатолия Суринова сменил Павел Малков. И первое, что сделал новый глава ведомства — «резко улучшил» задним числом статистику за прошлые годы.

Росстат сразу после смены главы ведомства, 29 декабря 2018 года, внезапно повысил оценку роста ВВП в 2017 и 2016 годах. Оценка роста ВВП страны в 2017 году была улучшена с 1,5 до 1,6%. Более того, после пересчета сотрудники ведомства установили, что в 2016 году ВВП России вырос на 0,3%, а не упал на 0,2%, как сообщали статистики раньше.

Эти «уроки рисования» точно не метод обеспечения экономического подъема. Людям вообще «по барабану» официальная статистика экономического роста — им гораздо важнее их личное финансовое самочувствие, наличие постоянной работы и источников доходов, позволяющих сводить концы с концами. Весь 2018 год чиновники рассказывали нам про «рекордный» рост реальных зарплат, а в конце года вынуждены были признать, что доходы россиян опять практически не выросли.

Прежде чем говорить об экономическом и технологическом прорыве — а именно такая задача поставлена в майском указе президента как главная цель развития страны до 2024 года — правительство для начала должно дать людям надежду, изменить настроения россиян. Если, как сказал премьер Дмитрий Медведев, есть план борьбы с бедностью — он должен быть обнародован и тщательно разъяснен обществу. Ни чемпионат мира по футболу, ни до этого Олимпиада в Сочи не привели к экономическому оживлению в России. Похожих по масштабам мероприятий в обозримом будущем России ждать не приходится. Значит надо искать новые источники роста, вкладывать деньги в развитие инфраструктуры, в том числе — цифровой экономии, в развитие образования.

Задача правительства — дать людям ощущение шанса, возможность хоть как-то планировать свое ближайшее будущее. Мантры чиновников об успешной адаптации нашей экономики к санкциям, как и возвращение — впервые с 2011 года — к профицитному бюджету, граждан явно не утешают. Переломить массовый пессимизм россиян в отношении экономических перспектив страны — вот главная цель кабинета министров на 2019 год. Постоянно объяснять экономический застой и ухудшение жизни людей санкциями или проблемами мировой экономики не получится. В противном случае люди начнут в массовом порядке пытаться выживать «без государства» — кто как может.