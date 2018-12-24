Не на продажу: почему наши фигуристы не катят

Столицу Мордовии не назовешь неопытным городом в деле проведения крупных спортивных соревнований. Как никак Саранск принимал матчи чемпионата мира по футболу-2018, который, похоже на долгие годы, останется светлым воспоминанием в жизни многих россиян. Тем не менее, по свидетельствам «очевидцев», спортивных журналистов, уровень организации чемпионата страны по фигурному катанию был, мягко говоря, не очень хорошим. Вплоть до того, что на постере в фойе дворца спорта почему-то красовалось изображение во всех отношениях замечательной, но итальянской звезды фигурного катания Каролины Костнер. В чемпионате России по понятным причинам участия не принимавшей.

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Между тем фигурное катание — один из немногих видов спорта, где мы выступаем не слабее, чем в советские времена. А в женском фигурном катании так и вовсе намного сильнее. Аделина Сотникова, Юлия Липницкая, а потом Евгения Медведева и Алина Загитова успели влюбить в себя миллионы россиян и иностранных поклонников фигурного катания.

Ни сувениров, ни автограф-сессий со звездами российского фигурного катания организаторы чемпионата России не обеспечили. Общее впечатление скрасили только сами болельщики на трибунах (они на фигурном катании чаще всего благодарные и ведут себя куда милосерднее, чем футбольные или хоккейные). Ну и, конечно, в памяти тех, кто это видел, навсегда останется море роз, которыми зрители забросали после проката произвольной программы Евгению Медведеву (к слову, ей на лед бросали даже… пельмени).

Это тем более важно и приятно, что после того, как проиграв Олимпиаду-2018 Алине Загитовой (по мнению многих любителей фигурного катания, незаслуженно), Медведева уехала тренироваться в Канаду к знаменитому Брайану Орсеру, некоторые российские фанаты соцсетях обвиняли ее чуть ли не в предательстве.

Хотя Медведева продолжает выступать за Россию, а для улучшения имиджа нашей страны в мире в последние три-четыре года она точно сделала не меньше, чем все наши дипломаты вместе взятые. Не говоря уже о том, что наши лучшие фигуристы своими замечательными выступлениями меняют представление о России как о стране тотального «государственного допинга» в спорте.

Вообще мы недооцениваем роль выдающихся спортсменов в улучшении отношения к нашей стране в мире. Они меняют складывающийся в мире под влиянием пропаганды образ России как некоего не слишком предсказуемого и не очень мирного государства, этакого проснувшегося и беснующегося «русского медведя». Той же Алине Загитовой совсем недавно на финале гран-при в Канаде подарили плюшевого медведя, который больше самой Алины. А после Олимпиады обожающие ее японские болельщики подарили девушке собаку породы акита-ину, о любви к которой она писала в соцсетях. Сразу ставший сенсацией номер Елизаветы Туктамышевой, когда она показала на льду горячую стюардессу, на время перебил в мировых новостях разговоры о России в контексте санкций или обвинений во «вмешательстве» во внутренние дела других государств.

Может быть, государству стоит более активно поддержать наше фигурное катание не только из чисто спортивных соображений, а даже отчасти из политических? Доля общих расходов на физкультуру и спорт в федеральном бюджете-2018 составляла всего 0,4%. Понятно, что доля фигурного катания в этих и без того незначительных расходах ничтожно мала. Для сравнения, на содержание чиновников у нас уходит 7,9%.

Между тем занятия фигурным катанием — дорогое удовольствие с низкой окупаемостью для родителей, потому что до уровня способных зарабатывать участием в шоу и спонсорскими контрактами мастеров дорастают считанные единицы. В США год стандартных занятий ребенка фигурным катанием стоит 35-50 тысяч долларов. По России таких подсчетов не вели, но в пересчете на доходы россиян (живем мы, как вы понимаете, существенно беднее американцев) расходы вряд ли окажутся сильно меньше. Коньки (их на сезон нужны две-три пары), оплата льда, тренеров (их обычно больше одного), хореографа, заказ и пошив костюмов для программ. Все это стоит больших денег. Тут бы и помочь государству — хотя бы дешевым льдом или стипендиями талантливым юным спортсменам. Правда, можно понять и считающих копейки региональных чиновников – под грузом хотелок сверху платить за свет в очередной спортшколе бюджету просто не по силам.

Фигурное катание, как и хоккей с шайбой, еще с советских времен стали для нашей страны больше, чем популярными видами спорта. Это в определенном смысле олицетворение нации. Часть нашей культуры и национального достояния. Людмила Пахомова и Александр Горшков, Ирина Роднина и Александр Зайцев, эмигрировавшие из СССР, но ставшие на долгие годы кумирами поклонников фигурного катания во всем мире Людмила Белоусова и Олег Протопопов были такими же символами нации, как легендарная хоккейная «Красная машина».

Сейчас сборную России по хоккею мы открыто пытаемся продавать миру именно как «Красную машину», наследницу великих побед советских хоккеистов. Официально возродили этот бренд и по полной программе используем его в символике сборной.

А в фигурном катании, где больших побед у нас после распада СССР намного больше, чем в хоккее, ничего подобного не происходит.

У нас не так много спортивных звезд мирового масштаба. Мария Шарапова в теннисе, хотя уже и явно на сходе. Александр Овечкин в хоккее. И Медведева с Загитовой в фигурном катании. А еще — каждый год зажигающиеся новые суперзвездочки, прямо сейчас — Аня Щербакова и Саша Трусова, обыгравшие своих более именитых соперниц на чемпионате России. Сейчас в женском одиночном катании первенство России сильнее, чем чемпионат Европы и не уступает чемпионату мира. И в остальных видах фигурного катания, за исключением мужского одиночного, где новых Ягудина и Плющенко пока не видать, мы тоже не на последних ролях.

Только надо этим пользоваться. Делать звезд фигурного катания героями нации. Полноценными звездами. И – главное — создавать условия для появления будущих звезд. Как легко потерять великие достижения прошлого, причем не только в спорте, мы слишком хорошо знаем по своей недавней истории.