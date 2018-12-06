На 200 процентов лучше: где власти черпают свой оптимизм

Ежегодная телепередача «Разговор с Дмитрием Медведевым» по традиции предваряет большую пресс-конференцию президента. На сей раз премьер очень уверенно, без запинки, рассказывал пяти своим собеседникам-телеведущим о том, каким хорошим для российской экономики получился 2018 год.

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Хотя, по словам самого премьера, рост экономики по итогам года составит не больше 1,7% — при том, что в майском указе президента поставлена задача в будущем обеспечить темпы выше среднемировых, то есть порядка 3-4% в год.

Реальные располагаемые доходы населения, сказал Медведев, вырастут на 1,6% — и это на фоне «эффекта низкой базы», после четырех лет неуклонного падения. Причем даже в 2018 году были месяцы, когда доходы россиян падали.

Поддержал премьер-министр и своих коллег по кабинету — министра экономического развития Максима Орешкина и министра труда Максима Топилина, которые заявляли о беспрецедентном росте реальных зарплат в России с начала года, которые действительно выросли на 7,6%. Но беда в том, что корректно говорить не о номинальных и даже не о реальных зарплатах, а о реально располагаемых доходах. Этот показатель включает в себя еще и доходы от ведения бизнеса, и пенсии.

Даже если полностью и безоговорочно поверить данным Росстата, реальные доходы населения растут крайне медленно. И такими темпами еще нескоро достигнут даже уровня докризисного 2013 года.

Сказал премьер и о некоем плане правительства уменьшить количество бедных — сначала он назвал понятный ориентир «в два раза», а потом гораздо менее понятный — «на 200 процентов». Даже чисто математически нельзя ничего уменьшить больше, чем на 100%, то есть обнулить.

Как именно правительство будет бороться с бедностью, которая в последние пять лет в России опять начала расти, премьер не пояснил.

Более того, не было озвучено никаких конкретных мер правительства по развитию экономики ни в 2019 году, ни на ближайшие годы. Премьер лишь сказал, что правительство нашло деньги на социальные расходы в рамках майского указа президента (ради чего повышали НДС и, главное, пенсионный возраст — это решение Медведев назвал «самым трудным решением правительства за последнее десятилетие»).

К 2024 году правительство, по словам Медведева, обещает потратить на инфраструктуру и 12 приоритетных национальных проектов 23 триллиона рублей. Для сравнения, утвержденная президентом программа перевооружения армии и закупок оружия для силовых структур на 2018-2027 год предусматривает расход 22 триллионов рублей.

Формально таким планом действий правительства можно считать стратегические цели майского указа президента. Но это именно цели — определять методы их достижения и должен кабинет министров. Проблема еще и в том, что правительство и народ явно расходятся в оценке текущей ситуации. Причем, само правительство честно прогнозирует, что 2019 год для российской экономики окажется хуже 2018-го: из-за повышения НДС подскочит инфляция (она может превысить таргет ЦБ в 4% годовых, ниже которого находилась два года, на полтора процентных пункта), замедлится и без того незаметный рост доходов. Будет меньше и экономический рост.

При этом россияне, судя по разным социологическим опросам, оценивают не только текущую экономическую ситуацию в стране, но и наши перспективы, куда менее радужно, чем кабинет министров. В частности, по данным исследования холдинга «Ромир», 43% россиян хватает лишь на еду и одежду. Только треть могла позволить себе основную бытовую технику, а покупка автомобиля для них была недоступной роскошью. При этом каждый десятый респондент заявил, что его семье хватает денег только на пропитание. И только 2% наших соотечественников в прошлом году могли позволить себе ни в чем не отказывать. «Ромир» также спросил у россиян, какими они видят свои финансовые перспективы через пять и десять лет.

41% опрошенных заявил, что и через пять лет они смогут позволить себе только еду и одежду.

По данным октябрьского опроса ВЦИОМ, вера россиян в улучшение экономической ситуации в стране оказалась самой низкой за последние пять лет. Этот индекс снизился сразу на 15 пунктов, до 43 пунктов, опустившись даже ниже показателя за октябрь кризисного 2014 года. Но сильнее всего снизился индекс социального оптимизма — с 63 до 40 пунктов. Как отмечает ВЦИОМ, 25% респондентов считают, что в течение ближайшего года их жизненная ситуация ухудшится. Дошло до показательных жестов — так, ветеран труда из Магадана обещал вернуть государству доплату в 683 рубля 66 копеек.

Возможно, россияне уже не особо ждут от правительства реальных улучшений своей жизни в обозримом будущем. Но они могут рассчитывать хотя бы на честную оценку чиновниками положения в стране. Медведев после наводящего вопроса журналистов справедливо раскритиковал региональных чиновников, которые засветились своими высказываниями в духе «государство вам ничего не должно». Но когда правительственные чиновники постоянно говорят о том, что денег у россиян все больше, зарплаты растут беспрецедентно, а люди ничего этого в реальной жизни не наблюдают, это не может не вызывать раздражения. Людям начинает казаться, что они и правительство живут в двух каких-то разных Россиях.

Оптимизм по поводу экономического будущего — сейчас точно не тот товар, на котором правительство может заработать себе политический капитал. Честная оценка реальности и кропотливая работа по такому улучшению ситуации в экономике, которое не сможет не заметить большинство россиян, вот что надо делать. И заодно уменьшить публичный оптимизм в речах чиновников «на 200 процентов».