Цыганский табор: почему у россиян нет образа будущего

Дети, наверное, во все времена и при всех режимах одинаковы: просят игрушки большие и маленькие, компьютеризированные или механические. Со взрослыми интереснее. Хотя, конечно, та категория взрослых, которые пишут письма Деду Морозу в расчете на то, что желание будет исполнено, не очень далеко ушли от детей. Это даже в чем-то хорошо. В смысле — мило. Мило, к примеру, когда женщина хочет к Новому году «квартиру в центре города» или тур на морской курорт. Значит, она все еще верит в Деда Мороза и, главное, в приданном ему «принца на белом коне» (в данном случае — на олене), который все это через него, Деда этого, и провернет. Мужчины хотят, понятное дело, высокой зарплаты, карьеры и….? Правильно –«Ааааавтомобииииль в студию!!!»

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Если абстрагироваться от тех, кто состоит в переписке с Дедом Морозом, а взять все население страны, то, согласно не так давно проведенному опросу ВЦИОМ, в число главных пяти приоритетов качества жизни для россиян вошли здоровье, безопасность, стабильный заработок, экология, качество и доступность продуктов питания. На шестом месте — в принципе то же самое здоровье, но уже в виде «доступности качественной медицинской помощи» (64%) и здоровый образ жизни (50−56%). А вот аутсайдерами рейтинга стали экология и развитость коммунальной инфраструктуры. То есть мы готовы в большинстве своем запереться в своем узком мирке-квартирке (лишь бы не болеть), а вокруг — хоть трава не расти. Разве только если мусорный полигон прямо под окнами устроят, тогда это нас взволнует, поскольку вонь проникнет непосредственно в мирок.

В принципе, с советских времен наш человек мало в чем изменился. Он мечтает об обывательском счастье, состоящем из квартиры-машины-дачи-поездки-на-море. С тех пор понимание, каким бывает море — не только Черным, но и еще, к примеру, Андаманским — поменялось. Машина — это теперь не только «Жигули» или «Москвич-412», но продуктовая линейка фактически всего мирового автопрома. Плюс «айфон» в каждую хату.

Однако, если рассмотреть позиционирования современного российского общества на «пирамиде Маслоу», то где оно расположено там? Ведь невысоко же.

Напомним, этот социолог распределил человеческие потребности по мере их возрастания от самых примитивных: физиология (утоление голода, жажды, сексуальной потребности), затем к «безопасности», еще выше — потребность в привязанности и любви, принадлежности к какой-либо социальной группе. Еще выше — потребность в уважении и одобрении, над которой Маслоу поставил познавательные потребности (жажда знаний, желание получать больше информации).

Посмотрите на себя: вы любознательны? Готовы искать и усваивать информацию, даже если она разрушит ваши комфортные мифы, с которым вы сжились, как с домашними тапками?

Предпоследняя ступень, по Маслоу, это потребность в эстетике окружающего пространства , стремление к гармонизации окружающей жизни, тяга к искусству. Наконец наивысшая ступень — это стремление к самореализации, раскрытию собственного творческого или иного потенциала. Поиск — и нахождение — себя, иными словами.

Наше обществе, кажется, еще застряло где-то между второй и третьей ступенью. Мы уже в более полной мере удовлетворили потребности в широко понимаемой безопасности, однако не дозрели до более развитых форм социальной горизонтальной социализации. И «Любви». Нет, не толстовской, еще шире.

При этом нынешняя экономическая реальность, кажется, вся направлена на то, чтобы мы еще и откатились назад, вниз по пирамиде. Не случайно растет, к примеру, озабоченность собственным здоровьем в увязке с еще большей обеспокоенностью состоянием медицины. Потому что хочешь быть здоров — готовься платить за это большие деньги. В том числе за фитнес. Хочешь повысить качество собственной жизни еще в каких-то аспектах — опять плати.

В результате наш человек со средней зарплатой в несколько раз меньше, чем в развитых странах, «насмотревшись» на образчики современного благополучного образа жизни (а они сплошь «за бугром»), начинает стремиться к недостижимому. Как? Залезая в долги. Чтобы купить очередной «фетиш» благополучия. За которым, на самом деле, истинного благополучия нет. Потому что страна по-прежнему в целом не обустроена. Потому что те же мусорные полигоны уже превосходят по общей площади небольшую европейскую страну. Потому что «узкие мирки-квартирки», купленные по нечеловечески высоким ценам и ставкам ипотечных кредитов, окружены заплеванными подъездами и далекой от «джентрификации» городской реальностью.

Посмотришь вокруг — как будто вся страна в непрестанном транзите, как цыганский табор, она куда-то переезжает и явно не намерена оставаться в этих местах надолго. И жить тут и обустраиваться тоже поэтому не намерена.

Куда несешься ты, «тройка-Русь?» Не дает ответа, нет образа будущего. Общего — нет. Частный — есть, он все тот же: квартира-дача-машина-поездка-на-море. И почти все прекрасно понимают, что даже получая «получку» в 100-200 тысяч, ты все равно не можешь «с нуля» решить ни квартирный вопрос, ни переселиться в «благополучный бантустан», где можно детей отпускать вечером гулять одних, потому что бантустан — престижный коттеджный поселок — окружен высоким забором и непроходимой охраной. Нельзя честно заработать на «красивую жизнь» с картинки из модного журнала.

И хотя общий долг россиян уже достиг 13 триллионов рублей, а закредитована каждая вторая семья — общего счастья нет, в своем общественном цивилизационном развитии мы застряли на нижних этажах «пирамиды Маслоу». Где же оно, счастье? За каким поворотом? Нет ответа. Остается только запереться за железной дверью, занавесить окна «от всего этого», хлебнуть чего покрепче для храбрости и сесть писать письмо Деду Морозу. «Дорогой Дедушка Мороз, дай мне, пожалуйста... Лучше сразу».