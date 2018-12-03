Жилет — лучше для погромов нет

Акции протеста во Франции против повышения цен на автомобильное топливо идут по нарастающей с середины ноября. У движения уже есть облетевшее весь мир название — «желтые жилеты». Потому что участники акций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов. Но нет известных французским властям организаторов – никто не берет на себя ответственность за эти акции, все более смахивающие на вспышки массового насилия и вандализма. Мирными их назвать точно нельзя.

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Пик протестов пришелся на 1 декабря. Общее число протестующих по всей стране оценивалось полицией в 136 тыс. человек. Для сравнения, стадион «Парк де Пренс», на котором играет домашние матчи парижский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», вмещает в 3 раза меньше. Молодые люди в масках, с топорами и арматурой, атаковали полицейских, поджигали автомобили и дома, грабили магазины. В ходе погромов сожжено несколько автомобилей, повалена ограда сада Тюильри, разграблены магазины в центре города, а Триумфальная арка разрисована вандалами.

Полиция тоже не бездействовала — она применила для разгона протестующих слезоточивый газ, резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты. Президент Франции Эммануэль Макрон даже вынужден был досрочно прервать участие в саммите G20 в Буэнос-Айресе. Но никакой позиции не декларировал.

Последствия погромов впечатляют. По данным на утро 2 декабря, три человека погибли, пострадали 133, в том числе 23 полицейских. За участие в беспорядках задержали более 680 человек. В числе пострадавших за все время протестов оказались и 12 журналистов. В частности, 1 декабря, в корреспондента RT France Люка Леже во время прямой трансляции из Парижа столкновений протестующих с полицией попала резиновая пуля. Он получил травму челюсти. Корреспондент RT International Питер Оливер ранен резиновой пулей в ногу. Пострадал также стрингер видеоагентства Ruptly. Вместе с тем мировые лидеры такое «винтилово» не обсуждают и не осуждают, это считается внутренним делом Франции, хотя России или любой другой стране за периметром «европейской демократии» могли бы как минимум грозить осуждение, как максимум — санкции.

По данным на 26 ноября, литр бензина во Франции в пересчете на доллары в среднем стоил 1,65 доллара за литр. Это достаточно дорого, но во многих странах он стоит дороже — в частности, в Уругвае, Португалии, Замбии, Израиле, Италии, Нидерландах и даже такой крупной нефтедобывающей державе как Норвегия.

Госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что вопрос введения режима ЧП на повестке пока не стоит, однако изучаются все варианты. Нуньес осудил насилие на улицах французских городов, в особенности в Париже. Он назвал эти акции протеста атакой на республику и попыткой подорвать республиканские ценности. Между тем именно массовые протесты и погромы во Франции, похоже, как раз и становятся формой восприятия значительной частью французов этих самых «республиканских ценностей».

На волне поджогов автомобилей в пригородах Парижа и подавления беспорядков 10 лет назад приходил к власти во Франции с поста министра внутренних дел и Николя Саркози.

После терактов в Париже в ноябре 2015 года и зверского убийства исламскими террористами сотрудников журнала «Шарли Эбдо» в январе того же года на стихийные митинги против терроризма выходили сотни тысяч французов.

Показательна реакция французского общества на нынешние акции протеста против роста цен на бензин. По данным опроса социологической службы Harris Interactive, 72% опрошенных заявили, что поддерживают движение «желтых жилетов». Но 85% осудили насилие в ходе беспорядков — причем, с обеих сторон.

Положение французских властей осложняется тем, что у этих протестов нет единого организатора или координационного центра. Неясно, с кем властям вести переговоры. Понятно, что в поддержку желтых жилетов» в традиционно «левой» Франции выступают профсоюзы. Понятно, что их поддерживает влиятельная Ассоциация фермеров — именно на мелком аграрном бизнесе повышение цен на топливо скажется особенно сильно. Но никто конкретно за этими протестами «не стоит». Впрочем, во французской прессе уже нашлись «вестники общественного гнева» — люди, которые выдвигают требования к властям. Первое – тактическое – отказаться от повышения цен на бензин. Но гораздо более болезненными являются стратегические цели – изменение системы налогообложения в принципе на более «справедливую». И здесь французское правительство может оказаться в тупике – либо идти на поводу агрессивной толпы, либо идти до конца в применении силы. Похоже, пока работает второй вариант.

В такой ситуации французским властям придется либо отступить под натиском протестующих и отыграть назад решение о повышении цен на топливо, либо силой подавить акции протеста с неизбежными политическими последствиями для себя. При этом рейтинг Макрона и так продолжает устойчиво падать с лета 2018 года и сейчас его работу одобряют всего около 25% французов.

Накануне в твиттере Эммануэля Макрона появились всего два сообщения, так или иначе касающиеся протестов. И в обеих – со стражами правопорядка. Президент благодарит их за мужество. Никакой кости в сторону протестующих на высшем уровне не брошено.

По сообщениям СМИ, чиновникам поручено встретиться с лидерами протестов (кто они – неясно). Но министр экономики Бруно ле Мэр заочно объяснил позицию – если снижать налоги, то и социальные расходы тоже. Но протестующих это не волнует – они перекрыли подступы к хранилищам нефти, теперь стране грозит дефицит бензина.

Так что власти придется придумать, как и с кем договариваться. Потому что из бурной политической истории Франции как минимум последних 230 лет известно, что французы с легкостью могут поменять любую неугодную им власть разными способами — от штурма Бастилии до протестов «желтых жилетов».