Нефтяные войны: Трамп применил новое оружие

Минэкономразвития ожидает к 2025-2030 годам снижения цен на нефть до $50 за баррель, заявил глава ведомства Максим Орешкин. В среднегодовой прогноз до 2024 года заложены куда более оптимистичные показатели. Вина негативным ожиданиям – серьезная депрессия цен на основные сырьевые товары в долгосрочной перспективе. Но все эти прогнозы пока умозрительны: как показала практика, цену на основной российский экспортный товар можно обрушить одним твитом.

Реклама

20 ноября Трамп буквально взорвал мировой рынок нефти заявлением об отказе вводить «страновые» санкции против Саудовской Аравии (пока Штаты ввели ограничения в отношении 17 граждан королевства). Причем этот отказ Трамп объяснил с предельной откровенностью, упомянув к тому же всуе Россию:

«Что касается Саудовской Аравии, если мы разорвем с ними отношения, я думаю, цены на нефть взлетят до небес.

Я сдерживаю их, они [Саудовская Аравия] помогают мне сдерживать их. Сейчас у нас низкие цены на нефть, я хочу, чтобы они были еще ниже», — сказал Трамп.

«Если вы хотите, чтобы цены на нефть поднялись до 150 долларов за баррель — Россия, кстати говоря, была бы очень этому рада — единственное, что вам нужно сделать — это разорвать наши отношения с Саудовской Аравией», — заявил он. Кроме того, Трамп назвал Саудовскую Аравию стратегическим союзником США в борьбе с Ираном. Эту страну нынешняя администрация США считает своим главным внешнеполитическим врагом.

В результате в тот же день стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне рухнула сразу на 7,8%, до минимумов февраля 2018 года — $61,97 за баррель.

И хотя потом цены отыграли часть падения, но и сейчас баррель Brent стоит дешевле $63. Трамп остался настолько доволен собой, что тут же разразился хвалебным твитом, поблагодарив Саудовскую Аравию: «Цены на нефть становятся ниже. Отлично!» По его мнению, это «как будто значительное сокращение налогов для Америки и для всего мира». «Наслаждайтесь! 54 доллара, а недавно было 82 доллара. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте опустим ее [цену на нефть] еще ниже!»

Показательно, что за несколько дней до того, как Трамп продемонстрировал свои навыки «жонглера» нефтяными ценами, Bloomberg написал статью, в которой достаточно точно обозначил расклад сил на мировом нефтяном рынке. По оценке агентства, ОПЕК утратил контроль над рынком и мировые цены на нефть контролируют всего три человека — президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

«Действия (или твиты) трех человек — президента Дональда Трампа, президента Владимира Путина и кронпринца Мухаммеда бен Салмана — будут определять цены на нефть в 2019 году и далее. Однако каждый из них преследует свои цели», было сказано в статье.

Хотя формально отношения Саудовской Аравии и с Россией, и со Штатами относительно хорошие, а у России и США – откровенно плохие, комбинация нефтяных интересов этих трех главных нефтедобывающих держав мира гораздо сложнее их межгосударственных отношений.

У США есть мощные инструменты, чтоб «подстраивать» цены на нефть под свои нужды – не только экономические, но и политические, когда надо не только дружить с кем-то, но и «дружить» против кого-то. Как только нефть стоит $70 и выше, становится рентабельной активно развивающаяся в Штатах сланцевая нефтедобыча. В России и Саудовской Аравии она практически не развита. Как только цены снижаются, экономика США выигрывает в качестве главного мирового потребителя нефти. Здесь в полной мере действует принцип из «Бриллиантовой руки» — «Не будут брать — отключим газ!»

Россия и Саудовская Аравия тоже пытались вести свою игру на нефтяном рынке. Именно договор саудитов и Москвы о замораживании нефтедобычи на заранее оговоренных уровнях, поддержанный ОПЕК, и американские санкции против Ирана, запрещающие экспорт иранской нефти, обеспечили устойчивый рост цен в последние два года. Нефть уже доходила до отметок $84 за баррель и еще месяц назад многие аналитики прогнозировали $100 даже до конца этого года.

Однако стоило Саудовской Аравии заявить о намерении прекратить заморозку и нарастить нефтедобычу, как тут же о намерении сделать то же самое заявила Россия. Избыток нефти на рынке уже приостановил рост цен. А тут еще и Трамп наглядно показал, что Штаты легко могут манипулировать позицией саудитов. К тому же саудиты получили явный сигнал, что относительно низкие цены на топливо для циничного президента США важнее расчлененного, с большой долей вероятности, по приказу саудовских властей, журналиста.

Чтобы не терять крайне важный для себя американский рынок из-за санкций, Саудовская Аравия точно потерпит нефть и по $63, и даже по $50 за баррель. Тем более что на пике падения в январе 2016 года она падала и до $30.

Казалось бы, какое дело до всех этих сложных политических и нефтяных маневров нам с вами, простым российским обывателям? Самое прямое. Дело даже не в том, что практически все российские зарплаты так или иначе завязаны на экспорт нефти. От цены на нефть все равно сильно зависят и курс рубля, и цены в наших магазинах. Но есть и сугубо внутренняя сторона этих войн — цены на бензин в самой России. Гигантская разница между мировыми и внутренними ценами на топливо приводит к тому, что российские компании стараются ограничивать поставки топлива на внутренний рынок и гнать его на экспорт.

При этом, как мы видим, бензин в России не становится дешевле, даже если резко дешевеет нефть.

Уже дважды в этом году нашему правительству пришлось гасить «пожар» на бензиновом рынке в виде резкого роста цен и перебоев с поставками. Сначала цены на бензин по соглашению с нефтяными компаниями были заморожены в апреле этого года в обмен на обещанные нефтяникам будущие компенсации. С 1 ноября правительству пришлось повторить этот нехитрый прием. Нефтекомпании заморозили цены на нефтепродукты в мелком опте, но начали поставлять меньше топлива независимым заправкам, чтобы обеспечить им свои АЗС. В результате в Восточной Сибири, где исторически велика доля независимых заправок, уже начался локальный дефицит нефтепродуктов. В Иркутске, Чите, Красноярске и Алтайском крае заявки независимых заправок на топливо выполнялись на прошлой неделе на 5—10%.

Так что внутренние и внешние войны могут иметь самые непосредственные последствия для наших кошельков — в виде нового роста цен на бензин и вслед за ним на все остальное, а также новой девальвации рубля из-за резкого падения стоимости нефти в мире.

Пока мы не преодолеем это проклятие нефтяной державы, не снизим степень зависимости экономики от углеводородного экспорта, любой твит Трампа про нефть или отношения с нефтяными королевствами будет иметь практически для каждого россиянина большое личное значение.