Штирлиц, это провал: как шпионские скандалы вредят России

Сейчас в ЕС есть четыре страны, которые считались относительно «пророссийскими» — Австрия, Греция, Италия и Венгрия. Но если от Венгрии, в силу ее размеров, уровня развития экономики и политической репутации премьер-министра Виктора Орбана в европейской политике мало что зависит, то Австрия, Италия и чуть в меньшей степени Греция — вполне могли считаться странами, способными привести к постепенному смягчению санкций Евросоюза против России.

Однако менее чем за полгода Россия умудрилась испортить отношения с Грецией (официальная причина — вмешательство российских политиков и, возможно, спецслужб, во внутрицерковную жизнь), а теперь может добиться такого же результата и с Австрией.

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Бывший полковник вооруженных сил Австрии задержан по подозрению в том, что на протяжении более 20 лет занимался военным шпионажем в пользу России. По данным издания Kronen Zeitung, этот человек предположительно собирал данные об австрийских ВВС, артиллерийских системах и миграционном кризисе. Кроме того, он подозревается в передаче детальной информации о многих высокопоставленных военных Австрии. Бывший полковник якобы выходил на связь с Россией каждые две недели и контактировал с неким Юрием.

Эти подробности известны от австрийской стороны, российскому дипломатическому ведомству разъяснений не давали. «В последнее время, к сожалению, наши западные партнеры взяли за правило прибегать не к традиционной дипломатии, с соблюдением всех приличий, а к микрофонной, мегафонной дипломатии», — заявил глава МИД Сергей Лавров. Между тем, посол Австрии Йоханнес Айгнер будет будет вызван в пятницу в МИД России.

Но самое поразительное то, что, по информации издания, этот бывший полковник вел разведывательную деятельность... с 1990-х годов и заработал на ней сравнительно небольшую сумму — €300 тыс. То есть, с учетом пророссийского правительства Австрии, у России была возможность прекратить работу агента (если он таковым является) в любой момент. Поблагодарить и отправить на пенсию. Вывезти в Россию. Да мало ли есть способов. Тем более что, по сообщениям прессы, он сам просился в отставку в 2006 году.

В итоге канцлер Австрии Себастьян Курц, который отказался вводить санкции против России по делу Скрипалей и высылать из страны российских дипломатов, теперь требует от российского руководства предоставить исчерпывающую информацию по шпионскому скандалу.

Кроме того, он обещает обсудить детали скандала в рамках ЕС. Курц прямо заявил, что этот случай «не улучшит отношения с Россией». А министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль — та, самая, личным гостем на свадьбе у которой недавно был Владимир Путин — отменила поездку в Россию.

История доказывает, что отношения между «дружественными» странами могут испортиться в одночасье и кардинально. Когда премьер-министром Греции в январе 2015 года стал Алексис Ципрас, один из первых визитов он совершил в Москву, а российские СМИ подавали его как « большого друга» России. Более того, в России похоже всерьез рассчитывали, что Греция расколет Евросоюз по отношению к России или даже выйдет из него, став полноценным российским союзником. Хотя из НАТО, в отличие от ЕС, Греция не собиралась выходить никогда. Результат: сейчас отношения России с Грецией хуже, чем когда-либо в этом десятилетии.

Австрия до сих пор считалась едва ли не главным лоббистом интересов России в Евросоюзе. Канцлер Курц приезжал в Москву, а уж участие российского президента в свадьбе министра иностранных дел Австрии и вовсе было беспрецедентным событием в отношениях России с любой страной ЕС. Конечно, визит носил частный характер, но его теплая атмосфера — танцы, кубанский хор, цветы, тосты – свидетельствовали о личном доверии между политиками двух государств.

Обман такого доверия простить тяжело. И в случае с Россией можно быть уверенным – ни европейские, ни американские партнеры Австрии забыть скандал не дадут.

И вот теперь отношения поставлены под удар элементарной несогласованностью работы российских ведомств. Разумеется, главный смысл действий внешней разведки — обеспечение безопасности страны. Но едва ли военная машина Австрии представляет хоть какую-нибудь угрозу нашей безопасности, а знание австрийских военных тайн хоть как-то помогает нам стать сильнее. При этом практически нет сомнений в том, что в Австрии действительно задержали российского шпиона. Служба внешней разведки России показательно прокомментировала инцидент словами «без комментариев», что означает косвенное признание правдивости информации австрийской стороны.

Дело Скрипалей нанесло репутации России дополнительный ущерб, но там события происходили в Великобритании, отношения с которой у Москвы и до того были, мягко говоря, не слишком хорошими.

А тут — Австрия, практически наш главный союзник в Европе. Возможно, у сотрудников СВР есть свой KPI и его пытаются выполнять любой ценой, не очень заботясь о последствиях. Но по факту в данном случае разведка нанесла прямой ущерб политическим интересам страны, явно превосходящий далеко не очевидную пользу от информации бывшего австрийского полковника.

Ни для кого в мире не секрет, что и дипломатия в мире давно используется как прикрытие разведывательной деятельности, и военные разведки ведущих мировых держав стараются активно действовать на территории других государств. Но конспирация конспирацией, а здравый смысл и понятные цели должны быть как у дипломатии, так и у шпионажа. Разведка должна помогать дипломатии, а не вредить ей. И уж точно не ссорить нас с немногочисленными союзниками.

Теперь австрийскому правительству будет гораздо сложнее объяснить европейским партнерам, почему России можно доверять и что выгода от экономического партнерства с Москвой перевешивает «российскую угрозу». Мы тратим большие усилия (с большой долей вероятности — не только дипломатические, но и финансовые) на вербовку политических партнеров в том же Евросоюзе. Но один завербованный еще в советские времена бывший полковник может перечеркнуть усилия правительств двух государств.