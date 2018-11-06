Человеческая слизь: казус Глацких как отражение политики

«Казус Глацких» можно было бы разобрать по привычной уже схеме: мол, очередной «слуга народа» оторвался от своих «хозяев», утратив ориентацию в общественно-политическом пространстве. Впрочем, ее доход по чиновничьим меркам не так уж велик, чтобы оторваться далеко. За 2017 год она заработала немногим более 1,5 млн рублей. Зато владеет двумя автомобилями — внедорожниками Mercedes-Benz ML 350 и «Лада 212140», земельным участком в стандартные 15 соток и квартирой такой же «стандартной площади». Годом ранее она заработала в три раза больше. В чиновницы Глацких пришла из большого спорта. Это состоявшийся в первой профессии человек — олимпийская чемпионка в групповых упражнениях. За все это она была получила Орден Дружбы и другие награды.

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Разве такой человек не достоин того, чтобы руководить еще и молодежной политикой? Подавать пример патриотизма и служения Родине. А заодно пример того, как можно самому добиться выдающихся успехов. Уж насчет того, что золотые олимпийские медали по блату не дают, сомнений нет. Однако каждый ли спортсмен может управлять даже не государством (как ранее говорили про кухарку), а регионом?

А теперь приведем еще пару цитат. «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси себя, что ты можешь сделать для нее». Это Джон Кеннеди — в своей инаугурационной речи. Фраза, ставшая одной из самых известных в американской политической риторике. Есть и советский аналог — строка из песни: «Прежде думай о Родине, а потом о себе». Чем слова Глацких по смыслу отличаются от этих фраз? Если и отличаются, то не особенно. И когда она, пытаясь выкарабкаться из скандальной ситуации, дала разъяснения своих мыслей: мол, речь шла о том, что родители являются залогом хорошего развития молодежи и должны финансировать детей, а государство играет при этом вспомогательную роль, то лишь усугубила ситуацию. Хотя опять же, по сути, права.

К тому же еще в первый раз в своей фразе, так взбудоражившей интернет-пространство, она, обращаясь к детям в Кировграде, тоже добавляла про то, что, мол, все знают свои права, но все забыли про свои обязанности. В чем она тут не права? Опять права. По сути. Но не по форме. К примеру, неясно, поняла ли она сама в полной мере, что сказала, когда заявила, что родителей «государство не просило рожать, если идти от истоков». От каких истоков? Исторических? Политических? Антропологических?

Каша из мыслей непонятной консистенции. Явное неумение выражаться. У Черномырдина в таких случаях хоть мат приходил на помощь. А тут — явный дефицит средств самовыражения.

Если бы чиновница выразилась в иной форме, то и скандала бы не было. А так уже задействован губернатор Свердловской области, который вынужден пускаться в рассуждения о важности госполитики в отношении детей и молодежи. Вмешалось и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь): там оказались «удивлены высказыванием директора» и посчитали заявление чиновницы «крайне некорректным». Росмолодежь сочла нужным напомнить, что государство должно всегда заботиться о гражданах и обеспечивать соблюдение их прав, выполняя социальные обязательства, что оно заинтересовано в росте рождаемости. И так далее.

Казенные фразы из заявлений губернатора или Росмолодежи почему-то не стали «вирусными», разлетевшись по тому же интернет-пространству. Не подхватили их ни блогеры, ни СМИ. Вот, мол, смотрите, какое у нас на самом деле заботливое государство. Потому что никого эти слова, на самом деле, ни в чем не убедили и за живое не тронули. Это политкорректно называется политической трескотней. Пользы никакой нет, никто в это не верит, но зато и скандала нет. Никого увольнять не надо. Правда, по традиции начали самое любимое чиновничье дело — проверку, а на время этой служебной проверки Ольгу Глацких отстранили от должности.

При этом заявление спортсменки-чиновницы Глацких и обтекаемые казенные фразы других чиновников роднит то, что все они свидетельствуют об отсутствии у этих людей навыков адекватного общения с избирателями. Навыков публичной политики.

Публичная политика подразумевает, что человек умеет говорить убедительно. Так, чтобы по крайней мере часть электората ему верила. И при этом избегать таких фраз и выражений, которые электоратом или даже его частью могут восприниматься как оскорбительные, свидетельствующие о «неадеквате» такого деятеля. В таких случаях полагается подавать в отставку, если принесенные за смороженную глупость или хамство извинения не проходят.

Этим навыкам в странах развитой демократии вообще-то учат с детства. В той же Америке еще в школах проводят конкурсы публичных дебатов на самые разные темы. Затем, уже в рамках партийной политики выращивания политических кадров, будущие политики проходят естественный отбор. Они нанимают в том числе политических консультантов и тренеров по искусству риторики. Те, кто страдает косноязычием, отсеиваются на самых ранних стадиях. Не умеешь доносить свои мысли до обывателя так, чтобы он тебя понял, поддержал и не поднял на смех — сторонись публичной политики, займись чем-нибудь еще. В том числе это касается формально не избираемых чиновников, которые напрямую работают с людьми и являются частью команды, скажем, выборного губернатора.

Вы видели когда-нибудь наши отечественные «политические дебаты»?

По большей части это весьма убогое зрелище унылых препирательств людей, не только не умеющих внятно излагать свои мысли (о зажигательности уже даже и речи нет), но и вообще не умеющих грамотно говорить по-русски. Такое же — подчас пронизанное глупостью и невежеством — косноязычие часто встречается и в ходе думских «дебатов».

Проблема с той же Глацких в том, что она никаких таких школ/курсов не проходила. Как, впрочем, и подавляющее большинство наших нынешних губернаторов. Ее «кооптировали» в чиновницы прямо с гимнастического манежа. Она явно не умеет грамотно выражать свои мысли, не чувствует аудитории — где что можно говорить, а где нет, и как говорить. Придя на эту работу, она в свое время просто не сочла нужным пройти курсы соответствующей подготовки. А никаких обязательных стандартов для чиновников и политиков у нас по этой части нет.

Впрочем, позитивные подвижки есть: для «высших» кадров обучение запустили – так или иначе будущим губернаторам приходится трансформироваться. Причем, особое внимание в программе подготовки и переподготовки управленческих кадров уделяется как раз развитию коммуникативных навыков и эмоционального интеллекта – тому, что сламывает культуру «кондовости». Ведь демократии и присущим ей приемам общения с избирателями надо учиться. Впрочем, учиться надо и авторитаризму тоже. Он ведь тоже бывает либо просвещенный, либо некомпетентный/глупый. Первый живет намного дольше второго и подразумевает внедрение в управление меритократических принципов. Включая умение популярно объясниться с управляемым народом (авторитаризм — однокоренное слово со словом «авторитет»).

В советское время существовали курсы — «университеты марксизма-ленинизма», всякие «курсы марксистко-ленинской этики», Высшая партшкола, наконец. До определенного момента они выполняли роль «кузницы» руководящих кадров. Потом, правда, тоже погрязли в казенщине, начетничестве и лжи. Нынче почти ничего подобного нет и в помине. Политические партии не выполняют одной из своих важнейших функций — выращивания компетентных руководящих кадров.

Публичная политика носит очень условный характер, фактически доминирует принцип назначения, в том числе на формально выборные должности. К чему в таких условиях учиться общаться с народонаселением? Оно и так все «схавает». Однако в условиях новой информационной реальности «хавать» народонаселение уже в прежних объемах не хочет, а поднимает «хайп» в каждом случае, когда очередной чинуша открывает рот, извергая оттуда глупости и свидетельствуя не только своей оторванности от народа, но и косноязычии. Но и молчать им тоже больше не получится. Не те времена.