Ума маловато: почему золото России не поможет

Золото традиционно считается инструментом, как выразился первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, со «100-процентной гарантией от юридических и политических рисков» для контрагента и открывает более широкие возможности их хеджирования. Бумаги казначейства США таковыми больше не считаются. И в этом году ЦБ резко сократил объемы этих бумаг в своих активах — с примерно $100 млрд до немногим более $14 млрд (по состоянию на конец лета). Потому что мало ли что придет в голову американским санкционерам. А золото — оно и есть золото. Хотя его цена может колебаться на рынке довольно заметно — в зависимости в том числе от поведения того же пресловутого доллара.

Когда в мировой экономике и тем более в политике начинаются трудные времена, то инвесторы, как правило, «бегут» либо в доллары, либо в золото (его скупку увеличили и ряд других стран). У нас, считают в ЦБ, путь «бегства» лишь один.

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Что является косвенным признанием того, что российские финансовые власти на фоне нынешних вполне осязаемых экономических проблем готовятся к еще более худшим временам. Несмотря на временное затишье на санкционном фронте. Тем более что и иностранные инвесторы проявляют осторожность: Минфин уже несколько раз за последние недели испытывал проблемы с размещением новых эмиссий российских долговых обязательств, доля иностранцев (опасающихся американских санкций против российского госдолга) сократилась с более чем 30% в начале года до 21% в октябре.

Защитные механизмы — это, конечно, хорошо. Но как быть с развитием экономики? Ведь рост ВВП, болтающийся вокруг 1%, — это по сути стагнация (у США в этом году 3-4%) и все большее отставание от развитых стран мира. Без роста в 3-5 раз выше нынешнего убогого уровня не достигнуть не только что приемлемых параметров пенсионной системы, но и вообще никаких задач, поставленных президентом в начале нынешнего срока. Где инвестиции? Где точки будущего роста?

Золото при этом не единственная «кубышка» на случай, если придется потуже затягивать пояса. Помимо санкций со стороны США, возможно и падение нефтяных цен под воздействием спада мировой экономики (из-за торговых войн) и наращивания добычи со стороны тех же США (недавно они уже обогнали Россию по объему суточной нефтедобычи). С этого года бывший Резервный фонд влился в Фонд национального благосостояния. Правда, его и так «проели» в конце прошлого года — в декабре средства фонда были исчерпаны для покрытия дефицита бюджета. А теперь все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета будут направляться именно в ФНБ.

На начало текущего года объем ФНБ составил около 3,7 трлн рублей. Часть ФНБ инвестируется в иностранные финансовые активы. Сейчас объем ФНБ уже подобрался к 5 трлн руб. ($75,6 млрд на 1 ноября). Это 5,1% ВВП. В случае превышения уровня в 7% ВВП средства ФНБ можно инвестировать в российскую экономику. В случае падения нефтяных цен Минфин сможет забирать оттуда средства для финансирования бюджетных обязательств.

Некоторые считают, что потолок в 7% завышен, что деньги российской экономике нужны сейчас и нечего их «стерилизовать». Есть и такие, кто считают, что ФНБ вообще вреден для российской экономики и тормозит ее развитие. Тем более что результаты такой «стерилизации» не всегда однозначны. В этом году нефтяные цены бьют рекорды. А вот в прошлом году совокупная доходность размещения средств еще тогда существовавшего Резервного фонда составила минус 0,10% годовых. Ровно такая же доходность и ФНБ за прошлый год. Намного ниже, чем у «пресловутых» казначейских обязательств США, из которых мы вышли и которые дают уже около 3% годовых.

Недаром глава Счетной палаты Алексей Кудрин недавно предложил оценить активы, в которые вложены средства ФНБ — так ли уж эффективны эти вложения, как могли бы быть? За словами Кудрина можно усмотреть даже завуалированное обвинение в том, что за некоторыми такими вложениями могут стоять не вполне понятные с точки зрения экономической целесообразности вложения в ряд российских государственных структур, пользующихся особым расположением властей, но не блещущих по части эффективности своей работы.

Причем сам Кудрин когда-то был идеологом создания Стабфонда, из которого «выросли» ФНБ и Резервный фонд. Теперь за это как бы ответственны другие люди — поэтому можно критиковать. А кто старое помянет — тому глаз вон.

Как показала практика, наполнение копилки в «тучные» годы вовсе не означало расцвет инфраструктурного строительства (или науки, или здравоохранения) — оно в том числе подтягивает за собой смежные бизнесы. Потрогать нечего.

А проели деньги фактически в одночасье. Можно не сомневаться, что «в случае чего» перебросить деньги ФНБ на латание дыр будет просто — а потом как бог на душу положит.

Впрочем, правительство затеяло еще один государственный фонд — Фонд развития, который, по сути, должен стать источником финансирования инфраструктурных проектов. Причем в бюджете. К 2024 году это 3,5 трлн рублей. Предполагается, что через него будут профинансированы проекты в сфере капитального строительства, транспорта, экологии, здравоохранения, образования и т.д. Другим источником софинансирования таких проектов могут стать деньги частных корпораций, с руководством которых правительство сейчас активно работает, убеждая их проявить сознательность.

Таким образом, власти прочно встали на путь преимущественно государственного финансирования (по сути — проектного финансирования) развития экономики. При этом уверенности по части того, что тот же фонд инфраструктурных инвестиций успеет за шесть лет преобразовать качественно ключевые сферы российской экономики, нет никакой. Государственная бюрократия известна своей неповоротливостью, бумаги могут годами гонять из одного ведомства в другое. Еще отечественная бюрократия известна тем, что лучше всего у нее получаются «откаты и распилы», но никак не экономические прорывы.

Получается, все эти фонды, программы, заначки создаются здесь и сейчас чиновниками-временщиками по принципу «утром деньги — вечером стулья», причем самих стульев даже в проекте нет. И с большой долей вероятности не будет.

Однако частным инвесторам в этой части доверия у властей нет. Нет, видимо, веры и в то, что повышение рейтинга страны по шкале Doing Business привлечет в Россию миллиарды иностранных инвестиций. Поэтому одной рукой власти будут «стерилизовать» одни поступившие от благоприятной внешней (то есть не зависимой от нас) конъюнктуры, а другой будут изыскивать все новые источники пополнения казны, шаря по карманам налогоплательщиков, чтобы перераспределить другие триллионы на те проекты, которые покажутся государству важными. Если они потом не окупятся, а деньги будут потрачены не самым эффективным способом, то за это никто не ответит. Ну, разве что посадят исполнителей. Но не идеологов такой системы.