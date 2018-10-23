Обобрать няню: как государство оштрафует самозанятых

Предполагается, что так называемые самозанятые должны зарегистрироваться, в том числе с помощью мобильного приложения. Проще некуда. А затем с каждой своей сделки платить налог: 4% (ранее предполагалось, что 3%), если речь идет о сделке с физическим лицом, 6% — если с юридическим. Это можно считать условно «пряником». Во всяком случае, людям, получающим полностью теневые доходы от той или иной деятельности, предлагается нечто вроде «платы за легализацию доходов». Расценки сопоставимы с теми, что на рынке обналичивания, вполне привлекательные. Если, конечно, оценить такой «пряник» по достоинству. И если речь идет о действительно больших доходах, которые надо легализовать.

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Эксперимент стартует в четырех регионах: Калужской области, Татарстане, Москве и Подмосковье. Почему выбрали именно данные четыре региона? Судя по всему, руководствуясь тем, что они относительно более зажиточны по сравнению с другими. Значит, смекнули фискалы, там есть чем поживиться без того, чтобы отнять последнее, не вызвав слишком бурной социальной реакции.

«Кнут» же, судя по обсуждениям в Думе, будет состоять в том, что те самозанятые, которые не зарегистрируются и не будут платить даже такие скромные налоги, могут подвергнуться штрафу в размере полученного дохода. Во всяком случае, так предложил глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.

Для первого нарушения можно будет отделаться штрафом в 20%.

Вроде все гладко, четко и понятно. Налоги надо платить, об этом даже в Конституции записано.

Однако «фискальный дьявол» опять может таиться в нюансах. А их тут полно. Начать хотя бы с того, как определить четко категорию «самозанятых»? В законопроекте предлагается понимать под ними тех, кто ведет предпринимательскую деятельность, но не нанимает работников. Виды такой деятельности могут быть самые разные. Ремонтные услуги, репетиторство, няни, уборка квартир, переводы, фриланс в самых разных сферах, курьеры, мелкое ремесленничество, консалтинг, кейтеринг, услуги такси. Всего, пожалуй, даже не перечислишь.

И тут сразу первый вопрос: а просматривается ли тут четкое разграничение «самозанятых» от «индивидуальных предпринимателей», у которых совсем другой налоговый и правовой статус? Нет, не просматривается. Эти категории, как минимум, взаимно пересекаются. Более того, теоретически, можно предусмотреть разные ситуации, когда перейти в категорию «самозанятых» захотят люди, которые сейчас платят 13% подоходного налога. Как известно, народ наш на выдумку силен, особенно когда речь идет о том, чтобы объегорить родное государство. При этом такие хитрецы чаще всего уверены в том, что государство того само заслуживает, поскольку оно ведет себя по отношению к гражданам, в том числе честным налогоплательщикам, далеко не всегда честно и порядочно. Не по понятиям, как говорится. О чем ниже.

Самое же уязвимое положение будущего закона видится в том, что предлагается облагать пусть и небольшим, но налогом четко не определенную категорию населения по еще менее четко определяемым критериям налогообложения.

Подтверждением этой мысли служит то, что сами власти путаются в цифрах относительно численности самозанятых. Росстат, попробовав подсчитать численность самозанятых в теневой сфере, пришел к цифре 13 млн человек. Сам депутат Макаров говорит, что «где-то» находятся 30 миллионов. Ничего себе разброс.

Причем многие из этих пресловутых нянь и горничных, которым грозят штрафами, идут на эту работу вовсе не от хорошей жизни — эти немолодые в основном женщины просто не могут найти себе сколь-нибудь приемлемый доход на «белом» рынке труда. Не лучше (в основной массе) и их нанимателям — крошечные детские пособия, нехватка детских садов, дикие тарифы ЖКХ и цены, необходимость просто пожить пару часов в неделю для себя заставляет мам и пап впрягаться во вторую и третью работу, чтоб прокормить себя и няню. И это еще позитивный вариант, не дай бог нужно кому-то еще помогать.

О сиделках и говорить нечего — если в среднестатистической семье появился «лежачий» больной родственник, то такую семью просто засасывает в «черную» дыру. И удорожание услуг самозанятых (что неизбежно, если они будут закладываться на штрафы), конечно, принесет копеечку в бюджет, но сделает нянь и репетиторов неподъемными для многих семей.

По критериям еще хуже. Особенно если банкам доверят самим определять или «стучать» по каждому подозрительному случаю в налоговую. А налоговики и так уже получают фактически неограниченный доступ к вашим счетам и транзакциям. Во-первых, между людьми в последнее время стали очень популярны такие удобные формы взаиморасчетов, как перевод с карты на карту. Иногда это действительно платежи за разные услуги или покупки. А иногда и нет. Такие переводы часты между родственниками по самым разным семейным поводам. Кто-то так возвращает долг (такие долговые обязательства могут быть зафиксированы даже устно), кто-то «сбрасывается» на какие-то коллективные подарки или покупки. Кто-то просит «кинуть денег на карту», потому что поблизости нет банкомата, чтобы снять наличные, или он не хочет платить комиссию за снятие (это не наказуемо). Или вот подарки на день рождения теперь тоже положено облагать налогами все? В других странах так действительно «бросками с карты на карту» рассчитываться не принято: либо кэш, либо чек, либо банковский перевод. Контроль за получением доходов, таким образом, есть, есть понятие «дробления взносов», когда переводят мелкими суммами, пытаясь уйти от налогов. Где-то он строже (скажем, в США), где-то мягче.

Однако нигде такой контроль не возведен в абсолют, и на мелкие транзакции никто не обращает внимания.

Во-вторых, в других странах существует понятия минимального необлагаемого дохода. В той же Америке это, как правило, около 10 тыс. долларов в год. У нас принимается закон об обложении самозанятых при полном отсутствии такого понятия, как необлагаемый минимальный доход от трудовой и предпринимательской деятельности (притом что есть масса видов доходов, как правило, разовых, которые не облагаются налогами вне зависимости от их размеров). Такое мало где еще в мире встретишь. Даже в Китае такой необлагаемый доход сопоставим со среднероссийской зарплатой.

При этом ведь самозанятые не имеют от государства вообще никаких гарантий по части труда и много в чем еще. Хотя они формально пользуются бесплатной медициной и получат социальную пенсию. Однако этого мало, чтобы между миллионами самозанятых и государством установились доверительные отношения.

Таких отношений у государства вообще нет с большинством вполне добросовестных налогоплательщиков. Которые вряд ли в восторге от того, как и на что тратят их честно уплачиваемые налоги.

Останови любого такого на улице и спроси: ты вот за это хотел платить? «Да ни за что!» — ответят очень многие.

Не будем даже тут про зарплату депутатов или чиновников или сверхдоходы менеджеров госкорпораций (хотя последние формально живут не на налоги, но все же они «государевы люди»). Или о тех или иных «мегапроектах» что внутри страны, что за рубежом. Вон давеча Египту пару десятков миллиардов долларов кредита дали на постройку АЭС. Мы, грубо говоря, «не заказывали» это. А скольким странам мы простили долги? Но чаще всего укажут, конечно, на те же медицину или образование. Почему, если мы платим налоги, мы должны еще и там, и там доплачивать? Причем все больше. Почему если нефть дорожает или дешевеет, то бензин все равно только дорожает? Почему мы делаем скидки на газ для иностранных покупателей, но никогда для внутреннего потребителя? Ну и так далее. И, наконец, почему пенсии такие маленькие, а Пенсионный фонд такой богатый?

Показателен опрос, проведенный недавно порталом SuperJob. Выяснилось, что россияне в среднем хотели бы жить на пенсии с доходом 37,3 тыс. руб. в месяц. Которые им не обещают даже после проведения нынешней пенсионной реформы. Лишь 16% наших сограждан намерены довольствоваться только выплатами от государства, а более 80% опрошенных не намерены жить лишь на одну пенсию. Это значит, что они на государство и его пенсию не рассчитывают, а рассчитывают только на себя. Они государству не верят. Тем более что оно все время меняет правила игры. И с теми же самозанятыми так. Ведь для них в этом году объявили налоговые каникулы, выманивая из тени. Показательно, что зарегистрировались из миллионов лишь несколько сотен. Это снова к вопросу об уровне доверия к государству. В отношениях с которым вопрос стоит примерно так: мы готовы платить и 4%, и 13%, и даже прогрессивный налог. Но сначала докажите нам, что вы, господа государство в лице его чиновников, сами являетесь добросовестными распорядителями наших налогов. Главное — честными. Тогда мы поймем, за что мы платим. Пока мы не очень понимаем и точно не верим, что содержание такого государства должно нам обходиться именно в такие суммы. Нам кажется, что мы и так сильно переплачиваем.