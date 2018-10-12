Не стыдно: почему чиновники вытирают ноги о людей

Теперь уже бывшая министр Соколова (ее уволили после публикации заявления) уверенно рассуждала о том, как прожить на 7241 рубль. Именно столько составляет прожиточный уровень в Саратовской области.

«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное питание, но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!»

— заявила министр, и ее слова стали достоянием местной, а также всей прочей общественности.

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На себя, правда, она это меню не примеряла, поскольку у нее «статус министра». А это не позволяет даже пытаться ради эксперимента прожить на столь скромную сумму. То есть руководитель должна питаться не диетически, а высококалорийно. У нее ведь стрессы от тяжести общения с населением. Надо также хорошо выглядеть перед начальством.

Иными словами, надо жрать, жрать и жрать. В три горла.

В переносном смысле, конечно. Но именно так часто говорят те, кто живут на прожиточный минимум или чуть выше того, про тех, кто им советует, «если нет хлеба, то есть пирожные». Вы же помните эту историческую фразу?

Многие чиновники не считают даже нужным скрывать свое «демонстративное потребление» перед лицом окормляемого «электората», падение доходов которого продолжается уже четыре года подряд. Они не считают нужными быть даже осторожным в высказываниях, говоря о «пользе голодания» или недоумевая вслух, как это можно жить в 20-метровой квартире.

Они не считают нужным даже скрывать свои украшения за миллионы рублей, красуясь ими на транслируемых по телевидению заседаниях, или часы за такие же миллионы, выступая на темы, прости, господи, благосостояния населения. Дорогие иномарки для них с «водилой», плюс езда не по правилам — это норма.

Дорогие костюмы – такая же норма, как и роскошные резиденции. Там свои общаются с себе подобными. Там оперируют другими цифрами. Которые живущим на 7-15 тысяч рублей и не снились. Там отлично разбираются в новинках моды и имеют скромный обычай ездить в Милан на распродажу. Там вам со знанием дела посоветуют лучший швейцарский или итальянский спа, куда еще не долетели американские санкции. Там меряются даже на айфонами, а яхтами и офшорами.

Там давно утрачена связь с суровой реальностью и не считается нужным даже эту утрату скрывать. Это не та утрата, по которой скорбят.

Они вырвались в люди и уже больше никогда не вернутся в «население». Вернее, они уверены, что не вернутся. Хотя в России, как известно, от сумы и тюрьмы зарекаться никогда не стоит. Даже если ты стал крут, что дослужился до регионального министра.

А во «всей остальной немытой России» на днях случилась небольшая радость. По данным холдинга «Ромир», сумма среднего чека выросла почти на 5%, достигнув 519 руб. Это среднестатистическая покупка среднего россиянина. Это, в принципе, нищета. Как раз там наверняка есть макароны и картошка.

У среднестатистических чиновников свои радости. И они выражаются в других цифрах.

В прошлом году средняя заработная плата служащих федеральных госорганов выросла до 118,8 тыс. руб. в месяц. При этом средняя зарплата по стране для «остального населения» была менее 40 тысяч. Если говорить о чиновниках региональных, то численность их в прошлом году не просто снова выросла (это на фоне кризиса), сломив тенденцию к сокращению, наметившуюся с 2011 года, но и успешно росли и их зарплаты.

Они в среднем по стране в 1,4 раза выше, чем зарплата в среднем жителей соответствующего региона. Средняя зарплата чиновников на протяжении последних семи лет росла опережающими темпами по сравнению с ростом зарплат остального населения, увеличившись на 46,2% (то есть почти в 1,5 раза, речь идет не о сотрудниках уже федеральных органов, а всех чиновников).

И ведь это только официальные заработки. Которые не «бьют» никакие покупки таких чиновников даже близко. Их квартиры, земельные участки, дорогие иномарки.

А что говорить о доходах от такого явления, как сращивание чиновничества с региональным бизнесом? Который вообще без такой смычки не живет. А кто попробовал, тот сел или разорился. А тендеры-«договорняки» на госзакупках? А родственники, обсевшие все теплые места так, что «из остального населения» туда не пробиться нипочем? А откаты, а взятки?

И не было слышно ни об одной инициативе насчет того, чтобы в знак солидарности с испытывающим большие материальные проблемы населением самим чиновникам или депутатам заксобраний потуже затянуть пояса. Снизить себе зарплату или хотя бы не повышать.

Ан, нет. У них же у всех «статус». А статус надо кормить. Иначе свои же начнут коситься: а чего это, мол, тут кто-то у нас в популизм пытается играть? А не замыслил он недоброе, не покачнулась ли его лояльность чиновничьей корпорации с ее неписанными правилами поведения и показушными нормами потребления? А ведь если покачнулась лояльность корпорации, значит, покачнулась лояльность власти в целом.

А это «у них там» считается еще страшнее, чем нагло воровать. Поэтому жрать надо лучше, жрать надо веселее.