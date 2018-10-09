Хватают звезды: по кому ударили Кокорин и Мамаев

Инцидент произошел в одном из московских кафе, куда обычно приходят чиновники и другие важные люди для проведения встреч и обсуждения важных тем. По утрам и вечерам там непременно можно увидеть один-два дорогих лимузина, припаркованных на тротуаре или на проезжей части (хотя там даже остановка запрещена), водители которых терпеливо ожидают, пока начальник покушает и переговорит с другим начальником (впрочем, другие водители паркуются относительно по правилам неподалеку). Футболисты и их фанаты обычно в таких местах не кутят. Впрочем, в нашей жизни «звезды» шоу-бизнеса, просто бизнеса, неплохо зарабатывающие госчиновники и их иждивенцы, а также именитые спортсмены уже давно стали одной «тусовкой». Многие из которых чувствуют себя немножко над законом или во всяком случае над обычными правилами поведения. По той банальной и давно известной причине, что в нашем обществе равенства всех вне зависимости от социального и имущественного положения так и не настало. В какой-то мере мы по-прежнему «сословное общество».

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«Но зачем же стулья ломать?», как говорил по другому поводу Великий Комбинатор.

В данном случае Кокорин и Мамаев, приехав из Петербурга, где накануне встречались «Зенит» и «Краснодар», пришли в кофейню в 9 утра, чтобы отметить 10-летие своей крепкой мужской дружбы. До этого, видимо, отмечали в ночном клубе. С ними было еще несколько человек. Аккурат в это же время в заведении проводили, очевидно, «деловой завтрак» директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП НАМИ Сергей Гайсин. Кстати, именно на мощностях ФГУП «НАМИ» с привлечением российских и зарубежных партнеров был разработан и собран первый российский лимузин «Кортеж» (проект курировал Минпромторг), который опробовал на своей инаугурации 7 мая президент Владимир Путин. Так что в определенном смысле Кокорин и Мамаев не на тех напали. Вернее, они напали на людей не из простого «сословия», так что это одна из гарантий того, что просто так теперь заведенное уголовное дело замять не удастся.

Как возникла словесная перепалка между шумной «околоспортивной компанией» и чиновниками, которые, как известно, не любят, когда вокруг шумят — да и никто не любит — неизвестно. Однако случилась потасовка, в результате которой один из чиновников, по его заявлению (написанному в полицию), получил удар стулом по голове. Побои были пострадавшими тут же зафиксированы. Это юридически грамотное поведение чиновников. Правильно сделали. Теперь общественность будет с интересом наблюдать, чем закончится это дело для футболистов «Зенита» и «Краснодара» и не будет ли другого — предположительно, от рук этой компашки пострадал еще один человек. По данным СМИ, речь идет о водителе, который сделал футболистам и их друзьям замечание.

При этом видео потасовки в кафе видели даже в Кремле. Из-за него полиции не составит труда выяснить подробности инцидента, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Здесь, наверное, нужно абстрагироваться от эмоций, абстрагироваться от того, кто футболист, а кто не футболист», — отметил он.

Согласно УК, по этой статье можно получить до двух лет лишения свободы, но чаще всего суды ограничиваются штрафами.

Оба футбольных клуба выступили с заявлениями, где выразили надежду, что следствие во всем разберется, а также осудили насилие со стороны спортсменов. ФК «Краснодар» пока ведет себя по отношению к Мамаеву жестче. Там заявляют, что изучают возможность «разорвать контракт с игроком», что сделать не так-то просто. Пока «Краснодар» намерен применить к Мамаеву «все возможные санкции, указанные в контракте», в том числе штраф и отстранение от тренировок. «Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео, — это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий», — заявили в «Краснодаре». Первая реакция была все же мягче: в клубе назвали это «личным делом» футболиста. В «Зените» обещали решить вопрос о наказании Кокорина после завершения расследования правоохранительными органами.

Любопытно, что более двух лет назад та же пара — Кокорин и Мамаев — уже попадала в «скандальную хронику», когда они шумно отметились в Монте-Карло в одном из самых популярных ночных клубов «Твига». Во время вечеринки было потрачено несусветное количество денег — чуть ли не 250 тысяч евро. Правда, никого не побили. Но тогда общественность возмутил даже не столько сам факт роскошной вечеринки, сколько то, что она произошла после бесславного вылета сборной страны с Евро-2016. Тогда Мамаева ФК «Краснодар» отправил на скамейку запасных и приговорил к штрафу. Кокорин отделался легким испугом и поныне получает неплохую зарплату в «Зените». С тех пор наша сборная существенно поправила свой имидж, удачно выступив на домашнем чемпионате (правда, без участия фигурантов данного скандала).

А вот конкретным спортсменам тот урок не пошел впрок. Впрочем, вряд ли мог пойти.

«Звездные люди» в нашей стране часто чувствуют себя теми небожителями, которым общие законы не писаны.

Периодически тот же Кокорин попадался на грубых нарушениях правил дорожного движения, например весной 2017 года он был лишен прав на четыре месяца за езду по встречной полосе. Впрочем, если брать совокупно крупных госчиновников, то они скорее вообще чаще ездят не по правилам, чем соблюдая их. Чем, спрашивается, именитый футболист должен быть хуже? Вернее, лучше.

Благодаря нынешней информационной открытости «звездные люди» все чаще попадают в разделы «хроника происшествий». Это раньше по обывательской толпе могли ходить лишь слухи о том, как вели себя родственники генсеков Брежнева или Хрущева, как проштрафился тот или иной известный народный артист, попавшись, скажем, на контрабанде. Сейчас все это — тут же в интернете. То кто-то из знаменитостей устроит пьяный дебош в самолете, то самолет вообще задержат, поскольку на него в бизнес-класс не успевает некий важный вельможа. То спортивная «звезда» загуляет где-то за границей, то госчиновника папарацци застукают в каком-нибудь швейцарском спа-отели, оплата которой ему вроде бы должна быть никак не по карману. Про дорогие виллы, яхты и бизнес-джеты мы даже не говорим.

Ни именитые спортсмены, ни госчиновники, ни «звезды» шоу-бизнеса еще не вполне привыкли к новым «информационным реалиям» (впрочем, именно последние еще как-то стараются подстраиваться, понимая, что репутация — это деньги, если только не зарабатывать деньги именно на скандальной репутации). Многие их них по-прежнему ведут себя так, как будто им все можно. И им за это ничего не будет. А это не так.