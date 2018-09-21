Паутина санкций: зачем США делают Россию изгоем

На первый взгляд, в новом санкционном указе нет ничего принципиально нового или особо ужасного. Ограничения введены в рамках принятого в августе 2017 года закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) и содержат «стандартный набор» ограничений: запрет американским гражданам и компаниям любые операции с физическими и юридическими лицами из санкционного списка. В «черный список» попали несколько структур, связываемых с ресторатором Евгением Пригожиным. При этом американские санкционеры уже повторяются: некоторые из этих структур уже находятся под американскими санкциями.

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В этих санкциях на самом деле уже впору запутаться, от них уже буквально рябит в глазах. Их накладывают за «вмешательство в выборы в США» (вышеперечисленные – как раз из этого разряда), за «агрессию на Украине», за нарушение санкционного режима в отношении Северной Кореи, а также еще и за «применение химического оружия» во время инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Есть еще санкции в рамках небезызвестного «Акта Магнитского» — как бы «за коррупцию и нарушение прав человека». Во всем этом ворохе ограничений можно запутаться, хотя во многом он «кодифицирован» в законе CAATSA. Однако на подходе еще и второй пакет «химических санкций» (не позже 22 ноября, как раз за отравление Скрипалей), первый пакет которых был введен в действие 27 августа. Кроме того, Конгресс готовит еще один законопроект – уже в развитие CAATSA, предполагающий в том числе ограничения в отношении операций с российским госдолгом и запрет российским госбанкам расчеты в долларах. Хотя у нас в связи с последней угрозой рассуждают о возможном переходе на евро вместо долларов, на самом деле, в полной мере сделать это не удастся. Так что «запрет на доллары» будет на практике означать во многих случаях «запрет на евро» тоже.

Помимо этого, в новый санкционный пакет попали физлица, связанные, по отверждению США, с российскими разведывательными органами и обвиняемые во «вмешательстве в американские выборы». В список вошли начальник Главного управления Генштаба ВС РФ (это новое название ГРУ) Игорь Коробов, его зам Сергей Гизунов, а также 12 «сотрудников ГРУ», которым были еще летом предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы Минюстом США, что было приурочено к саммиту Путина и Трампа в Хельсинки.

Можно смело утверждать, что ни у начальника ГУ Генштаба, ни у названных «сотрудниками ГРУ» нет счетов в американских банках. С большой вероятностью можно предположить, что таковых нет и у тех, кого называют «людьми Пригожина», а если и были раньше, то от них уже избавились. В то же время обращает на себя внимание, что в санкционный список впервые попал авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре, который выпускает самолеты «Сухого», в том числе пассажирский «Суперджет». На фоне уже принятого в августе санкционного пакета о запрете поставок в Россию продукции «двойного назначения» (а по некоторым данным, объемы таких «чувствительны поставок» только из США по закрытым таможенным статьям достигали $3 млрд в год) это может повлиять не только на программы военного самолетостроения, но и гражданского.

Пока американцы вроде уверяют, что гражданские программы это не затрагивает. Однако, во-первых, в любом случае надо будет получать разрешение на каждую «существенную сделку» в специальном подразделении Минфина США, курирующем соблюдение санкционного режима, во-вторых, никто не знает, что будет завтра и как далеко зайдет «санкционная война» против России. В случае санкционного режима против Ирана, например, со стороны США был введен запрет на поставки запчастей и для гражданской авиации. В-третьих, довольно большая сфера экономики становится как бы «подвешенной» ввиду возможных санкций в будущем: становится рискованно строить долгосрочные планы и привлекать «долгие деньги» в качестве инвестиций. В-четвертых, не вполне понятно пока, как далеко США готовы зайти в санкциях против лиц «аффилированных» с фигурантами «черных списков». Допустим, ни у кого из вышепоименованных лиц действительно нет ни счетов, ни прочих интересов в США. А у их совершеннолетних детей и прочих родственников? Учитывая то, сколь тесно в России крупный бизнес обычно связан с государственными структурами, в том числе с силовыми.

Все это вместе усиливает такой фактор, как «токсичность», по отношению ко всей российской экономике, а также к ее предпринимателям, не только государственным, но и частным структурам.

Ровно так, как сегодня все банки мира внесли (под давлением налоговой службы США) в анкеты своих клиентов пункт о том, являются ли они потенциально американскими налогоплательщиками, так может появиться отдельный пункт о том (во всяком случае на неформальным уровне), сколь серьезна угроза клиенту из России оказаться под американскими санкциями. На бытовом жаргоне это называется превратить в «зачумленных». И это является, судя по всему, главной целью санкционной политики США.

Задача стоит уже не столько «образумить Россию» (как это понимают в Вашингтоне), сколько наказать и отмстить ей. В этом смысле санкции имеют начало и многочисленные поводы, но не имеют конца. Трудно себе представить, что могло бы стать основанием для их полной отмены в обозримом будущем, кроме «смены режима», распада Российской Федерации, полного «обнуления» международной обстановки на фоне ядерной войны, нашествия инопланетян или апокалиптическое извержения Йеллоустоуна в США, что привело бы к концу американской цивилизации в ее нынешнем виде (впрочем, и всех других земных цивилизаций, скорее всего, тоже).

Наиболее неприятен в новом санкционном пакете, впрочем, другой пункт. Он касается Китая, но подразумевает Россию.

США, таким образом, впервые с 2014 года применили «вторичные санкции» к иностранным контрагентам Москвы.

За сделки с Россией «наказан» департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая во главе с его руководителем Ли Шанфу, закупивший у России самолеты Су-35 и системы ПВО С-400 (официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан выразил негодование Пекина и назвал такой шаг необоснованным). Причем произошло это спустя всего несколько дней после того, как Трамп выступил с заявлением, которое многие восприняли как выведение проекта газопровода «Северный поток-2» из-под американских вторичных санкций, что, в частности, сильно воодушевило российский фондовый рынок. Однако нынешняя администрация уже не раз показывала, что едва она демонстрирует Москве нечто вроде «пряника», как тут же из-за спины непременно покажется «кнут».

Можно, конечно, горькую пилюлю от США считать частью развернувшейся сейчас торговой войны между двумя странами (на днях Трамп ввел дополнительные 10-процентные пошлины на китайский импорт в США объемом $200 млрд). Но также это стало своего рода «ответом» на недавнее участие подразделений Китайской Народно-освободительной армии в российских масштабных военных учениях «Восток-2018», что было призвано продемонстрировать сближение Москвы и Пекина перед лицом «американской угрозы». Однако данный сигнал предназначен и всем другим нынешним и потенциальным партнерам России в торговле оружием.

Вашингтон явно дает понять: не покупайте ничего у русских, иначе мы вас накажем.

Все последние годы Россия неуклонно наращивала объемы оружейного экспорта. В прошлом году экспортировав продукцию ВПК на примерно $15 млрд, заключив и выполнив контракты с 53-ю странами. По объему такого экспорта Россия находится на втором месте в мире после США, занимая долю в 23% рынка (у США 33%, у Китая доля 6,2%, у Франции 6%). Это, конечно, можно считать проявлением конкурентной борьбы со стороны самих США, однако от этого не легче. Самыми крупными покупателями российского оружия являются Индия (35% всех поставок), Китай (12%) и Вьетнам (10%). В прошлом году Госдепартамент США уже ввел санкции против 39 российских оборонных предприятий. Речь, таким образом, идет о полном вытеснении России с мирового рынка торговли оружием. Во всяком случае, очевидно, что такую задачу США перед собой ставят. И хотя такие наши партнеры, как Китай и Индия довольно жестко сопротивляются американскому санкционному давлению, причем не только в отношении России но и, скажем, Ирана, далеко не факт, что перед этим давлением устоят другие российские контрагенты.

Кроме того, в последние месяцы, насколько известно, представители Минфина США и Госдепартамента совершили ряд визитов в Индию и Китай, настоятельно уговаривая их присоединиться как к антииранским нефтяным санкциям, которые в полной мере вступят в силу в ноябре, так и, надо полагать, к антироссийским.

Обращает на себя внимание также то, что новый санкционный пакет в области ВПК введен администрацией Трампа почти одновременно с достижением, судя по всему, неких закулисных договоренностей между Москвой и Вашингтоном, касающихся Сирии. Во всяком случае, планировавшееся еще недавно решающее наступление правительственных сирийских войск при поддержке России и Ирана на последний оплот исламистов в провинции Идлиб, пока отложено. Если это предположение верно, то, получается, что никакой «пряник» в отношениях с Москвой уже вовсе не работает, санкционный каток катится без тормозов и по своему собственному графику.

Таким образом, со стороны США речь идет об окружении России чуть ли не сплошным «санитарным санкционным кордоном» и превращении ее в «государств-изгой». В мировой истории, между тем, еще не было прецедентов, чтобы столь крупное и сильное в военном плане государство, каким является Российская Федерация, травили бы столь масштабно и целенаправленно. Ничего хорошего из этого не выйдет в том числе и для тех, кто занимается такой травлей.