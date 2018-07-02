Отложенное похмелье

Для россиян этот чемпионат прежде всего запомнится удивительным морем радости, в которое абсолютно неожиданно окунула нацию сборная Россия. Хотя в нашу команду мало кто верил — над ней много лет было принято смеяться, и, увы, она часто давала к этому поводы. Зато теперь трудно припомнить, когда в последний раз миллионы россиян испытывали такой экстатический восторг, такую непосредственную детскую радость, такое всеобщее братство, как после победы над Испанией в 1/8.

Реклама

Конечно, это была, прежде всего, неожиданная победа в конкретной игре над вроде бы заведомо более сильным и мастеровитым соперником. То есть настоящее чудо, явленное здесь и сейчас. Конечно, это личная победа Игоря Акинфеева, которого болельщики долгое время дразнили «Сухаряном» за серию из более чем 40 матчей подряд с пропущенными голами в Лиге чемпионов в ЦСКА, а теперь готовы провозгласить богом. Мемы со «сторуким шивой-Акинфеевым» и его ногой на пьедестале с почетным караулом вокруг (той самой, которой он отразил решающий пенальти от Яго Аспаса) станут такой же национальной мифологией, как сказки про русских богатырей. Сначала «тридцать лет и три года лежать на печи», а потом совершить подвиг, поражающий страну и весь мир — это очень по-нашему. Хотя тот же Акинфеев как минимум 10 последних лет оставался в числе лучших вратарей мира. Даже в известной пословице вратарь — всего лишь «половина команды», но не вся команда.

Но это еще и наша народная победа. Это победа миллионов россиян, истосковавшихся по триумфам страны, по возможности вот так обниматься с незнакомыми, но уже такими родными людьми, радоваться по совершенно понятному всем поводу, не думая о «последствиях». В нашей жизни в последние годы и даже десятилетия было не так много общенациональных поводов для радости.

Сначала выход в плей-офф чемпионата мира впервые в истории постсоветской России, а потом еще и победа над Испанией — это не только великая удача. Это еще и большой шанс. На перемены в отношении к спорту и конкретно футболу.

На то, что тысячи мальчишек захотят стать «как Акинфеев», «как Дзюба», «как Головин», «как Игнашевич», а взрослые сумеют создать им для этого все необходимые возможности.

Ведь мало хотеть «как Дзюба», нужно выстраивание системы: мальчишки и девчонки должны иметь возможность массово играть хоть бы на мало-мальски обустроенной детской площадке, а не на пустырях, где единственное доступное украшение – лебеди из автомобильных шин. Уж не говоря про детские клубы — их мало организовать, родители должны иметь возможность платить за «удовольствие», в том числе своим временем. Таскать ребенка по кружкам сейчас — это по большей части забота бабушек, а они с повышением пенсионного возраста уже не смогут так глубоко вписываться в эту работу. Любая звезда — будь то спортивная или музыкальная — рождается там, где в массовке эту звезду можно просто найти (если кто-то вообще заинтересован искать). Нет массовки — нет звезды.

Новые стадионы, которые построили в десятке городов России к чемпионату мира, потом должны стать центрами новой футбольной жизни — а в некоторых городах-хозяевах мундиаля такой жизни попросту нет. И шансов на то, что в этих махинах будет каждый день петь Стинг — тоже нет. Мы все увидели, какие эмоции может дарить нации эта игра. И у нас есть шанс кропотливо работать над тем, чтобы эти эмоции посещали нас чаще, чем раз в 35 или 50 лет (в последний раз сборная СССР выходила в четвертьфинал чемпионата мира в 1970 году, а лучшим достижением советского футбола на мундиалях был полуфинал и четвертое место в 1966-м). Впрочем, и за те 10 лет, что прошли с великой победы России над Нидерландами в четвертьфинале чемпионата Европы-2008, мы успели соскучиться по такой радости.

Еще один важнейший урок этой нашей победы и всего чемпионата мира в целом состоит в том, что никогда не надо чувствовать себя заведомо слабым и обреченным.

Разумеется, это касается не только футбола. «Звезды» Аргентины, Германии, Португалии не смогли ничего поделать с более организованными и заряженными на борьбу соперниками. Выигрывает всегда команда, даже если кто-то и выдает в конкретном матче «персональный бенефис».

А сейчас нам можно просто наслаждаться моментом. Кто знает, переживем ли мы эмоции, подобные тем, что испытали вечером 1 июля 2018 года, в ближайшие годы или даже десятилетия. Но зато теперь нам точно есть что показывать и рассказывать внукам. Мы видели это своими глазами. Видели сборную России по футболу, обыгрывающую чемпионов мира и неоднократных чемпионов мира в «Лужниках» на глазах 80-тысячного стадиона. Видели толпы радостных людей, которым не надо объяснять, чему они радуются. Сами орали, снимали видео на телефон. И нет, это не было сном.

Теперь страна будет ждать четвертьфинала с Хорватией. Но чем бы ни закончился этот матч, чемпионат мира по футболу в России в 2018 году запомнится миллионам россиян как одно из самых счастливых событий в их личной жизни и судьбе. Именно в личной! Быть может, как раз ощущение личного счастья, которое подарили миллионам россиян эти парни в белых футболках, этот мужчина в «тройке» и при усах на бровке, дороже всего остального. Но любой праздник заканчивается. Это как после бурной свадьбы (на которую еще и взяли кредит) начать семейную жизнь — лишь бы лодка не разбилась о быт. И прожить эту жизнь — с нашими детьми, нашей медициной, нашими пенсиями, нашим полицейским «шмоном», нашим всем — придется только нам.