Болеем на здоровье

Мексиканцы, перуанцы, исландцы, немцы, аргентинцы внезапно и моментально превратили Россию в столицу мира и показали, как это клёво, когда мы, такие разные и такие похожие, объединены общей радостью и страстью. Когда вместе орем кричалки, поем и обнимаемся. Когда девушки фоткают мексиканского болельщика с номером «18» на спине и надписью вместо фамилии на чистом русском: «Я не женат». Вопрос в том, как сохранить такое отношение к миру после того как чемпионат мира закончится — всего-то через месяц.

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Нам искренне понравилось быть добрыми и гостеприимными. Не пугать мир макетами ракет, не ругать бесконечно заморских супостатов, а брататься у себя дома с тысячами иностранцев. В последние годы мы сильно отвыкли от таких праздников — последний раз это чувство, правда, в меньшем объеме, в силу меньшего масштаба самого события – посещало нас четыре с половиной года назад, во время зимней Олимпиады в Сочи. Но, во-первых, это было только в одном городе, а не в десятках населенных пунктов, как сейчас. И, во-вторых, на зимние Олимпиады иностранцев всегда приезжает несопоставимо меньше, чем на чемпионаты мира по футболу. И там не бывает горячих южно- и латиноамериканцев, главных хедлайнеров охватившего Россию в последние дни стихийного карнавала: ну нет у перуанцев-мексиканцев-бразильцев-аргентинцев лыжников, саночников, фигуристов, биатлонистов, бобслеистов и прыгунов с трамплина. Климат не тот.

В силу разных политических причин со времени Олимпиады в Сочи мы вообще отвыкли в последние четыре года от чувства единения с миром на нормальном человеческом уровне. Наоборот, начали привыкать к прямо противоположному чувству — обитателей «осажденной крепости» во враждебном окружении. Официальная пропаганда, усиливая нашу вражду с миром, как мантру повторяла: «Россия не в изоляции, Россия не в изоляции». Но от этого ощущение нового «железного занавеса» только нарастало. И вот — наконец прорвало.

Одно дело не считать «изоляцией» какие-нибудь встречи политиков на высшем уровне и совсем другое вот так, прямо на улицах Москвы, Питера, Саранска или даже поселка Кратово встретить человека в сомбреро или колоритных болельщиков сборных Перу, Нигерии, Колумбии.

Нечто похожее, по воспоминаниям наших бабушек и дедушек, они переживали в 1957 году во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Идеологическая начинка мероприятия быстро отошла на второй план, уступив место знакомству обычных советских людей с обычными (но такими необычными для обитателей СССР) представителями десятков других стран и народов. Да, потом родились тысячи «детей фестиваля», появилось много матерей-одиночек, но и много новых семей. При этом люди, не исключая матерей-одиночек, вспоминали те дни с чувством невероятного счастья — многие не испытали ничего подобного больше никогда в жизни.

Сейчас у многих россиян (но по-прежнему не у большинства) появилась возможность относительно регулярно ездить за границу. Есть социальные сети, дающие возможность постоянного заочного общения вопреки расстояниям. Но ничего не может заменить непосредственного живого контакта тысяч людей, которые никогда бы не встретились, если бы не чемпионат.

Кстати, неожиданно яркая победа сборной России в первом матче группового турнира над Саудовской Аравией резко подняла интерес россиян собственно к чемпионату мира.

Теперь, по данным опроса ВЦИОМ, более 64% россиян намерены смотреть матчи сборной России на чемпионате мира — 2018. Такого рейтинга нет даже у самых популярных телесериалов.

Понятно, что любые праздники кончаются и неизбежно начинаются рутинные будни. Но никто ведь не мешает нам сохранять это чувство безотчетной и неподдельной любви к миру, к другим людям из других стран, независимо от футбольного чемпионата. Как бы пафосно это ни звучало, у нас одна планета на всех. Все мы более или менее хотим одного и того же — счастья, любви, возможности путешествовать, видеть счастливыми своих детей. Болельщики, естественно, хотят, чтобы всегда выигрывала их любимая команда. Но даже если она проигрывает — это не повод ненавидеть других.

Пожалуй, давно в социальных сетях в постах на русском языке не было ощущения такого всеобщего национального здоровья. На место постоянных взаимных обвинений, оскорблений, агрессии вдруг пришли мир, покой и радость. Оказывается, мы не разучились любить иностранцев. Оказывается, мы можем улыбаться, а не скалить зубы. Оказывается, мы такие же, как «они», а не какие-то особенные. Неужели только до 15 июля, когда в Москве будет сыгран финальный матч мундиаля?

В общем, мы болеем на здоровье и очень не хочется «выздоравливать», чтобы вернуться в то состояние, при котором нам кажется, что «весь мир против нас». Он не против нас, если мы сами не будем против него.