Россия победила: как мы выиграли этот чемпионат

Информационный фон вокруг России за те восемь лет, что прошли с момента, когда мы получили право провести мундиаль (чемпионаты мира по футболу всегда распределяются за восемь лет до начала турнира), поменялся кардинальным образом. И явно не в лучшую сторону. Но несмотря на все наши проблемы в отношениях с международным сообществом, в том числе в спорте, вопреки самым худшим предположениям и периодически вспыхивавшим в разных странах мира кампаниям по бойкоту, мундиаль у России не отобрали.

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У всего в нашем мире есть сугубо материальное измерение. О масштабах чемпионата мира говорят такие цифры: по оценкам экспертов аналитической компании Zenith, за месяц, пока будет идти мундиаль, рекламодатели потратят $2,4 млрд. Причина — размер аудитории. Чемпионаты мира по футболу смотрит в среднем порядка 3,5 миллиарда человек — больше половины всего человечества.

Ни одно другое политическое, культурное или спортивное событие, включая самые кассовые фильмы или летние Олимпиады, не собирает такого количества публики.

Один финансовый рекорд чемпионат мира установил еще до открытия — Россия станет… чемпионом мира по заработкам ФИФА на чемпионатах мира. Международная федерация футбола заработает на российском чемпионате мира рекордные $6,1 млрд — на 10% больше запланированного и существенно больше, чем на прошлом первенстве в Бразилии. Тогда ФИФА «подняла» $4,8 млрд. Более трех миллиардов даст только продажа прав на телетрансляции. Еще почти полтора — спонсорские сделки. Тут дело в настоящем нашествии китайских спонсоров.

Из 20 компаний-спонсоров ФИФА семь — китайские. Хотя сама сборная Китая пока не в состоянии пробиться в финальную часть чемпионата мира.

Вряд ли от чемпионата мира по футболу можно ждать какого-то эффекта в деле улучшения официальных отношений разных стран к России, как это ожидалось в свое время от Олимпиады в Сочи. Но у России есть уникальный шанс сделать то, что мы никогда еще не делали. Построить или обновить инфраструктуру в крупных и не очень городах. Устроить праздник болельщикам футбола — своим и заграничным.

Фоторепортаж: "Welcome to Russia": приключения иностранцев в Москве __is_photorep_included11795845: 1

Когда еще футбол такого уровня и таких звезд увидят в Саранске или даже в Ростове, который, правда, недавно сенсационно «зацепил» Лигу чемпионов, а потом и Лигу Европы, из-за чего лицезрел мюнхенскую «Баварию» и «Манчестер Юнайтед»? Когда в России одновременно побывают и сыграют Месси, Роналду, Неймар, Салех — люди, которые в своих (да и в некоторых других) странах популярнее любого политика?

Чемпионаты мира по футболу в силу масштаба и зрительского интереса давно уже превратились в события, которыми можно измерять всю человеческую историю, ее циклы. В 2014 году, когда ЧМ проходил в Бразилии мир был одним, к 2018-му сильно поменялся. При этом такие турниры способны менять даже политический календарь целых государств — например, на Ямайке день единственного в истории выхода местной сборной в финальную часть чемпионата мира в 1998 году стал выходным и государственным праздником.

Так что не верьте знаменитой песне «Чайфов» «Аргентина — Ямайка- 5:0». Какая боль? На Ямайке это был праздник!

Вот именно праздника и хочется больше всего от чемпионата мира по футболу в России. Чтобы было, как на фестивале молодежи и студентов в Москве в 1957-м, который очевидцы много лет спустя вспоминали как глоток свободы и бесшабашного счастья от единения людей разных стран и народов. Чтобы никто не подсчитывал количество приехавших и не приехавших политиков. Чтобы все жили игрой и живым добросердечным общением. Чтобы у наших футболистов глаза были по пять копеек и чтобы эта сборная, которую болельщики и эксперты называют слабейшей в истории (увы, есть отчего) обманула наши ожидания. В хорошем смысле.

Чтобы избежали обидных травм лучшие игроки планеты, которые и превращают футбол в галактическое зрелище. Чтобы иностранные гости чемпионата увезли из России самые приятные воспоминания. Чтобы обошлось без судейских ошибок и скандалов. Подобных тому, который уже разразился в сборной Испании, уволившей внезапно перекупленного «Реалом» главного тренера Хулена Лопетеги за 56 часов до первого матча на турнире.

Именно способностью устроить праздник мирового масштаба, гостеприимством и дружелюбием, а не демонстрацией ракет Россия может и должна утверждать свое место в мире.

Есть что-то символичное в том, что на первом месте среди иностранцев по количеству купленных билетов на матчи чемпионата мира оказались американцы, хотя сборная США не пробилась на турнир. Политика политикой, а футбол футболом. Вокруг этого действа, как и вокруг любого спорта велись и ведутся политические игры. Но до сих пор футбол оказывался все-таки куда менее политизированным, чем то же олимпийское движение.

Россия на месяц становится мировой столицей футбола — главной игры на планете Земля. Игры, внутри и вокруг которой можно найти все проявления достоинств и недостатков отдельных людей и всего человечества. Все нюансы нашей повседневной жизни. Боль и вдохновение. Любовь и ненависть.

Что бы ни случилось потом, во всех учебниках истории будет значиться: одно из важнейших событий 2018 года — чемпионат мира по футболу — состоялось в России. Наша задача сделать так, чтобы о России как о хозяйке турнира повсеместно сохранились самые приятные воспоминания. Мы научились быть грозными. Теперь есть прекрасный повод показать миру, что мы умеем быть добрыми и милыми. В конце концов, какие бы страсти ни кипели во время футбольных баталий, футбол — это всего лишь игра, а не война.