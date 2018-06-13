Перед саммитом «большой семерки» Трамп отжег по-крупному, предложив вернуть туда Россию. И не объяснив толком, зачем. Канцлер Германии Ангела Мерекель в ходе саммита сказала, что Трамп изложил ей свои аргументы в пользу возвращения России, но она не сочли их убедительными. Непосредственно на самом саммите, обсуждая торговые проблемы и объясняя введение пошлин против стран ЕС, ознаменовавшие начало крупнейшей торговой войны в этом веке (по мнению президента США, все обижают в торговых отношениях «несчастную» Америку и наживаются на ней), Трамп поссорился со всеми остальными участниками. Дело дошло до того, что впервые за всю историю существования этого формата президент США отказался подписывать итоговое коммюнике.

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Прямо из Канады Дональд Трамп отправился в Сингапур — на историческую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Трамп готовился к событию, за которым следил весь мир (хотя бы потому, что северокорейский режим не просто считается одним из самых жестких и бесчеловечных в мире, но еще и является одним из самых реальных кандидатов на применение ядерного оружия), как мачо, собирающийся на свидание с незнакомой взбалмошной, но манящей девушкой. Причем манит его не столько она сама, сколько желание продемонстрировать свои мужские достоинства и еще раз убедить себя любимого в собственной неземной крутизне. «Пойду… Нет, не пойду… Нет, все-таки пойду».

В итоге Трамп и вел себя на встрече с Ким Чен Ыном скорее как ухажер, строящий из себя мачо.

В частности, зачем-то показал северокорейскому лидеру свой лимузин: мол, смотри, какая у меня крутая тачка. Смотри и завидуй. В ответ Киму, видимо, надо было покатать Трампа на знаменитом северокорейском «царском» поезде.

Кроме того, президент США показал партнеру по переговорам пропагандистский ролик о том, как хорошо жить на Западе (в США) и как плохо — в КНДР. А потом оценил Кима примерно так, как прожженный жиголо оценивает новую пассию: «Он забавный и он очень, очень умный. Он отличный переговорщик, он парень со стратегическим мышлением». Вряд ли сам Трамп обрадовался бы, если бы Ким назвал бы его после встречи «забавным парнем».



При этом по факту Трамп поставил «большую семерку» на грань полного раскола, а короткое итоговое коммюнике по итогам встречи с Ким Чен Ыном пока не означает ровным счетом ничего. КНДР обещает провести денуклеаризацию (далеко не в первый раз) без указания конкретных сроков и шагов. США обещают гарантировать безопасность КНДР и не проводить военных учений на Корейском полуострове. При этом сам Трамп уже публично заявил, что через год может изменить мнение о Киме. А слово «гарантии» по любому поводу из уст нынешнего американского президента звучит крайне неубедительно.

Наиболее точно суть дипломатии Трампа, пожалуй, выразила в редакционной статье британская The Guardian — по ее мнению,

американский президент принципе не понимает, что дипломатия подразумевает прежде всего ответственность. И под видом дипломатических усилий занимается банальным самоутверждением.

Тем не менее сам факт прямых переговоров США и КНДР на высшем уровне крайне важен в контексте международной безопасности. Не случайно в той или иной форме встречу Трампа и Кима приветствовали все главные субъекты мировой политики — Китай, НАТО, ЕС. Российскую реакцию озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Результаты этой встречи субстантивно еще предстоит анализировать. Но сам факт, что такая встреча состоялась и непосредственный диалог был начат, можно только приветствовать». По его словам, переговоры отодвинули ситуацию от той критической точки, в которой она находилась несколько месяцев назад. Действительно, еще в начале весны перспектива локальной ядерной войны с Северной Кореей обсуждалась как вполне реальная отнюдь не только алармистски настроенными журналистами.

Собственно, в последние недели благодаря активности и непредсказуемости Трампа начал возникать какой-то новый расклад в мировой политике. Одной рукой Трамп вводит новые санкции против России (последние — только что, 11 июня), другой — зовет ее в «большую семерку». Начинает полномасштабную войну с ближайшими политическими союзниками (и — в российской картине мира — политическими сателлитами США), странами ЕС, и при этом своей встречей с Ким Чен Ыном отчасти легитимирует режим КНДР, которая в американских законах фигурирует как важнейший элемент «оси зла». Кто у Трампа враг, а кто друг — понять решительно невозможно.

Конечно, у России возникает искушение попытаться воспользоваться нарастающей ссорой Трампа с Европой и добиться хотя бы частичной отмены европейских санкций. Тем более что теперь относительно «пророссийские» правительства есть не только в не играющих существенной роли в европейской политике Венгрии или Болгарии, но также в Австрии и Италии. К тому же у Путина явно сложились хорошие личные отношения с амбициозным президентом Франции Эммануэлем Макроном, который хочет сделать свою страну важной мировой политической державой, а себя — политиком мирового масштаба. В плане использования «дипломатии личных амбиций» Путин, Макрон и Трамп имеют много общего.

Возможно, дипломатия ярких харизматичных личностей, а не коллективной ответственности государств как раз и станет доминирующей в ближайшие годы. Пусть так — важны практические результаты. Никакая харизма или самоуверенность первых лиц не спасет мир от локальных и даже глобальных войн, если государства не будут исполнять обязательства, взятые на себя их амбициозными лидерами. Желание самоутвердиться за счет партнера по переговорам — не самоцель дипломатии. Мир, которым будут рулить такие непредсказуемые политики, как Трамп, и в таком стиле, как Трамп, точно не становится более безопасным местом.