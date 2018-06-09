Образ Путина в твиттере Дональда Трампа

Сколь бы экстравагантным ни показалось заявление нынешнего хозяина Белого дома, возможно, оно косвенно свидетельствует о том, что в мировой политике вокруг России что-то начинает меняться. Возможно, наступает медленное осознание того, что курс на изоляцию Москвы, взятый весной 2014 года, точно не сделал с тех пор мир лучше и безопаснее.

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Из других членов «большой семерки» Трампа поддержал только новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте: «Я согласен с президентом Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в G8. Это в интересах каждого», написал он в своем твиттере. Зато канцлер ФРГ Ангела Меркель поспешила выступить против: мол, после присоединения Крыма это невозможно. Ее поддержали и другие коллеги по «семерке». С аналогичными заявлениями сочли необходимым выступить президент ЕС Дональд Туск и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Как говорится, новость пошла гулять по миру. А вместе с ней — и слухи и предположения о том, что, возможно, в отношениях России и Америки наконец-то достигнуто дно. И теперь можно попробовать от него хотя бы оттолкнуться. Оооочень осторожно. Так, чтобы не проломить его и не свалиться еще ниже.

Свое неожиданное заявление Дональд Трамп сделал еще до саммита «большой семерки». «Это была G8, потому что там была Россия. И теперь России там нет… Россия должна быть на этой встрече». По его мнению, возвращение России в переговорный процесс будет способствовать укреплению мирового порядка. «Нравится ли вам это или нет, это может быть неполиткорректно, но нам нужно управлять миром. И на G7, которая была G8, они выкинули Россию. Они должны дать России возможность вернуться, потому что Россия должна быть за столом переговоров», — резюмировал он. Неужели это он всерьез?

Надо сказать, что и до своего избрания президентом, и после Трамп неоднократно делал заявления о желательности улучшения отношений с Россией и лично с Владимиром Путиным. Однако затем следовали новые санкции, все более жесткие. Как бы из параллельной реальности и для демонстрации того, что ведущееся против Трампа расследование насчет его «сговора с русскими» в целях своего избрания и вообще вмешательства русских в избирательную кампанию в США не имеют под собой никакого реального обоснования. Вот и на сей раз, как бы приглашая Россию обратно в «большую восьмерку», Трамп специально подчеркнул, что он – и все, мол, это видят — предельно жесток с Москвой и что Владимир Путин, наверное, жалеет, что президентом Америки не стала Хиллари Клинтон. Тут, впрочем, в Москве не сомневаются с ответом: нет, он не жалеет.

Более того, российский президент оперативно ответил своему американскому партнеру на его завуалированный месседж. Это если предположить, что за словами Трампа скрываются некие закулисные дипломатические маневры и подготовительная работа для проведения саммита двух президентов. Так вот, Владимир Путин, давая интервью программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым», заявил, что рассчитывает на то, что его саммит с Трампом будет конструктивным. «Он человек вдумчивый, умеет слушать и реагирует на приводимые собеседником аргументы. Все это дает мне основания полагать, что диалог может быть конструктивным». Учитывая нынешний весьма скверный характер российско-американских отношений, подобная фраза Путина была бы невозможна, если бы дипломаты двух стран действительно уже не начали бы подготовку саммита. Тем более что ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что российский МИД ведет «содержательную подготовку» такой встречи и что «потребность в таком контакте весьма высока с точки зрения запуска процесса нормализации и улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном». Накануне примерно о том же написала газета The Wall Street Journal. По ее данным, президент России обсуждал с канцлером Австрии Себастьяном Курцем в ходе визита в Вену этот вопрос и спросил его о готовности властей Австрии провести подобную встречу. Это же подтвердили и в Вашингтоне.

Что касается перспектив возвращения в «большую восьмерку», то пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже высказался в том духе, что, мол, не больно-то и хотелось. Россию сейчас куда более интересует формат «большой двадцатки», где, по крайней мере, российскому лидеру никто не читает наставлений на тему международного права, прав человека и демократии. К тому же в таких «учителях» Москва разочаровалась уже давно ввиду их лицемерия и приверженности двойным стандартам. О чем, Путин, собственно, прямо сказал еще в своей знаменитой «мюнхенской речи» в 2007 году.

В заявлении президента США был, конечно, и элемент троллинга остальных членов «семерки», отношения с которыми резко обострились из-за начатой Трампом торговой войны

(в начале июня он ввел 25- и 10-процентные пошлины на сталь и алюминий, импортируемые в США из ЕС, Канады и Мексики, те пригрозили ответными мерами). Фактически нынешний саммит, по меткому замечанию президента Франции Эммануэля Макрона, прошел в формате «G6+1».

Президент США неожиданно сократил свое пребывание в Канаде, отказавшись участвовать в заседании лидеров по вопросам изменения климата и экологии (Америка вышла из Парижского соглашения по климату). По сведениям источников в окружении Трампа, уже непосредственно накануне самого мероприятия он всерьез расспрашивал своих помощников о том, так ли необходимо его присутствие в Канаде, где его оппоненты будут явно в большинстве и ему придется обороняться. Якобы он решил все-таки ехать только потому, что иначе это было бы воспринято как «бегство с поля битвы». И это плохо бы сказалось на имидже Трампа. Америка между тем пока не собирается идти ни на какие торговые уступки и требует от европейцев сокращения их профицита в торговле США, который составляет сейчас более $150 млрд. И даже в торговле с Канадой, если учитывать только товары, без учета услуг, профицит северного соседа США в прошлом году превысил $17 млрд. В этих условиях «российский фактор» был разыгран Трампом в том числе как одна из раздражающих его партнеров карта.

Однако «российская карта» имеется на руках и у европейцев. Например, канцлер ФРГ Ангела Меркель является теперь едва ли не главным в Европе защитником проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Причем защитником, прежде всего, от американских нападок. Тот же Трамп, который говорит вроде бы о необходимости возвращения России в «восьмерку», в начале мая уговаривал Меркель в ходе ее визита в Вашингтон отказаться от поддержки газопровода из России, угрожая, что он попадет под американские санкции, а вместе с ним и участвующие в проекте немецкие компании. Взамен российского трубопроводного газа Америка хочет «впарить» европейцам свой СПГ, который пока минимум в полтора раза дороже.

Да и французский президент хотел бы, со своей стороны, выступить в роли эффективного посредника в налаживании российско-американских отношений, имея в виду, конечно, французские экономические интересы в сотрудничестве с Россией, которые сейчас несут определенные потери от санкций. Также и Франция, и Германия, и даже Великобритания, отношения с Россией у которой сейчас совсем скверные, объективно заинтересованы в блокировании именно с Москвой по иранскому вопросу в свете разрыва Вашингтоном «ядерной сделки» с Тегераном 2015 года и перспектив введения жестких антииранских санкций, уже начиная с августа текущего года. Это лишит европейские компании многомиллиардных контрактов, на которые они уже нацелились (только Airbus планировал заключить их на 16 млрд евро).

Важно и то, что кажущееся «экстравагантным» заявление Трампа было «приурочено» к визиту Путина в Китай, где среди прочего говорилось о намерение довести взаимный товарооборот между двумя странами до $100 млрд.

Это, конечно, не $650 млрд, каковой объем составляет американо-китайская торговля, и тем более не $720 млрд — во столько оценивался в прошлом году товарооборот США и ЕС. Однако это уже тот масштаб экономических связей, с которого начинается новое качество двусторонних отношений. Отношения Америки с Китаем тоже в последнее время обострились, и именно из-за торгово-экономических споров. А слишком тесного сближения Москвы и Пекина в Вашингтоне не хотели бы. Тем более сближения в военно-политической области, что предполагает формат Шанхайской организации сотрудничества.

Трамп досрочно «сорвался» из Канады в Сингапур на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Хотя никакой срочности в том не было: встреча намечена лишь на вторник, 12 июня. Между тем перспективы нормализации американо-северокорейских отношений тоже отчасти зависят от позиции Москвы (хотя в большей степени, конечно, от Китая, с которым, повторим, у Америки отношения сейчас разладились). Вскоре после встречи Трампа с Ыном, возможно, состоится саммит северокорейского лидера с российским президентом. В определенной мере тут можно увидеть «символический треугольник». Как ни покажется странным, многое в организации саммита Путина и Трампа может зависеть от того, сколь успешно пройдет встреча Трампа с Ким Чен Ыном. Американский президент часто строит свою политику, в том числе внешнюю, ориентируясь на то, какой медийный эффект, информационный эффект производят те или иные его действия. Если медийный эффект от встречи с вождем КНДР окажется положительным, это может стать дополнительным стимулом к тому, чтобы затем добиться такого же положительного эффекта, организовав встречу с российским лидером.

Впрочем, один медийный и психологический эффект для улучшения американо-российских отношений мы уже получили — «Вашингтон Кэпиталс» (в нем играют еще и Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов) во главе с капитаном Александром Овечкиным завоевал долгожданный Кубок Стэнли. Первый в истории клуба. «Настоящая Суперзвезда», — написал Трамп в «Твиттере».

Оценивая возможную тематику такого саммита, аналитики предполагают (что, впрочем, само собой напрашивается), что Трамп и Путин могут обсудить Сирию, Украину и вопросы, касающиеся контроля над ядерными вооружениями. Ни по одному из этих вопросов между тем не просматривается никакого быстрого решения. Оттого ожидания от еще не запланированного на конкретную дату саммита весьма скептические.

Однако по крайней мере по одному направлению российский и американский президент могут добиться в ходе своей встречи практически молниеносного прогресса, в том числе положительного медийного эффекта. И это им не будет стоить практически ничего. Речь идет о восстановлении нормальной работы посольства и консульских представительств двух стран, включая восстановление прежней численности сотрудников и дипломатов и возобновление работы по крайней мере по одному из консульств из тех, что был закрыты на фоне санкционно-дипломатических скандалов.

Нормализация работы диппредставительств станет хорошей предпосылкой для продвижения по другим переговорным направлениям. Без нормальных контактов между собой дипломатов и экспертов стороны по-прежнему будут плохо понимать действия и мотивацию этих действий друг друга. Одними записями в твиттере прорыва на переговорах не достичь. Что более, что российский президент, как он уже не раз признавался, твиттер вообще не читает.