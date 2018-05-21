Конфетно-букетная дипломатия

«Почему цветы Путина Меркель являются оскорблением», — именно так озаглавило материал о сочинской встрече Владимира Путина и Ангелы Меркель авторитетное германское издание Bild. На фото к статье — впрочем, этот кадр обошел весь мир — Ангела Меркель с искренней радостью рассматривает красивый букет, только что подаренный ей Владимиром Путиным. «Официально это был рабочий визит, на самом деле — обмен ударами!», — пишет автор статьи в Bild. «То, что кажется вежливым, на самом деле является оскорблением», — полагает журналист.

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Хотя практических итогов визит Меркель в Сочи пока вроде не принес (кроме разве что заявлений германского правительства о готовности поддержать проект российского газопровода «Северный поток — 2», вызвавших неоднозначную реакцию в самой Германии), что оскорбительного может быть в букете цветов, который мужчина дарит женщине, которую давно и хорошо знает?

По логике автора Bild, оскорбление заключалось вот в чем: Меркель и Путин — это не женщина и мужчина, а главы двух государств. А по этикету главы государств должны просто пожимать друг другу руки, но не дарить букетов. Как считает журналист издания, Путин пошел на такой шаг, чтобы напомнить Меркель, что она женщина. Мол, это сексизм и является оскорблением Меркель. Сама госпожа канцлер и президент России явно не выглядели в этот момент оскорбленными — более того, даже трудно было заподозрить, что они просто дипломатично делают вид, что эта мизансцена с букетом цветов нравится им обоим.

Они выглядели как обычные люди — что с политиками такого ранга в ходе рабочих визитов бывает крайне редко.

В России СМИ тоже пишут много, мягко говоря, странного о лидерах западных стран. Но едва ли хоть одному российскому СМИ хватило бы пропагандистского ража или собственной «креативности», чтобы, например, посчитать оскорблением Путина, если бы Меркель подарила, ему, скажем, кимоно или хоккейную клюшку. Потому что понятия сексизма в принципе нет в российском культурном коде. С одной стороны, это плохо — например, в Германии депутат Слуцкий явно бы лишился мандата и даже шансов на политическую карьеру. С другой, в нашей системе координат букет цветов, подаренный мужчиной-президентом женщине-канцлеру, по определению не может быть оскорблением. В России дарить цветы партнерам нормально, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «У нас это является признаком хорошего тона. Это наши традиции, и мы на них ориентируемся», — сказал он. И не у нас: в октябре прошлого года в том же Сочи букет из рук главы российского государства получила президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович — обошлось приятными улыбками.

Но если бы дело ограничивалось только разными трактовками принципов дипломатического этикета (из серии «нельзя целовать руку королеве Великобритании») или даже ценностными разногласиями между Россией и Европой по поводу сексизма, было бы полбеды. Настоящая проблема в том, что, скажем, еще лет шесть назад букет, подаренный Путиным Меркель, совершенно точно был бы просто букетом цветов и в германском медиапространстве (собственно, так и было, когда российское руководство принимало канцлера цветами). Потому что Россия не воспринималась как стратегический политический противник. Сейчас все изменилось. Тот же Bild пишет, что Путин на встрече с Меркель продемонстрировал, что он «хозяин мира». То есть даже сам факт обычного рабочего диалога между самым влиятельным европейским политиком и одним из самых влиятельных мировых (влияние Путина на мировую политику, независимо от «знака» этого влияния в Германии, СМИ не отрицают — даже, возможно, преувеличивают) вызывает подозрения вплоть до возмущения.

Независимо от того, что Меркель и Путин — главные политические долгожители среди лидеров ведущих мировых держав — ведут личный политический диалог почти 13 лет. С того момента, как фрау Меркель стала федеральным канцлером Германии. И не прерывали этот диалог, даже несмотря на острые разногласия, которые усугубились после присоединения Крыма к России.

Но, так или иначе, разногласия у Берлина есть и с другими державами, например, Вашингтоном. Но линию на разговор и защиту своей экономики правительство Меркель не меняет. Буквально накануне визита канцлера в Москву министр экономики Германии встал на защиту «Северного потока — 2» от американского давления.

Возможно, букет из цветов нежных пастельных оттенков (а, например, в марте 2008 года Путин преподнес Меркель более вычурный букет) — это как раз выражение признательности за саму возможность диалога и надежды на его продолжение.

В современной политике полный отказ от диалога даже с непримиримым политическим оппонентом — точно путь в никуда. Россия и Германия и как страны-участницы Нормандского формата по Украине, и как государства, от политики которых во многом зависит расклад политических сил в Европе и мире, просто обязаны поддерживать отношения друг с другом. В том числе на уровне первых лиц.

Никакой дипломатический этикет не пострадает и от того, что политики самого высокого рана, пусть даже напоказ, не говоря уже об искренних чувствах, проявят черты обычной человечности. Понятно, что до конфетно-букетного периода в отношениях России с Западом сейчас далеко, как до Великой Китайской стены. Но букет цветов точно не ухудшает российско-германские отношения, не унижает ни того, кто дарил, ни того, кому дарили. Конечно, от любой российско-германской встречи хотелось бы практических политических результатов. Но и букет цветов, когда нет результатов, — тоже кое-что…