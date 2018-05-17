Санкции против здравого смысла

Два законопроекта, подготовленных гигантским коллективом авторов, включая спикеров обеих палат парламента и руководителей всех думских фракций, о контрсанкциях (в подлиннике он называется так: «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств») и об ответственности (вплоть до уголовной) за исполнение санкций иностранных государств на территории России рискуют побить рекорд по обсуждению российского законотворчества.

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Фактически депутаты под благовидным патриотическим предлогом «отомстить Америке» накладывают дополнительные санкции на наш бизнес и граждан в дополнение к американским. Да еще и грозили парализовать работу российских лечебных учреждений и создать дефицит жизненно важных лекарств, аналогов которых нет в России, а «импортозаместить» их в короткие сроки невозможно.

Политическая подоплека появления двух законопроектов вполне понятна. В России принято отвечать на любые иностранные санкции. Но если на высылку дипломатов еще можно ответить высылкой дипломатов, то на экономические санкции США у России адекватного ответа нет в силу несопоставимости экономических потенциалов двух стран, и в ход идут законопроекты, продиктованные абстрактной «политической необходимостью». Но совершенно оторванные от экономической и социальной реальности.

Логику появления законопроекта об ответственности за исполнение американских санкций в России один из его авторов, депутат Андрей Исаев, объяснял так: мол, приходит человек или компания, находящаяся под санкциями за кредитом, с платежеспособностью у клиента все в порядке, а банк отказывает. Под предлогом иностранных санкций. Этот отказ, по мнению авторов, ущемляет права российских граждан и компаний. В случае отказа в заключении публичного договора тому, кто попал под санкции, компании и ее менеджменту, согласно прошедшему первое чтение законопроекту, грозят штраф до 600 000 руб. и лишение свободы до четырех лет. За пособничество во введении санкций физлицами — тоже статья. Формулировки оказались настолько размытыми, что едва ли не каждый может примерить их на себе.

Каждый россиянин рискует оказаться фигурантом уголовного дела, признал глава Совета при президенте Российской Федерации по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Против такой защиты резко и публично выступили как раз те, кого закон в первую очередь призван защищать. Бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) выпустило заявление, в котором призывает вовсе отказаться от введения наказаний за исполнение иностранных санкций в России.

По мнению членов главного бизнес-объединения страны, в результате принятия такого закона российские компании окажутся между двух огней: нарушение санкций грозит им вторичными санкциями за рубежом, а следование им — уголовной ответственностью в России.

Причем если следовать букве закона, за решеткой на четыре года должны оказаться руководители всех крупнейших госбанков и корпораций, пытающихся поддерживать партнерские отношения с инвесторами по принципу «бизнес и ничего личного». Более того, само российское государство, например, решило превратить Промсвязьбанк в профильный государственный банк по работе с оборонными предприятиями, попавшими под санкции — то есть, по логике законодателей, даже российское правительство является «исполнителем иностранных санкций».

Именно благодаря резко отрицательной позиции крупного бизнеса второе чтение этого законопроекта пришлось отложить до 23 мая. Не исключено, что он будет представлен в новой редакции. Пока в новейшей истории России не было случая, чтобы подобные законопроекты зарубались на корню — есть шанс создать положительный прецедент.

А вот законопроект об ответных мерах России на антироссийские санкции Госдума откладывать не стала и приняла во втором чтении 17 мая. В документе также идет речь о запрете или ограничении допуска американских компаний к процедурам приватизации государственного и муниципального имущества. Правда, гигантской очереди иностранных компаний, желающих поучаствовать в российских госзакупках, что-то не видно.

Ко второму чтению из законопроекта выхолощены упоминания о запрете на ввоз товаров в конкретных областях, например, технологического оборудования. Это могло грозить их дефицитом для российских компаний. Но самый «социальный пункт» — запрет ввоза лекарств и медпрепаратов. Причем прямо в ходе второго чтения член Совета Федерации Антон Беляков рассказал, что сенаторы обсуждали ситуацию с главврачами ведущих российских медицинских учреждений. И те сказали парламентариям, что запрет на ввоз оборудования может вызвать перебои в их работе на срок до двух месяцев. Россия импортирует американские ультразвуковые сканеры, томографы и другое оборудование. Если его запретить, придется искать других поставщиков, выбрасывать все расходные материалы и переучивать персонал для работы на новом оборудовании. А про возможный запрет жизненно важных лекарств и говорить нечего — это уже выглядит как прямая угроза жизни и здоровью россиян, которых заботливые депутаты решили насильственно защитить от «вражеских санкций».

Впрочем, судя по представленным поправкам, защитить могли еще жестче. Так, группа сенаторов предлагала вообще запретить российским компаниям и гражданам размещать рекламу в американских СМИ, поисковиках, соцсетях и даже сайтах. В том числе принадлежащих им через третьих лиц. Разместил рекламу в Facebook или на Youtube — в тюрьму.

Возможно, чтобы не подставляться, в законопроекте право принимать решение о запрете на ввоз чего бы то ни было американского или недружественного делегировано правительству. Остается надеяться, что оно не наступит на одни и те же грабли дважды. Ведь еще при введении контрсанкций 6 августа 2014 года оказалось, что в спешке переборщили.

В итоге почти сразу же пришлось вносить коррективы — например, разрешать импорт малька или семенного картофеля. Будто до этого не знали, как работают эти отрасли.

Правда, сейчас даже в правительстве не очень понимают, что написали депутаты. В частности, заместитель министра финансов Алексей Моисеев признался, что депутатов попросили растолковать норму о контрсанкциях против юрлиц. Получили ответ: российских компаний, имеющих группу иностранных собственников, это не коснется. Теперь остается разве что ждать, как суды будут толковать норму: по букве закона или по «заверению» парламентариев.

Итого теперь у документа о контрсанкциях все-таки есть одно достоинство — он рамочный, без жесткой конкретики. Наполнять это произведение могучего депутатского и сенаторского разума конкретным содержанием должно правительство. А оно, скорее всего, будет советоваться в этом щепетильном вопросе хотя бы с бизнесом. Поэтому остается робкая надежда на то, что в данном случае сработает известная российская формула «строгость законов в России скрадывалась необязательностью их исполнения». Кроме того, именно эти две инициативы показали: Госдума — место для хоть каких-то дискуссий, а исправления ошибок и диалога стыдиться нечего.