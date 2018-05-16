Блокчейн и скрепы

Первые оценки структуры нового правительства более или менее схожи — изменения незначительные, косметические. И потому, мол, никаких особых перемен и свершений от кабинета министров ждать не приходится. Однако есть некоторые обстоятельства, которые все-таки могут заставить правительство активно заниматься как идеологией, так и технологическим прорывом.

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Прежде всего – это указ президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В этом указе, не имеющем в аналогов в истории нынешней российской власти, обозначены абсолютно конкретные, легко измеримые цели развития и сроки их достижения. В том числе такие, которые невозможно подделать или исказить никакими статистическими фокусами — например, обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых (сейчас мы отстаем от них более чем вдвое) или определенную среднюю продолжительность здоровой жизни.

Понятно, что в России не очень принято спрашивать с власти за выполнение ее обещаний. Но, пожалуй, впервые за долгие годы любой желающий в 2024 году сможет легко и просто ответить себе лично на вопрос об эффективности второго правительства Медведева — просто сопоставив тогдашнюю реальность с текстом нынешнего президентского указа о задачах развития страны.

В структуре самого правительства пока есть два важных изменения, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, возвращение к прежней модели управления наукой и системой образования, когда профильных министерств не одно (как было в третьем сроке Путина), а два: в новом кабинете министров опять будет отдельное Министерство просвещения (читай: министерство школ и детских садов) и отдельное Министерство науки и высшего образования.

Собственно, Министерство просвещения в той части, которая касается учебников, может оказаться примерно таким же и даже более «идеологическим» ведомством, как Министерство культуры, которое уже давно пытается публично определять, что такое «правильное» и «неправильное», «патриотичное» и «антинародное» искусство — прежде всего, на примере кино.

Просочившиеся в СМИ слухи о сохранении Владимиром Мединским своего поста в новом правительстве дают основания полагать: верной идеологической дорогой идет товарищ.



Второе важное изменение — удлинение названия Министерства связи и массовых коммуникаций. Отныне оно еще и министерство «цифровой экономики». Хотя, например, криптовалютные сделки в России пока законодательно не разрешены, сама цифровая экономика отныне официально получила статус «отрасли народного хозяйства» — раз под нее есть целое министерство.

Отчасти можно ждать некоторого усиления идеологической составляющей в работе кабинета министров и в связи с передачей Росмолодежи в прямое подчинение правительству. Но до сих пор финансовые и политические возможности этого ведомства были крайне незначительны, как и его влияние в том числе на работу государственной машины пропаганды.

В этом смысле любой общенациональный телеканал куда «круче». При этом та же Росмолодежь вполне может использовать систему мониторинга межэтнических конфликтов для изучения настроений молодых людей для последующего влияния — отслеживать, кто ходит на митинги, кто какие группы создает в соцсетях. В принципе, было бы вообще неплохо познакомить чиновников с тем, что заботит молодежь в повседневной жизни – хоть в Магадане, хоть в Калининграде.

Впрочем, с идеологией в России есть одна большая проблема, которая никак не зависит от состава и структуры правительства. Всякая идеология должна быть устремлена в будущее, а не в прошлое, как у нас сейчас. Условно говоря, невозможно заново постоянно выигрывать Великую Отечественную войну и делать эту победу единственным фундаментом строительства новой национальной идентичности. Можно подавать историю страны как цепь сплошных побед, но это совершенно не гарантирует побед и достижений в настоящем и будущем.

Понятно, что ключевое «идеологическое» слово в современной России — патриотизм. Но патриотизм — это чувство, отношение людей к своей стране (желательно, кстати, чтобы любовь к России не проявлялась в ненависти ко всему остальному человечеству).

Тогда как идеология по самой своей сути не может быть чувством — это сформулированный элитой и признаваемый большинством населения высший смысл (цель) существования страны.

В российской истории были как минимум два примера государственной идеологии: истинная и последняя православная империя («Москва --Третий Рим, а четвертому не бывать») и страна неизбежной победы коммунизма (плакаты «Наша цель — коммунизм» в советские времена можно было встретить чуть ли не в каждом населенном пункте, и это было вполне понятное людям концентрированное выражение официальной идеологии страны). Причем оба эти идеологических проекта, очевидно, провалились. Ничего похожего в сегодняшней России не наблюдается: никакой стратегической моральной или политической цели развития страны никто пока не сформулировал.

А вот с технологическими, точнее, технократическими целями дело обстоит куда лучше. Есть вышеупомянутый президентский указ, есть программа развития цифровой экономики. Другой вопрос, как соединить заявленное властями желание сделать Россию передовой экономической и технологической державой эпохи цифровой экономики с очевидным уклоном России в политическую архаику и крайне неэффективными и идеологически сомнительными запретительными мерами. Понятно, что блокировка Telegram даже безотносительно того, насколько неуклюже она производится технологически, по самой своей сути противоречит идее превращения России в передовую цифровую державу.

В любом случае очевидно, какие вызовы стоят перед Россией. К тому же есть одна заведомо беспроигрышная национальная идеология, которая прекрасно может повенчать патриотизм, здравый смысл и открытость миру.

Она очень проста: относиться к своей стране так, как заботливый хозяин относится к собственной квартире или дому. Заботиться о качестве дорог, образования и здравоохранения. Не мусорить, где попало. Не гадить в подъездах. Считать высшей целью развития качество жизни людей, а не какое-нибудь особенно мощное оружие. В такой идеологии вполне найдется место и блокчейну, и «духовным скрепам». Потому что в ее основе — человеческое отношение к своей стране и друг к другу.

Впрочем, с реализацией такой идеологии никакое правительство само по себе не справится. Нет такой страны, которую бы строил в одиночку даже самый эффективный президент или премьер. Это всегда «коллективное творчество» масс. А задача правительства — создать условия, при которых люди поймут, что никто кроме них — каждый на своем месте — не сделает Россию более богатой, доброй, разумной, уютной и технологически развитой.