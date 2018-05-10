Социальная революция пойдет на пенсию

Правительство «в самой короткой перспективе» подготовит законопроект о повышении пенсионного возраста – об этом открытым текстом 8 мая на заседании Госдумы, утверждавшем его кандидатуру на пост премьер-министра, заявил Дмитрий Медведев.

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Необходимость такого решения глава правительства обосновал тем, что прежние «рамки» пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) были приняты 30-е годы прошлого века, когда «средняя продолжительность жизни была в районе 40 лет».

А с тех пор, по словам премьера, «жизнь в стране изменилась в лучшую сторону, изменились и условия, и возможности, и желания людей трудиться, и период активной жизни».

На самом деле более правдоподобное объяснение звучит куда менее оптимистично: дело не в том, что народ «жить стал дольше, жить стал веселей», а в стремительном сокращении соотношения трудоспособного населения и пенсионеров. У государства просто не остается денег, чтобы обеспечивать пенсиями стремительно стареющее (в том числе действительно благодаря увеличению продолжительности жизни) население за счет отчислений все меньшего количества работающих.

Не говоря уже о том, что в России, по разным оценкам, от 15 до 30 миллионов самозанятых. Смогут ли они потом претендовать на государственные страховые пенсии — отдельный вопрос. Пока же уверенно можно говорить о том, что ни эти люди, ни их работодатели не делают отчислений в пенсионную систему.

Попытки создать в России в помощь будущим пенсионерам альтернативную накопительную систему, начатые примерно 15 лет назад и касающиеся людей 1967 года рождения и младше, к настоящему моменту практически провалились. Уже существующие пенсионные накопления россиян с 2013 года в одностороннем порядке ежегодно замораживаются российским государством. Система индивидуального пенсионного капитала (при которой отчисления в счет будущей пенсии в пенсионные фонды смогут делать сами работники) пока не имеет ни законченного вида, ни сроков, когда она может начать работать.

Но, главное, у большинства работающих россиян физически нет возможностей копить на пенсию — для этого у них просто нет денег. По разным опросам, до 90% россиян не верят в достойную жизнь на пенсии.

Медведев пообещал принимать решение о повышении пенсионного возраста «аккуратно и взвешенно». В апреле во время итогового отчета в Госдуме премьер уже говорил, что изменение пенсионного возраста «давно назрело». До сих пор единственное публичное предложение на сей счет озвучил Центр стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина, которому прочат некий пост в администрации президента.

ЦСР предлагал к 2034 году постепенно повысить возраст выхода на пенсию для женщин – до 63 лет, для мужчин – до 65.

Новый куратор социальной сферы (в том числе пенсионной политики) в правительстве, будущий вице-премьер Татьяна Голикова, в феврале 2018 года высказалась за реформу всей государственной пенсионной системы. По ее словам, от нынешней балльной системы следует отказаться и вернуться к классическому социальному пенсионному страхованию.

«Пенсия должна зависеть от стажа и того заработка, который получал работник во время своей трудовой деятельности», — говорила тогда Голикова. Балльная формула, по ее мнению, существенно дестимулирует человека с точки зрения высокой заработной платы и стажа, который этот человек должен зарабатывать.

На повышение пенсионного возраста косвенно намекают и некоторые цели социальной политики, заявленные в подписанном президентом сразу после инаугурации указе «О национальных и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (момент окончания четвертого путинского президентского срока). В частности, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет: как раз, чтобы по крайней мере до 65-ти большинство россиян могли полноценно работать.

Впрочем, радикальные цели поставлены и перед другими секторами, которые формируют социальное государство. Особенно перед здравоохранением — вплоть до показателей смертности от отдельных групп болезней. До 2024 года правительству предписано ликвидировать кадровый дефицит в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь — то есть, в поликлиниках, которые в последние годы сокращали по всей стране.

Обеспечить охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год — про такое примерно 30 лет публично говорил еще советский министр здравоохранения Евгений Чазов. Это же надо, чтобы и поликлиники выдержали такой наплыв, а работодатели безропотно отпускали сотрудников с работы в будний день.

Да и чтобы сами люди захотели — вряд ли можно принять закон об обязательное ежегодной диспансеризации и обеспечить его реальное исполнение. Пока все это выглядит фантастикой.

К тому же за «социалкой» тянется не менее проблемный хвост: гибель и травмы в ДТП, насильственные преступления, грязный воздух. Решение последней проблемы, очевидно, долгое и дорогое, сопряженное с тем самым социальным эффектом (например, сокращением штатов) – и эффект ее отсрочен.

Еще одна неловкая для любой российской власти тема – досрочные пенсии. У пресловутых бюджетников и, например, полицейских. Несмотря на обсуждавшуюся несколько лет назад реформу их пенсионного обеспечения ни к какому решению не пришли – видимо, во избежание социального взрыва.

Повышение пенсионного возраста может радикально изменить ситуацию на рынке труда — уже сейчас в России есть проблемы с трудоустройством молодых людей до 25 лет и тех, кому 50+. При этом реальная безработица в стране в разы больше официальной. В частности, если по данным Росстата, на 1 апреля безработица в России составляла 5%, то по данным традиционного «индекса Иванова» от Сбербанка, в апреле называли себя полностью безработными 9,9% россиян. Причем еще 11,1% работали на неполной ставке, установленной работодателем. Этим людям точно будет крайне проблематично накопить на достойную пенсию.

Социальное государство невозможно и без понимания людьми, на что конкретно идут их налоги, то есть без фискального доверия государству. В России же, по данным Федеральной налоговой службы, от 17 до 25 миллионов россиян трудоспособного возраста (всего таковых порядка 76 миллионов) вообще не платят никаких налогов.

Социальное государство с широким набором льгот, большими пенсиями и пособиями — это прекрасно. Но возможно оно только там, где люди на этом зарабатывают, где у государства есть финансовые и технологические возможности.

Социальное государство — всегда производная от развитой экономики, а не наоборот. Именно поэтому достижение экономических целей из указа президента России, а также целей в области образования, сделает куда более реалистичными и социальные цели. Пока же главным революционным событием в социальной сфере, к которому надо морально готовиться россиянам, становится повышение пенсионного возраста.