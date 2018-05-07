Нацпроект «Россия для людей»

В день инаугурации президента России Владимира Путина разрешилась главная политическая интрига последних месяцев — кто станет премьер-министром. Сенсации не произошло: Путин решил оставить на этом посту Дмитрия Медведева. Впрочем, неожиданности еще могут быть в составе кабинета министров и администрации главы государства. Однако уже очевидно, что два политика, попеременно возглавляющие Россию весь ХХI век, продолжат управлять страной, но будут решать качественно новую для себя задачу — ту, которую Путин в своей инаугурационной речи выразил емкой формулой «Россия для людей».

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И если в начале прошлого срока – в 2012 году – были майские указы, которые предусматривали множество целей, главными из которых было повышение зарплат, то в 2018 году – это национальные цели. Такой вектор смены парадигмы с «президентских» указов на национальное – наше общее – в общем-то закономерен. Причем, в первом большом после инаугурации указе одна из главных целей – чуждое бюрократическому языку «раскрытие таланта». «Перед нами напряжённая работа, которая потребует участия всего российского общества, деятельного вклада каждого из нас», — отметил Путин.

Поставленные в указе национальные цели ожидаемы – они по большей части повторяют тезисы послания президента. Россия-2024 – в числе пяти крупнейших экономик мира. Для конкретных людей – ударное строительство жилья, повышение продолжительности жизни и активного долголетия, ликвидация несанкционированных свалок в городах, медицина на селе и т.п.

Национальные приоритеты, видимо, во многом определили и перекройку структуры блока вице-премьеров – информация о кандидатурах просочилась в СМИ после встречи Медведева с фракцией «Единая Россия». Среди «старой» гвардии – бывший глава Минсельхоза и нынешний руководитель Воронежской области Алексей Гордеев (некогда выступавший против вступления ВТО), Ольга Голодец (с полномочиями в культуре и спорте), дальневосточный вице-премьер Юрий Трутнев, Виталий Мутко (строительство), Дмитрий Козак, который может, кажется, все – и к Олимпиаде подготовиться, и за Крым отвечать, и регионы развивать. Теперь его ждет новый фронт – промышленность и энергетика.

Татьяне Голиковой, некогда возглавлявшей Минздравсоцразвития, возможно, предстоит заняться пенсионной и социальной реформой. Это было бы закономерно с учетом предлагаемых ей полномочий и того, что в президентском указе поставлена цель увеличения ожидаемой продолжительности здоровой жизни россиян до 67 лет.

Еще один кандидат из старой гвардии – Антон Силуанов: в случае его назначения первым вице-премьером с полномочиями и министра финансов эта конфигурация будет идентичной должности Алексея Кудрина. И повышение до первого вице-премьера значит, что курс на сбережение каждой бюджетной копейки бюджета будет усилен.

Еще двух чиновников, вероятно, ждет головокружительный карьерный взлет – замглавы аппарата Максима Акимова и замглавы Минобороны Юрия Борисова прочат на должности вице-премьеров по транспорту и связи и ВПК.

Пожалуй, одна из самых неожиданных, но логичных кандидатур в вице-премьеры, — руководитель Контрольно-ревизионного управления президента Константин Чуйченко, который много знает о «грешках» чиновников разного ранга. Его прочат в руководители аппарата правительства – эту должность занимает Сергей Приходько, самый тихий вице-премьер, в последнее время мелькавший в скандале с Настей Рыбкой.

Этим чиновникам предстоит в первую очередь решить, сколько стоят национальные цели. Срок – до 1 октября. И от них будет зависеть, насколько быстро страна к этим целям пойдет. «Времени на раскачку нет», — сказал Путин. Перемены гражданам нужны уже сейчас, свидетельствуют соцопросы. При рекордном — свыше 80% — уровне доверия президенту. То есть, ждут перемен в стране именно от нынешней власти.

В момент прихода Путина к власти в 2000 году в обществе был явный запрос на порядок: проще говоря, измученные потрясениями 90-х люди хотели, чтобы всякие реформы (их народ и воспринимал как «потрясения») наконец прекратились. Затем постепенно, под влиянием «сытых нулевых», когда благодаря бурному росту мировых цен на нефть существенно выросли доходы населения, у россиян возник запрос на стабильность. «Пусть всё будет, как сейчас». Но жизнь слишком подвижна, чтобы оставаться неизменной.

Теперь социологи фиксируют преобладание в российском обществе тяги к переменам в стране. Большинство участников опубликованного в день инаугурации Путина опроса ВЦИОМ — 89% — считают, что в России необходимо провести преобразования. Причем более половины (59%) выступают за перемены в большинстве сфер общества. При этом только 2% (при статистической погрешности опроса 1,8%) не считают, что стране нужны преобразования.

Причины, по которым россияне «вдруг» захотели изменений, вполне понятны.

Во-первых, в активную жизнь вступило поколение, детство которого пришлось как раз на путинскую эпоху стабильности — у нынешних 25-30-летних нет такого страха перемен, как у тех, кто пережил в сознательном возрасте распад СССР и 90-е. Во-вторых, в России явно плохо обстоит дело с социальными лифтами — а молодые естественно хотят строить жизнь и карьеру. В-третьих, невозможно слишком долго концентрироваться на внешнеполитических успехах — при всей большой любви россиян к Сирии и Украине состояние собственного кошелька их волнует, как минимум, не меньше. Конечно, внушаемая вера во внешние причины наших проблем у некоторых сохраняется, но сами проблемы от этой веры никуда не исчезают.

Уровень доверия, который получил президент на выборах, а премьер — собственно от президента, — дает руководству страны возможности без промедления приступать к давно назревшим реформам.

«Россия для людей» — очень понятная и правильная цель развития России. Если мы действительно считаем себя великой державой, стыдно иметь долю в мировой экономике ниже 3% и тем более занимать место в пятом десятке стран мира по доходам на душу населения. Особенно при наших природных ресурсах и человеческом потенциале. Стыдно иметь больше 20 миллионов человек, живущих за чертой бедности.

Но никакая власть, невзирая на самые высокие рейтинги, сама по себе не сделает Россию богаче и человечнее. Задача власти — обеспечить честные и прозрачные правила игры, создать условия, способствующие развитию человеческого и технологического потенциала. Не случайно Путин в своей инаугурационной речи подчеркнул, что это возможно только в свободном обществе. Обеспечение гражданских, политических и экономических свобод вкупе с такой налоговой и макроэкономической политикой, которая дает возможность людям достойно зарабатывать не только в крупных госкомпаниях, вызывает желание создавать собственные бизнесы — обязанность государства. А задача россиян, занимаясь устройством собственной жизни, использовать эти возможности на благо страны и при этом не ждать милостей сверху.

В любом случае очевидно, что власть, которая хочет оставить после себя процветающую Россию, входя в третье десятилетие своего правления, должна меняться сама и менять страну. А изменить страну можно, только если люди, кроме доверия президенту, будут доверять еще и судам, полиции, образованию, медицине. Вот когда такое доверие возникнет, можно будет говорить, что Россия стала «страной для людей».