Стрельба себе по ногам со всех рук

Сам законопроект об антисанкциях запланирован к рассмотрению 15 мая. К этому времени уже, по всей вероятности, появится новое правительство. Которому эти антисанкции и исполнять. Тот думский законопроект составлен таким образом, что обозначает лишь рамки применения ограничений против Америки и тех, кто следует ее санкционному курсу в отношении России. А вот конкретные списки подлежащих полному или частичному эмбарго товаров и услуг будет составлять кабинет министров. Между тем сами рамки, обозначенные в думском проекте, максимально широки, авторы были безжалостны ко всем и ко всему: под эмбарго могут попасть и западные лекарства, которые нельзя будут ввозить в Россию кроме как в личном качестве (пока, во всяком случае), и титан, и редкоземельные металлы, которые нельзя будет вывозить в страны, которые ввели против нас санкции, прежде всего в Америку.

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Пока непонятно, по какой логике будет составлен законопроект о наказаниях для тех, кто поддерживает и соблюдает американские санкции. Будут ли карать за призывы к соблюдению санкций, в том числе в блогах и соцсетях? А групповые выступления на эту тему будут считаться «сговором двух и более лиц»? И кто будет следить за выполнением запрета? Профильные министерства? МВД? ФСБ? Росгвардия? Специальный орган по надзору за патриотичностью поведения? Будет ли законопроект прямого действия или тоже рамочным, и тогда опять правительство будет обременено составлением конкретных списков наказуемых (в том числе установит и размеры наказания) деяний, а также исключений из них. Поскольку у нас не бывает законов без исключений. Их можно обусловить «интересами национальной безопасности», например, под это все подойдет.

Непонятно также, как будет соотноситься уголовная ответственность и административная. Если, как говорит Исаев, уголовная ответственность положена только гражданам-физлицам (они вообще у нас всегда «крайние»), а юридическим лицам — только административная ответственность, то как будут караться руководители тех компаний и предприятий, которые осмелятся соблюдать антироссийские санкции в России?

Будет ли предусмотрено смягчение вины в случаях «неумышленного соблюдения» и отягощение в случае «злостного» и «намеренного», а также неоднократного? А как быть с ответственностью за недонесение на тех, кто преступно «соблюдает»?

Все же попробуем подойти к данной новелле всерьез. Итак, каковы последствия и первые возможные жертвы?

Начать можно прямо с банков. В Крыму вообще не работает ни один крупный российский банк. И вообще много кто не работает. Практически не работает никто, кто имеет выход на мировой рынок и опасается, соответственно, последствий в виде «вторичных санкций». Все эти компании и организации «соблюдают американские санкции», поскольку опасаются, что против них будут введены соответствующие ограничения. Опасаться санкций – наказуемо. Кстати, именно из-за таких опасений был создан специальный банк — на базе Промсвязьбанка — для работы с попавшими под санкции компаниями ВПК. То есть создан на потенциально «преступной основе». Сотовые операторы не работают в Крыму на условиях внутрироссийского роуминга. СИМ-карты, продающиеся в Крыму, «помечены» как принадлежащие к другим регионам России. Все эти компании дали слабину перед Дядей Сэмом и должны быть наказаны.

Идем дальше. Видим больше. Недавно были введены санкции против Олега Дерипаски, «Русала» и других контролируемых им компаний. Евробонды «Русала» заморожены в депозитарии «Евроклир», где также лежат большинство других частных и государственных российских ценных бумаг. Ударим по «Евроклиру» и уйдем вообще в наказание янки с мирового финансового рынка! Компании, входившие в капитал фирм, контролируемых Дерипаской, сейчас выходят из контрактных и инвестиционных отношений с ним. Например, «Ингосстрах» вышел из капитала группы компаний «ГАЗ». Накажем «Ингосстрах»! А также все другие страховые компании, которые отказываются работать с фигурантами санкционных списков. Ровно так же надо поступить со всеми банками и их руководством. Притом, что в России практически все банки, работающие на нашем рынке (на розничном рынке — именно все) — это российские юридические лица. Включая «австрийский» «Райффайзен», «итальянский» «Юникредит» и «американский» «Ситибанк».

Вообще эти фантазии можно продолжать бесконечно. И это не безумство — это всего лишь буквальная «расшифровка» предлагаемых мер. Да, кстати, если кто-то из физических лиц посетит Украину и через нее въедет в Крым, то это будет формально соблюдением украинского законодательства, не признающего Крым нашим и, соответственно, «соблюдением санкций».

В общем, для выполнения столь эпического закона никаких карательных рук не хватит. Надо будет подключить к надзору патрульно-постовую службу и участковых. Пусть на глазок определяют, кто на их подведомственной территории «соблюдает», а кто нет. И действуют по обстановке. Или, например, «договариваются на месте».

Главная проблема сочинителей всяких «антисанкций» заключается в том, что они озабочены исключительно «войной с Америкой», тогда как должны бы, по идее, ставить во главу угла заботу о том, как минимизировать последствия санкционного давления на нашу экономику и россиян. Должны, по идее, думать о том, как придать импульс экономическому развитию страны, что было бы самым действенным ответом на все санкции. Есть и еще один мотив: этим сочинителям кажется, что «поймав хайп» и выступив в нужном тренде, они получат поощрение в соответствующих властных структурах как «истинные патриоты». Тогда как взывать к разуму и экономической целесообразности и уж тем более думать о трудностях для простых обывателей в такой обстановке становится все менее и менее политически выгодным. Рационализм и прагматизм нынче не в тренде.