Ядерный удар по клавишам

Страшная сказка, точнее быль про современную международную политику должна начинаться так: «Трамп проснулся и написал новый твит».

Именно так все и было. 12 апреля 45-й президент США начал рабочее утро с твита такого содержания: «Когда будет удар по Сирии, я никогда не говорил — может, очень скоро, а может, совсем нескоро».

Хотя еще накануне в том же твиттере угрожал России в Сирии «умными ракетами». А еще днем раньше американская администрация распространяла по миру сигнал о том, что Трамп в течение 48 часов примет решение по удару возмездия за химическую атаку в сирийском городе Дума. Виновными в этой атаке США и их западные партнеры считают армию президента Сирии Башара Асада.

Реклама

Россия отрицает сам факт такой атаки.

Современные технологии и виртуальная реальность все более явно замутняют реальность «реальную». Вот FlightRadar сообщает, что зафиксирован в воздухе над территорией США «самолет судного дня» — и мир начинает готовиться к реальной ядерной войне. Вот по данным снимков со спутников проходит информация, что российские военные корабли покинули базу в Тартусе, а сирийская авиация напротив перебрасывается на российскую аваиабазу «Хмеймим» — и сразу аналитики делают вывод: ага, военные России и США договорились, «бомбить по русским» в Сирии Штаты не будут. Поэтому Асад якобы укрывает свои самолеты на российской базе.

Человечество готовится к мировой войне по косвенным признакам. По флайтрадарам и чтению твитов президента США, которые приходится толковать, как некоторые религиозные тексты, ибо понять напрямую, что именно задумал американский лидер, по ним решительно невозможно.

И что печально – мы не можем знать, кто источник некоторых всплесков истерии. Ведь не исключено, что эти «косвенные» картинки всплывают тогда, когда это кому-то надо. И такая сумятица в новостях и головах в принципе устраивает мировой политический бомонд – хоть Дональда Трамп, хоть Терезу Мэй, хоть российское руководство. Хайп отвлекает от внутренних проблем и создает «завесу» реальным делам.

По косвенным признакам мы можем судить и о расследовании резонансных преступлений, приводящих к мировым дипломатическим войнам. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены токсичным химическим веществом — сообщает нам Sky News со ссылкой на краткий доклад ОЗХО. Телеканал при этом называет это вещество «Новичком», однако в документе, снимок которого фигурирует в докладе, это название не используется.

Эксперты обнаружили частицы отравляющего вещества в пробах, взятых с места отравления Скрипалей в Солсбери. Яд также был найден в образцах крови Скрипалей. Удалось установить, что найденное вещество не содержало примесей. В докладе также указывается, что анализы, которые провела организация, подтвердили версию британской стороны. Но какую именно? Ведь никто не знает полной британской версии отравления Скрипалей. Известно только, что «хайли лайкли» вещество было произведено в ЗАТО Шиханы Саратовской области, но кто и как их отравил, Британия никогда никому пока не сообщала.

Хотя на днях пресс-секретарь президента России и заявил, что Путин не поклонник твиттер-дипломатии. Да и канцлер ФРГ Ангела Меркель предпочла обозначать позицию «по старинке» — на пресс-конференции ясно заявила: «Германия здесь не будет принимать военное участие (в ударе по Сирии – «Газета.Ru»).

Похоже, Кремлю пора завести свой твиттер: заодно появится канал для постоянных прямых переговоров с Трампом. Глядишь, так лидеры быстрее прояснят позиции друг друга по главным мировым проблемам.

А пока на твиты Трампа отвечает лишь представитель МИД Мария Захарова – как и положено, в фейсбуке.

«Просто не все еще закончили благодарить Америку за Ирак, итогом интервенции в который и стало появление ИГИЛ (запрещена в РФ)», — строчит Захарова ответ на слова Трампа о большой работе США по изгнанию террористов из региона и вопрошание — «Где наше «Спасибо, Америка?».

Если серьезно, не так уж важно, каким именно способом договариваются «высокие воюющие стороны» — через твиттер, фейсбук, эсмэски или по закрытым дипломатическим каналам связи. Главное, что в любом случае всем сторонам надо «отвечать за базар» и исполнять договоренности, а также искать пути деэскалации.

Проблема как раз в том, что наличие и эксплуатация образа внешнего врага выгодны практически всем главным действующим сторонам того же сирийского конфликта — всегда легче списать проблемы своей страны, угрозы личной репутации (как у Трампа) и провалы в международной политике на недоговороспособность других.

Никто не говорит, что все в мировой политике должно быть прозрачно и открыто — так не было и не будет никогда. Понятно также, что «фарш невозможно прокрутить назад» — социальные сети уже стали элементом внешней и внутренней политики государств и не перестанут им быть в обозримом будущем. Но все равно договариваются или воюют люди, не сильно изменившиеся за последние тысячелетия. А вовсе не персональные компьютеры или спутники.

Чем больше взаимных подозрений, взаимоисключающих твитов, косвенных обвинений — тем выше угроза реальной войны. Да, за пуски ракет тоже в значительной степени отвечают компьютерные системы. Но и здесь приказы отдают люди. Поэтому какие бы технологии ни внедрялись в отношения между государствами, решать проблемы все равно будут человеческие качества политических лидеров — адекватность, мужество, способность к компромиссам, ответственность за свои слова. Даже написанные в твиттере.