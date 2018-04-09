Химия ненависти

На фоне новых американских санкций, из-за которых российский фондовый рынок 9 апреля в моменте падал более чем на 11% (такого обвала не было с момента «крымской кампании» в марте 2014 года), ход событий в Сирии все больше напоминает не только о буквальной возможности полноценной горячей Третьей мировой войны. Налицо также крах попыток дипломатов наметить хоть какие-то контуры нового мирового порядка и новых правил игры на руинах старых. Сирия стала полигоном не только для военных разных стран, открыто и публично заявляющих об успешных испытаниях новых видов оружия, но и для дипломатов.

Реклама

Сирия, маленькая страна с населением порядка 19 миллионов человек (это как Москва и Московская область вместе взятые)¸ занимающая 87-е место в мире по размерам территории, оказалась эпицентром войны за новое мироустройство. И пока участники этой войны, в которую уже в разной конфигурации вовлечено более 70 государств, не только не смогли установить мир в самой Сирии, но и подвели человечество к реальной угрозе противостояния ядерных держав. Даже прямые военные столкновения России и США уже не кажутся абсолютно невозможными.

Новое обострение именно российско-американского противостояния в Сирии случилось в минувшие выходные. США заявили об ответственности России за якобы новую химическую атаку в Сирии 7 апреля — в городе Дума, последнем не подконтрольном армии Асада анклаве в расположенной неподалеку от столицы страны Дамаска Восточной Гуте. По данным неправительственных и волонтерских организаций, как минимум 70 человек в результате этой «химической атаки» погибли, не менее 500 человек пострадали.

Министерство обороны РФ назвало сообщения об этой атаке вымыслом. В МИД России заявили, что подобная информация не подтверждена ни российскими военными специалистами, ни сотрудниками Красного Полумесяца и есть попытка выгородить террористов и провокация.

«И президент говорил, и Министерство обороны, ссылаясь на свои разведисточники, о том, что такие провокации готовятся», — заявил также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Тем не менее 9 государств потребовали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по этой атаке, Госдеп США выпустил официальное заявление, в котором сказано, что Россия «с ее безусловной поддержкой режима» Башара Асада «несет конечную ответственность за жестокую атаку, целью которой были мирные граждане». Трамп в своем твите и вовсе назвал Асада «животным» и тоже напрямую обвинил Россию в поддержке Асада.

Но дело даже не только в очередной химической атаке (была она или нет — неизвестно, участвующие по разные стороны баррикад в военных действиях в Сирии государства не могут договориться о механизме расследования таких атак). Не только в экстренном заседании Совбеза ООН. И не в новом ракетном ударе Израиля по военному аэродрому в Сирии в ответ на обстрелы израильской территории.

Дело в том, что Сирия показывает всю глубину пропасти, в которую скатилась мировая дипломатия.

«Химическая» атака идет на сами принципы мироустройства. Никто никому не доверяет — нет никакой «командной химии» в действиях главных мировых игроков. Иран, Турция, США, Россия используют Сирию для решения собственных внешнеполитических и внутриполитических проблем, занимаясь «геополитическими играми» на живых людях. Говорить о «легитимности» действий одних интервентов в Сирии и «нелегитимности» других уже давно бессмысленно. Десятки государств ведут там свою войну и при этом никто из них не представляет, как может выглядеть победа. «Борьба с ИГ» (запрещена на территории России), которая на какое-то время хотя бы на словах объединяла Россию со странами Запада в сирийской кампании, формально завершена. Уже давно не от ИГ зависит расклад сил в самой Сирии. Страна де-факто поделена на зоны влияния (если не оккупации) разных стран и политических сил. Ни формат переговоров по будущему Сирии в Женеве, ни альтернативный ему формат переговоров в Астане не принесли результатов. Созданная в противовес американской трехсторонняя коалиция по Сирии в составе России, Турции и Ирана помогает Асаду одерживать локальные военные победы, но нисколько не приближает мир в самой стране. Не говоря уже о том, что Турция по-прежнему настаивает на уходе Асада, а Иран заинтересован в том, чтобы Асад оставался у власти любой ценой, даже больше России.

Сама Россия с помощью Асада надеется сохранить и, возможно, упрочить свое военное присутствие в Сирии как своем плацдарме на Ближнем Востоке, оказавшемся ключевой точкой борьбы за новое мироустройство.

При этом если поначалу участие России в сирийской войне по крайней мере одной из целей имело в виду тактическое сближение с Западом на почве борьбы с международным терроризмом и — в идеале — даже возможную отмену антироссийских санкций, то сейчас Сирия становится дополнительным аргументом для возможных новых санкций против нашей страны. По сведениям «Коммерсанта», ссылающегося на источник, близкий к Госдепу США, «уже на этой неделе в Белом доме пройдет обсуждение новых санкций против России». Причем представит их новый советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, одна из самых радикальных антироссийских фигур в нынешнем американском политикуме.

Зеркальных мер против американских компаний и крупных американских бизнесменов — в отличие от зеркальной высылки дипломатов — Россия ввести не может. Запретить американцам покупать наши ОФЗ — тоже, это больно ударит по самой России, автоматически повысив риски и доходность государственных облигаций нашей страны.

Собственно, в Сирии сейчас все мировые державы, вовлеченные в войну, проходят глобальный тест на способность хотя бы к минимальным компромиссам и конструктивным решениям. Готовность повышать ставки в геополитической игре стала чуть ли не самодостаточной доблестью, а способность к компромиссам – показателем «слабости». Никто не хочет сдавать назад. При этом ставки повышают не просто крупные государства, а ведущие ядерные державы, и своими действиями ставят под сомнение безопасность всего человечества.

Как показывает человеческая история, никакие преступления и гигантские потери прежних войн не останавливают нас от новых.

При этом еще никогда друг с другом не воевали государства, располагающие ядерным оружием, способным в кратчайшие сроки уничтожить не только их самих, но и вообще всё человечество.

Станет ли хотя бы наличие ядерного оружия сдерживающим фактором? В последние дни появлялись информационные утечки о возможной новой встрече президентов России и США. Понятно, что не только от двух этих стран зависит судьба человечества. Но от них — в первую очередь. И на кону, действительно, именно судьба человечества, а не только маленького многострадальной Сирии.

На руинах любых войн все равно всегда приходится отстраивать дипломатическим путем новый порядок. Писать новые правила. Эти правила и так пишутся кровью десятков тысяч людей. Но чтобы счет этих жертв не пошел на миллионы, дипломатам всех ведущих мировых держав пора предпринимать поистине экстраординарные усилия. Потому что новую полноценную мировую войну человечество может уже и не пережить.