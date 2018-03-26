На линии огня

Цветы и свечи на скамейках в Кемерово. Свечи в русском сегменте «Фейсбука». Гневные, жалобные, отчаянные посты. Публикации переписки с «Айфона» 12-летней девочки, прощающейся с родными и близкими. Списки пропавших без вести, которые окажутся списками погибших: пожалуй, самое страшное в них — череда одинаковых фамилий и годов рождения, все после 2000-го. Погибли целые семьи. Кроме того, заживо сгорели около 200 животных из контактного зоопарка — такие зоопарки стали модой в торговых центрах, где для животных никогда нет нормальных условий содержания. Но в стране, где не очень-то задумываются о цене человеческой жизни, о животных не думают тем более.

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По официальным данным, которые привел министр по чрезвычайным ситуациям РФ Владимир Пучков, «64 погибших — окончательная цифра». В самом Кемерово в это не верили — говорили и писали о «сотнях погибших», «о 120 приготовленных в моргах местах». В СК назвали слухи ложными и причиняющими дополнительную боль.

Говорят и об умышленном поджоге: по одной из версий, о которых сообщили СМИ со ссылкой на вице-губернатором Кемеровской области Владимира Чернова, пожар в ТЦ случился из-за того, что ребенок поджег зажигалкой поролон в батутной комнате торгово-развлекательного центра на четвертом этаже. Впрочем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вполне разумно призвал не делать преждевременных выводов. Сам президент Владимир Путин перенес запланированные торжественные церемонии – вручение премий молодым деятелям культуры и за произведения для детей и юношества.

По сути, причины непосредственно возгорания не так уж и важны – в конце концов от неосторожности или детской шалости никто не застрахован.

Важно другое – спасти человеческую жизнь. Лучше всего – не героически, а буднично, на автомате.

Как должна быть и будничной вполне человеческая реакция. Быть вместе, ощущать поддержку и владеть информацией – только это остается измученным горем родственникам. Но оказалось, что глава МЧС поехал в Кемерово после поручения главы государства, а губернатора Амана Тулеева на месте пожара не видели вовсе. Впрочем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вопрос о претензиях к Тулееву назвал «некорректным».

Как обычно в таких случаях, задним числом вскрываются печальные детали, которые могли привести к трагедии. Гигантский торговый центр охранялся десятком охранников местного ЧОП. Которые оказались совершенно не готовы к работе в критической ситуации. Пожарная сигнализация не сработала (впрочем, при таком быстром и мощном пожаре она все равно едва ли помогла). Днем в понедельник СК подтвердил: пожарные выходы были заблокированы. Информация о том, были ли закрыты двери в залы в кинотеатрах на этом проклятом четвертом этаже, разнится. Но именно там и оказалось основное количество жертв. Люди выпрыгивали из окон горящего здания с четвертого этажа или пробирались на крышу, где ждали помощи около часа. Спасали их пожарные.

Кемеровский пожар оказался одним из самых крупных и страшных по своим последствиям на территории России за последние 100 лет. Большее число жертв было зафиксировано лишь во время пожара в клубе «Хромая лошадь» в Перми в 2009 году. Тогда погибли 153 человека. Отклик у этой трагедии еще больше от того, что многие из погибших – дети, у них как раз были каникулы.

При этом сам гигантский торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня» давно не проверялся пожарным надзором – причем, как оказалось, совершенно законно. Он по документам является объектом малого бизнеса, в отношении которого действуют надзорные каникулы. Об этом рассказал ТАСС главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев. Формально проверка устранения ранее выявленных нарушений в этом центре должна была проводиться в 2016 году. Но в июле 2015 года в России был подписан закон о введении надзорных каникул для малого бизнеса. Этот закон устанавливает трехлетний запрет на проведение органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля плановых проверок в отношении субъектов малого бизнеса. При этом запрет не распространяется на лиц, которые в течение трех предыдущих лет допустили грубые нарушения законодательства РФ. То есть, грубых нарушений прошлая проверка в ТЦ, надо полагать, не выявила. «Следствием уже получены доказательства, свидетельствующие о вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям. Они были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в ее процессе», — доложил СК в понедельник.

А почему такое гигантское помещение записано как малый бизнес (если это действительно так) на единственного владельца — отдельный вопрос. Напрашивается вопрос, а не от того ли, чтобы платить меньше налогов и избегать проверок.

Впрочем, про то, как в России обычно проводятся проверки пожарной безопасности и готовится персонал подобных заведений — тоже хорошо известно. Чаще всего работники просто расписываются в журнале, который разносит кадровик или другой формально ответственный за противопожарную безопасность, что ознакомлены с правилами — хотя им никто никогда ничего такого не рассказывал. Есть надежда, что кому-то эти правила донесут: сети «Формула кино» и «Синемапарк» обещали еще раз изучить меры безопасности в своих помещениях. Других должна заставить прокуратура.

В России сотни, если не тысячи подобных центров — построенных по типовым проектам из одних и тех же материалов, с похожим набором заведений внутри — магазины, детские центры с аттракционами, батутные парки, многозальные кинотеатры, фуд-корты, сейчас вот еще пошла мода на контактные зоопарки. Пожарные входы в таких центрах бывают закрыты. Закрыты они и в некоторых многоэтажных бизнес-центрах, где существует пропускная система, — охрана на входе для нас дороже реальной безопасности людей в помещении.

Никаких реальных учений персонала по эвакуации при пожаре в таких торгово-развлекательных не проводится. Хотя такие учения длятся 20-30 минут, не больше. Такие учения нужны, чтобы понять, как реально выбираться людям с верхних этажей при пожаре, откуда они могут быстро покинуть помещения, а откуда нет. Лифты в таких случаях, понятное дело не спасают — они отключаются сразу вместе с электричеством. Такие учения позволяют разблокировать проходы — во всех зданиях, рассчитанных на большое число людей, в современном мире должны быть предусмотрены возможности быстрой экстренной эвакуации. Эти возможности должны быть известны всему персоналу. Если среди него есть профессионалы. Один из задержанных в Кемерово – как раз ответственный за систему пожарной безопасности в «Зимней вишне», и, по неподтвержденной информации, по образованию он – повар.

По версии Следственного комитета, один из сотрудников ЧОП вовсе отключил систему оповещения – как раз после сигнала о возгорании. Он задержан.

После трагедии в Кемерово уже идут задержания. Были они и после пожара в клубе «Хромая лошадь». Толку от этого — ноль. Погибших не вернешь. Пожарная безопасность в развлекательных заведениях за 9 лет, прошедших после трагедии в Перми, явно не изменилась. В стране, где все помешаны на «безопасности», люди не могут чувствовать себя в безопасности в клубах, торговых или бизнес-центрах. А порой и не хотят – когда кадровики подсовывают инструкции, их просто подмахивают.

Пока за взятки или по закону можно будет избегать проверок на пожарную безопасность, превращать их в фейк, пока местные власти вместе с владельцами заведений реально не будут отвечать за безопасность людей — у нас так и будут гибнуть дети. А мы так и будем писать посты гнева и боли в соцсетях или ставить аватарки со свечами — в полном бессилии и отчаянии. Это даже не коррупция, о которой в России говорят всегда, когда происходит очередной пожар с крупным количеством жертв. Это катастрофа безразличия людей во власти, собственников бизнеса, охранных предприятий к своим обязанностям. «Нам все равно»… «С нами такое случиться не может»… «Авось пронесет»… А когда случается, остаются только гнев, боль и бессилие.