Парковка в режиме гоп-стоп

Итоги перестрелки на парковке, где черный «Мерседес» перегородил кому-то из «уважаемых людей» проход на праздничное мероприятие — шесть «огнестрелов», задержание трех десятков человек и потерянный сотрудником Росгвардии табельный боевой пистолет.

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Бизнесмена из Измайлово (района, знаменитого в 1990-е своей ОПГ) Дмитрия Павлова, которого правоохранительные органы знают под кличкой «Павлик», почему-то охраняют сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии. Это не частные охранники, которых явно мог бы финансово потянуть предприниматель, а представители официальной государственной силовой структуры.

На 50-летний юбилей «Павлика» (не в какой-нибудь ресторан «Дуплет», а в главный бизнес-комплекс страны, что само по себе показательно) в качестве почетных гостей приезжают еще несколько хорошо известных МВД криминальных авторитетов — о чем сообщил источник из ГУ МВД по Москве.

Ведет юбилей Валдис Пельш, среди выступавших на нем артистов называют имена Григория Лепса, Любови Успенской и Валерия Меладзе. Причем, только представители Меладзе опровергли факт участия певца в мероприятии.

Сращение бизнеса с криминалом и силовиками при участии звезд шоу-бизнеса, похоже, из России так никуда и не исчезало.

В начале 2000-х одним из первых официальных лозунгов новой российской власти было обещание добиться равноудаленности власти и бизнеса. Но если в обойме главных олигархов за последние 15 лет действительно произошли существенные изменения, то об удаленности силовиков от бизнеса и бизнеса от криминала пока такого не скажешь.

Криминальные авторитеты оказываются вполне легальными бизнесменами, дружат с влиятельными чиновниками, нанимают всенародно известных артистов на свои корпоративы.

Силовики, как и в 1990-е, зачастую не просто охраняют, но и крышуют бизнесы. Более того, сегодня они сами все активно занимаются бизнесом: в последние десять лет силовые структуры стали одними из самых заметных действующих лиц в российском частном предпринимательстве.

Разумеется, формально перестрелка в «Москва-Сити» является сугубо бытовым конфликтом. Мало ли где бывают разборки из-за парковки... И теоретически можно, конечно, просто запретить ФГУП «Охрана», переданному в рамках очередной реформы силовых структур в ведение Росгвардии, охранять бизнесменов. Причем любых, даже не имеющих репутации криминальных авторитетов. Однако на практике добиться реализации этого запрета крайне сложно, поскольку по-прежнему слишком многое в России строится на теневых неформальных связях.

А обстоятельства и детали перестрелки в Москва-Сити лишний раз показывают, как долго еще придется реформировать бизнес-среду и бизнес-обычаи в России. И как сложно провести такие реформы.

Совмещение обычной бытовой агрессии, градус которой зашкаливает во всем российском обществе (бытовая поножовщина остается главной причиной преступлений в стране с летальным исходом), тесных связей криминала, бизнеса и силовиков, помноженное на приоритет неформальных связей перед официальными законами в повседневной практике, формирует особый очень прочный уклад жизни.

В результате сцена из какого-нибудь бандитского сериала о 90-х запросто воспроизводится в реальной жизни в 2017 году.

Прошлое и настоящее совмещаются самым причудливым образом. В частности, один из самых известных бизнесменов 90-х Тельман Исмаилов на днях был объявлен в международный розыск по обвинению в организации убийств. Он был не только владельцем одного из крупнейших вещевых рынков в стране – знаменитого «Черкизона», а также фешенебельного московского ресторана «Прага», но и крайне влиятельной фигурой в московской власти в бытность мэром Юрия Лужкова.

Сейчас Басманный суд Москвы заочно арестовал братьев Тельмана Исмаилова – Вагифа и Рафика. Но, похоже, далеко не все криминально-авторитетные бизнесмены прошлого имеют статус обвиняемых и подозреваемых — некоторые вполне успешно продолжают жить «по понятиям» и сейчас.

Без жесткого законодательного запрета силовикам на время службы заниматься бизнесом даже через подставных лиц, без постепенного слома неформальных связей между криминальными авторитетами и силовыми структурами Россия не сможет превратиться в страну, где крупный бизнес в сознании людей не сопряжен либо с массовыми воровством, либо с «блатом».

События в «Москва-Сити» показывают и то, насколько важно декриминализировать бизнес в стране.

Обеспечить ту самую реальную равноудаленность власти и бизнеса, о которой совершенно справедливо как о важнейшей задаче экономического развития страны говорила власть в самом начале века.

Едва ли не главный страх среднестатистического российского обывателя сегодня — чтобы, не дай бог, не вернулись «лихие 90-е». Понятно, что люди, в первую очередь, боятся проблем с невыплатой зарплат, массовой нищетой и безработицей. Но и проблема безопасности их тоже волнует. Доверие к полиции в России и так нельзя назвать сегодня высоким. И уже тем более неприятно обнаружить, что росгвардейцы (элита внутренних войск) охраняют тех, от кого они, по идее, должны защищать общество. Такая стабильность и «верность традициям» не радует никого — в том числе, и тех, кто искренне поддерживает политику российской власти.