Бунт Кудрина

«Известно, что вы сторонник повышения пенсионного возраста. Неужели других ресурсов, чтобы платить старикам хотя бы нынешнюю скромную пенсию, не осталось?», — спросил Алексея Кудрина журналист. И получил ответ: «Скажу прямо: да, не осталось».

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Министерство труда и соцразвития, Пенсионный фонд России, вице-премьер по «социалке» Ольга Голодец вынуждены были целый день доказывать, что «деньги есть», и выплате пенсий ничего не угрожает.

«Эта ситуация абсолютно не соответствует действительности, все деньги в Пенсионном фонде есть. У нас заложены средства на исполнение всех обязательств», — сказала Голодец.

В Минтруде также подчеркнули, что «все обязательства перед гражданами выполняются и будут выполняться». При этом размер пенсий «ни при каких обстоятельствах не уменьшится», а наоборот, обеспечивается рост всех видов пенсий, назначаемых и выплачиваемых по линии ПФР.

Алексей Кудрин в ответ призвал «коллег из Пенсионного фонда реагировать не на «горячие» заголовки СМИ, а непосредственно на мое интервью». «Восполнение дефицита ПФР требует серьезных трат бюджета. Деньги на это есть, но их не хватает на развитие», — уточнил он свою позицию в своем микроблоге в Twitter.

Как ни странно, но в этом заочном споре, правы все. Деньги на выплату и повышение пенсий, безусловно, есть. Бюджет Пенсионного фонда на днях принят Госдумой, и он предусматривает, в частности, индексацию страховых пенсий по старости с 1 января 2018 года на 3,7%, при том, что инфляция по итогам этого года, как ожидается, будет меньше 3%.

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет до 14 075 рублей (161,3% к официальному прожиточному минимуму пенсионера).

Но прав и Алексей Кудрин, справедливо указывающий на то, что расходы на пенсионную систему и социальные выплаты растут каждый год, и федеральный бюджет все больше вынужден тратить средств на покрытие дефицита бюджета ПФР.

«Сравните масштабы трат: за последние 7 лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП. В нынешних ценах это примерно 2,5 трлн рублей в год — почти столько же, сколько мы тратим на всё образование в стране. Получается, чтобы платить даже нынешние пенсии, нам нужно отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство новых дорог, будущее наших детей», — говорит Кудрин в интервью.

Как были посчитаны расходы в «нынешних ценах», неизвестно. Но если взять отчетные данные (за текущий год их, естественно, еще нет), то с 2010-го по 2016 год включительно, совокупные расходы ПФР выросли с 4,25 трлн рублей до 7,8 триллионов. Трансферт из федерального бюджета за этот период увеличился с 2,6 триллионов до 3,4 трлн рублей.

В текущем году размер трансферта запланирован на сумму 3,6 трлн рублей, в следующем – 3,4 триллиона. Общий размер расходов составит в 2018 году 8,4 трлн рублей, против 8,6 триллионов в текущем году.

На выплату страховых пенсий ПФР в прошлом году потратил чуть более 6,4 трлн руб. В 2010 году на пенсии пошло 3,7 трлн руб.

В тоже время, пока все не очень критично. В отношении к ВВП бюджет Пенсионного фонда даже сократился с 10,4% в 2010-м до 8,7% в 2018-м, а размер трансферта держится все эти годы в районе 20-22% от общего размера расходов федерального бюджета.

Проблема будет усугубляться в течение следующих лет, поскольку по-прежнему будет сокращаться численность трудоспособного населения, и, соответственно, расти количество пенсионеров. По данным Росстата, с 2011 года по 2017-й в России общая численность пенсионеров уже выросла с 41,8 млн человек до 45,7 миллионов. Соответственно, финансовая нагрузка на бюджет ПФР, на федеральный бюджет, будет только расти.

Алексей Кудрин предлагает очевидный выход из этой ситуации – повышение пенсионного возраста, который сейчас составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Уже все страны бывшего Советского Союза повысили пенсионный возраст, кроме двух — России и Узбекистана, поясняет он.

«Повышение пенсионного возраста — мера не просто необходимая. Она увязывается с ростом продолжительности жизни, с увеличением периода активной жизни примерно на 10 лет. Сегодня человек в 60 лет чувствует себя так же, как раньше в 50. Многие мои ровесницы обижены самим названием — «пенсия по старости». Ну, какая это старость?!», — говорит Кудрин.

Он также поясняет, что повышение пенсионного возраста выгодно прежде всего самим пенсионерам. Поработав лишние 2-3 года, они получат более высокую пенсию. Сейчас человек в среднем получает 34% от той зарплаты, которую имел до выхода на пенсию. В мире считается, что государство должно обеспечивать 40% прежнего заработка, а еще 20-30% человек должен накопить за свою трудовую жизнь сам.

«Поэтому наши 34% — это очень мало. Выход на пенсию сейчас означает резкое — в три раза — снижение качества жизни. Это такая «жесткая посадка» для человека, который выходит на пенсию. А если не повысить пенсионный возраст, то даже этот уровень мы не удержим и сможем платить людям лишь 25-27% от заработка», — уточняет экс-министр финансов.

Можно пойти и на менее радикальные шаги. Прежде всего, правительство в состоянии принять решение и ликвидировать многочисленные пенсионные льготы, а также сократить число тех, кто досрочно выходит на пенсию.

«Действующая система трансфертов подстроена под льготы, которые даны, и исходит из того, что пенсионная система основана на страховых принципах, то есть финансируется за счет страховых взносов, она самодостаточная. И компенсация предоставленных льгот — это просто плата за льготы», — говорил в интервью «Газете.Ru» глава ПФР Антон Дроздов.

Но даже эти меры, не говоря уже о повышении пенсионного возраста, по традиции, относятся в России к «непопулярным решениям». А правительство уже много лет действует в рамках концепции поддержания социальной стабильности, и предпочитает «не раскачивать лодку».

В итоге пенсионная система потихоньку деградирует. Медленно, поэтому чиновники могут позволить себе ничего не делать еще несколько лет.

Тем более, что пока на пенсию выходят преимущественно люди, у которых доходы низкие, и пенсия, которую они получают, не снижает в несколько раз их уровень жизни.

Сейчас 62% работников, по данным Росстата, получают зарплату до 35 тысяч рублей в месяц, 43% — до 25 тысяч (все до вычета НДФЛ) Средняя пенсия составляет 13,7 тысяч. Это более 40% к «чистой» зарплате.

Отсутствие стратегических решений – по отмене льгот, повышению пенсионного возраста или каких-то других – ведут в тупик. Возможно, решения будут приняты в следующем году, уже после президентских выборов, которые пройдут весной. Худший вариант – это сохранить все как есть и не делать ничего.