Почему лень — это наше спасение

До чего же приятная дата — 20 августа. Всемирный день лени! А лень — дело хорошее. Она и двигатель прогресса, и для здоровья от нее польза. Ученые, между прочим, давно это доказали. Да и лодыри со стажем всегда догадывались, что лень им не только вредит, но еще и чем-то помогает. Я вот, например, в защиту прокрастинации тысячу аргументов могу привести — лишь бы не работать.

Ну а что? Я тот еще лоботряс. Серьезно. Многие не верят, потому что думают, что я много работаю. И это даже как будто правда: дел у меня вечно пропасть. Но это только потому, что так печально складываются обстоятельства, а не потому, что я чертова пчела. А вообще, когда что-то можно не делать, я и не делаю. Натурально заваливаюсь на диван, как тот карикатурный мужик, которого вечно пилит жена. Заваливаюсь и успокаиваю себя разной народной мудростью: «Работа — не волк», «От работы кони дохнут», «Пускай работает железная пила». И никаких вам «Терпение и труд...», никакой ловли чего-то там из пруда.

Скажут, там и жиром заплыть можно. Можно, наверное. Но это же, если лежать и есть. А что есть-то? Это ведь надо встать, пойти на кухню, приготовить чего-нибудь. Бутерброды сварганить — и то усилие! Да и скучно. Доставка? Так у меня домофон не работает, придется на первый этаж спускаться. Мастера вызвать, чтобы починить систему? Скажете тоже! Это же надо найти телефон, позвонить, объяснить что-то, потом согласовать время визита. Нет, так-то я, конечно, собираюсь этим заняться. Уже примерно год. Но пока все никак не дойдут руки.

Я утрирую, конечно. Иногда я, наоборот, нарезаю в повседневности лишние круги. Но это тоже из-за лени. Например, мне ужасно не хочется вникать, как в приложениях маркетплейсов менять привязку к ПВЗ, и поэтому свои заказы я получаю не в ближайших, недавно открывшихся точках, а в дальних. Какой-никакой, а моцион! Думаете, глупость какая-то? А я скажу: ничего подобного! Лень за человека порой очень даже умно решает, где ей проявляться, а где, наконец, заглохнуть. Лень — это вообще очень сложный феномен.

Во-первых, ленимся мы всегда там, где нам скучно. Вот настраивать приложения мне ужасно неинтересно. А ходить я вообще-то люблю. Мне так думается лучше. Я, пока хожу, в голове кучу рабочих вопросов могу решить и на будущее еще что-нибудь распланировать. И в то же время я так отдыхаю, расслабляюсь. Нет, никакого противоречия тут нет. Или вот готовить что-то простое, лишь бы набить живот, мне тоже тоскливо. Я лучше в кулинарных блогах позалипаю. Может, когда что-нибудь подсмотренное и состряпаю всей семье на радость.

Я уж не говорю о том, что, лежа на диване, не только ленту соцсетей можно скролить и разную фигню покупать в онлайн-магазинах. Можно вообще-то книжки читать. Главное — не по работе. Потому что читать литературу по работе после работы — это застрелиться. А вот если для души, не спеша, прерываясь на собственные свободно текущие размышления, то очень даже интересные идеи могут посетить голову. Такие, что потом и на работе пригодятся.

Во-вторых, мы ленимся, когда объективно устали. В наше время, когда в почете трудоголизм и достигаторство, когда в офисах на праздники всем вечно дарят ежедневники и пособия по тайм-менеджменту, нам почти не на что ориентироваться, кроме как на собственные ощущения. Лень в этом смысле как боль. Только боль сигнализирует о поломках, а лень всего лишь о разрядившейся батарее. Впрочем, если игнорировать батарею, то боль придет следом.

Когда силы на исходе, самое продуктивное — не делать вообще ничего. Ничего не читать, не слушать умных лекций, не смотреть сложного кино. Погрузиться в состояние полной безмятежности и плыть свободно по течению мыслей и чувств. Нет, никакие озарения не гарантированы. Но котелок проветрится хорошо. И потом реально будет лучше варить.

Куча исследований подтверждает, что лень развивает творческие способности. Архетипически это отражено в образе томящегося художника. Вот он томится, томится, вдохновения ждет, вроде и сядет уже за работу, но тут же отвлечется, наблюдая за полетом птицы за окном, и так часы, дни, недели, а потом бац — и за час изобразит шедевр. Почему? А потому что не было никакого безделья. Дело очень даже делалось. Просто на других планах. Пока человек прокрастинировал, мозг работал.

Мозг вообще всегда работает. Но в разных режимах. И на разных скоростях. И хорошо уметь эти режимы и скорости вовремя переключать. Не активности переключать, руководствуясь вредной формулой, гласящей, что лучший отдых — смена деятельности, а режимы и скорости! Кто умеет — тот красавчик! Есть даже данные, что у людей, умеющих отдыхать спокойно, без чувства вины, не забивая при этом свободное время кучей новых мероприятий, в среднем выше интеллект.

А еще лодыри здоровее. И живут они, соответственно, дольше. Что логично. Если себя не жалеть и пахать постоянно на предельных мощностях, быстро выйдешь из строя. Работа без остановок повышает давление, ослабляет иммунитет и усиливает выработку кортизола — гормона стресса. Когда же человек замедляется, переходит в режим энергосбережения, нейроны производят гормоны радости.

В общем, лень — это здорово. Она и диагноз, она и лекарство, она и вдохновение. Главное не путать ее с чем-нибудь другим. Депрессией, например. Или ангедонией. Или фрустрацией.

Лень — это вовсе не отсутствие желаний. Даже во время самой лютой прокрастинации человек хочет много всего. Иногда даже чересчур много, вот на это многое он в своей голове и отвлекается, внешне при этом не делая ничего. Лень — это не страх неудачи или осуждения. Если человек избегает дела, потому что оно не ладится, то эту проблему на диване не перележишь. Вообще, если человеку плохо, тоскливо, страшно, то это не лень. В состоянии лени, наоборот, хорошо, сладко и радостно. Лень — это блаженство. Ее может, конечно, пытаться омрачить чувство вины. Ее может попытаться дискредитировать ложный стыд. Но, если честно, обычно попытки эти терпят крах. И правильно — так им и надо.

Лень — это наше спасение. Праздность — это наша тихая гавань в вечно бушующем мире. Хотелось бы написать еще что-нибудь жизнеутверждающее. Но лень.

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