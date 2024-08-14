Кредитный путь камикадзе: зачем россияне влезают в долги

Летом Центробанк поднял ключевую ставку сразу с 16 до 18%. В ближайшем будущем прогнозируют очередное повышение. Вроде бы так борются с инфляцией. Но вот незадача: она все равно ускоряется, и экономисты уже шутят про тушение пожара керосином. Также в ведомстве Эльвиры Набиуллиной объясняют, что повышение ставки должно сдержать пыл населения в оформлении займов. Но тут еще интереснее. Ограничение как будто только подстегивают наших граждан: закредитованность растет. Более того, кредиты становятся будто бы самоценными, без привязки к тому, что с их помощью приобретается. Какие-то странные гуру долго внушали нашим людям, что кредит — это инвестиция, и люди уверовали, буквально как с ума посходили.

Серьезно, финансовые новости порой читаются как сводки из дурдома.

Пишут, что в России, вопреки сильному подорожанию всех банковских продуктов, кредитный бум.

За первые пять месяцев 2024 года потребительское кредитование выросло на 1042 млрд. В 2021 году, когда ключевая ставка равнялась от 4,5 до 8,5%, прирост к предыдущему году за аналогичный период составлял 741 млрд. В ипотечном сегменте рост за неполные полгода составил 1065 млрд, тогда как в докризисный 2021-й — 1005 млрд. И совершенно сенсационный взлет случился в сфере автокредитования: пишут, что таких показателей вообще не было в истории. Среднемесячный прирост в период низких ставок января-июля 2023 года был всего 31 млрд в месяц, в 2021-м — 19 млрд, а теперь — в среднем 100 млрд.

Недавно говорила на эту тему со знакомой, работающей кредитным менеджером в автосалоне. Она подтверждает: люди чуть ли не в очередь выстраиваются, чтобы купить в долг фантастически подорожавшие машины под не менее фантастический процент. Люди с зарплатой 80 тыс. рублей оформляют автокредиты с ежемесячным платежом в 70 тысяч на 8 лет. При этом у некоторых таких заемщиков в анамнезе еще пара-тройка невыплаченных кредитов. И им одобряют новые! Если в ипотечном секторе нынче много отказов — банки перестраховываются, то тут ничего подобного. Случаются, конечно, казусы. Бывает, люди возвращаются в автосалон через пару месяцев с просьбой принять авто назад и отменить кредит, так как оказалось, что они «погорячились», «не рассчитали сил», «жена потеряла работу, а с одной зарплаты долг погашать невозможно». Менеджеры, понятно, разводят руками, это, дескать, так не работает, банкротство вам в помощь. Число банкротств, к слову, тоже достигает каких-то рекордных отметок.

Что случилось с людьми? А это они уверовали в новую религию сохранения денег. От простого положения, что «кредит — это не кабала, а обычный финансовый инструмент», они бодро проследовали к странному озарению, что «кредит — это еще и способ сохранить деньги, а то и заработать».

Да, оказывается, тот факт, что сбережение средств путем вложения их в груду металла, теряющего треть стоимости сразу после покидания автосалона, — сомнительный путь, очевиден далеко не всем. Ну а чего? Ведь уже такое было. Помню, когда-то разные эксперты советовали нашим людям вкладываться в золото. И что же? Россияне скупали в ювелирных магазинах фабричное барахло с фианитами.

А с машинами сработало так. Те, кто купил авто, пусть и в кредит, до 2022 года, действительно оказались в плюсе. После февраля 2022-го машины подорожали в 1,5-2 раза. В некоторых семьях после такого кульбита даже продали второй автомобиль, чтобы закрыть ипотеку. Однако предсказать такое, мягко говоря, было трудно. Покупать же машину под 23-25% сейчас с надеждой сохранить последние полмиллиона, накопленные суровой аскезой, и еще что-то там заработать — это путь камикадзе.

Впрочем, есть и более экстравагантные способы просвистеть последнее и загнать себя в яму. Вот еще одна знакомая рассказала удивительное. Купила она курсы по финансовой грамотности, а там предложили совсем уж абсурдное: фактически не имея ресурсов, зарабатывать на ипотеке, кооперируясь неизвестно с кем. Оказывается, есть даже специальные сообщества, в которых бедные, но отчаянные ищут друг друга, чтобы вместе куда-нибудь вляпаться. У одного, допустим, есть стабильная, но малооплачиваемая работа, что практически гарантирует одобрение ипотеки, но нет первоначального взноса (а это сейчас почти везде 30%). У другого — нет официального источника дохода, зато досталась от тетки комната в коммуналке. Можно объединить усилия, вписаться в общую ипотеку в какой-нибудь стройке, разбив заодно и ежемесячные платежи, а потом, когда года через три квартира подорожает внезапно в десять раз, продать и поделить прибыль. Отличный бизнес-план, я считаю. Буратино бы точно оценил.

На других тренингах и марафонах по финансовой грамотности учат крутить карусель из десятка кредиток. Говорят, нет ничего проще, чем насобирать в разных банках пару миллионов и закинуть их на вклад под 20%, время от времени погашая лимит одной карты с другой. Ну а то, что девять из десяти держателей кредиток таки пропускают льготный период и попадают на бешеные проценты, то, что такие казусы случались в прошлом даже с теми, кто учит подобным манипуляциям, это, конечно же, ничего, издержки бизнеса. И если кому-то после таких откровений кажется, что первое правило финансовой грамотности — не покупать курсы по финансовой грамотности, то это все косности и мнительности.

Вообще даже трудно поверить, что все это существует, что люди реально верят в сбережение и приумножение денег в долгах. Особенно когда долги становятся все дороже, а активы в виде недвижимости с учетом инфляции, наоборот, дешевеют. Трудно поверить, что люди могут считать активами машины или даже телевизоры (последние вообще скупают у нас в любой непонятной ситуации). Однако статистика банков красноречиво показывает: народ отчаянно увязает в долгах все глубже и часто без крайней необходимости. Может, таких отчаянных и боится больше всего Центробанк, постоянно повышая ставку? Может, государство боится, что однажды эта вавилонская башня из долгов просто рухнет и никакие процедуры банкротства уже не будут работать? Что ж, сильно напугать граждан у ЦБ не получается, пока он только разжигает аппетит обывателя.

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