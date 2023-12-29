Итогов никаких, а мечта одна на всех

Эпоха уходит. Жанр умирает. Новый год вот-вот наступит, а народ все не делится своими достижениями последних 12 месяцев. Вроде бы все в соцсетях как обычно: елки в избытке, коты на месте (в том числе на фоне елок), дамы в платьях на корпоративах. А постов из серии «кто в этом году молодец» — нет. И пожеланий на грядущий год тоже нет. Как так? Куда все подевалось? Какой злобный снеговик все утащил? А может, народ больше в Деда Мороза не верит?

Раньше, помните, как было? Список из ста пунктов: язык выучить, похудеть, бросить курить, научиться готовить рыбу фугу, пойти на танцы, поменять работу, увидеть Париж и не умереть, а выполнить еще 93 важных задачи. А эти трогательные отчеты в жанре самооправдания? Не все, дескать, удалось воплотить в жизнь в уходящем году, зато я стал на год взрослее, мудрее, и понял, что... тарелки из-под гречки лучше отмывать сразу. То ли самоирония, то ли уже самообесценивание.

Конечно, было немало и тех, что сводили дебет с кредитом на серьезных щах: провел столько-то сделок, на столько-то процентов повысил личную эффективность, похудеть не похудел, но выровнял баланс белков, жиров и углеводов, в половину сократил потребление сахара.

А у иных, наоборот, не сухие выкладки, а целые художественные произведения. Там и драматургия, и конфликт. Рассказы о том, что весь год на несчастных валились все возможные испытания: как не дали кредит на Париж, как в борьбе с эклерами побеждали эклеры, но терапия выявила, что дело не в силе воли, а в токсичных родителях, как новая работа мечты так и не нашлась, зато со старой все же уволили, — но к концу года у человека открылось-таки второе дыхание, человек познал истину, обрел подлинную свободу и уж теперь-то, с первого января, он как развернется!

А теперь что? Где рассказы о победах и поражениях? Где наполеоновские планы и обещания свершений? Где философские озарения с признаниями и проклятиями? Нет их. Пусто. Основы практически пошатнулись. Но почему так?

Дело, конечно, вовсе не в том, что народ вдруг узнал, что никому нет дела до чьих-то личных достижений и целей. Не верится, честно говоря, что и раньше очень уж многие питали иллюзии относительно значительности своей жизни для максимального количества окружающих. И едва ли дело в том, что до людей наконец-то дошло, что это, дескать, смешно и бессмысленно, потому что все равно ничего толком не сбывается.

Насчет последнего, кстати, есть статистика. Вот, например, исследование University of Scranton в Пенсильвании показало, что только 8% поставивших перед собой новогодние цели добиваются их. Причем, согласно этому же исследованию, речь не идет о каких-то невероятных, труднодостижимых задачах типа попадания в списки Forbes или хотя бы покорения Эвереста. Самые популярные пожелания у людей — изменения в собственной внешности. Да-да, банальное похудение. Но даже тут незадачливые загадыватели желаний не преуспевают.

Пессимистичных статистических данных в копилку добавляет журнал American Psychologist. Издание пишет, что только 20% людей, решивших после праздников сесть на диету, добиваются снижения веса и удерживают его в течение года. И только около 40% записавшихся в спортзал продолжат ходить туда хотя бы несколько месяцев.

Но опять-таки истина о том, что одних желаний и веры в новогоднее чудо явно недостаточно для успеха, доходит до сознания граждан, стоит им хоть немного повзрослеть. Уж к 25-то точно все опытным путем постигают, что все эти списки целей могут быть не столько терапевтичными, сколько фрустрирующими. Так почему еще 5-10 лет назад все соцсети пестрели этими списками с обещаниями, а в последние 2-3 года все как-то стихло?

Потому что мир изменился. И в новой реальности, личное, кажется, все больше становится личным. А общее все больше вводит в растерянность.

Сначала пришел ковид. На фоне человеческого горя, потери близких, массового проседания в доходах радоваться достигнутым мелочам, как и огорчаться смешным неудачам, стало как-то неуместно. Хотя привычка к подведению итогов, конечно, была еще сильна, да и жажда душевного сплочения при физической разъединенности делала свое дело. Тогда интернет-пространство заполнили различные философские резюме и отвлеченные пожелания: чтобы все были здоровы, чтобы мир, дружба, жвачка.

Потом случилась внешняя политика. Опять горе, опять потери. И новая разъединенность. Уже отнюдь не физическая. СВО разделила россиян на разные лагеря. Коронавирус тоже вносил сумятицу, но время показало, что разделение людей на совсем уж жутких паникеров и ковид-диссидентов было, можно сказать, баловством. Новый разлом, увы, прошел глубже, он не просто отдалил друг от друга политических оппонентов, он прошел по семьям, по поколениям. И позиций не две, как хочется думать разным неумным людям, людям одной идеи (и то не своей), — позиций больше, и они могут быть очень сложными.

А вот желаний как-то сразу стало меньше. И они стали проще. Все, что больше десяти пунктов, — это теперь не желания, а список задач. Это то, что можно набросать и оставить в заметках или на первой странице нового ежедневника, но не выкладывать в сеть, чтоб никого не нервировать, чтоб не было нужды потом подтрунивать над самим собой. А желания и мечты без затей: чтобы все были здоровы, чтобы мирное небо над головой, чтобы горя было меньше, а сочувствия, понимания, тепла, любви — больше.

И даже новую жизнь никакую не надо. Старую бы вернуть. Она, оказывается, была ничего. И не потому, что там когда-то был доллар по пятьдесят и открытые границы. Хотя и это, разумеется, неплохо. Но главное в другом. Другими тогда были мы сами. Мы были, возможно, наивнее и глупее, но зато и добрее. И мы обещали себе стать еще лучше. С понедельника, как водится. Или с первого января.

Но ведь это право никто у нас и не отбирал. Право хотеть быть лучше. Можно, конечно, бесконечно жаловаться на то, что мир стал злее и холоднее, что любви в нем мало. А можно самому стать источником радости и добра. Для начала хотя бы для себя самого. А там неизбежно появятся излишки — хватит, чтобы и рядом кто-нибудь смог согреться. Как вам такой план?

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