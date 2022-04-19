Как оплачивается больничный по уходу за ребенком

При выплате пособия по временной нетрудоспособности ФСС (Фонд социального страхования) в 2022 году учитывает множество нюансов: количество дней, потраченных на уход за больным ребенком, возраст ребенка и то, где он находился во время болезни, дома или в стационаре. Обо всех нюансах «Газете.Ru» рассказала HR-эксперт Инесса Унишевская.

Как ФСС оплачивает больничный по уходу за ребенком

Для расчета пособия по уходу за больным ребенком берутся два календарных года, предшествующие открытию листа нетрудоспособности. Если в течение 2021 и 2020 женщина находилась в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком (последнее актуально также для отцов), эти периоды можно заменить по письменному заявлению для расчета среднего заработка предшествующими календарными годами.

Конечно, лишь при условии, что это приведет к увеличению выплаты. Пособие выплачивается вместо денег, вычтенных из зарплаты за пропущенные рабочие дни.

Процент среднего заработка зависит от стажа родителя:

• стаж 8 лет и более — 100% среднего заработка, такая же сумма выплачивается родителям, чьим детям 8 лет или меньше, независимо от стажа

• стаж от 5 до 8 лет — 80% среднего заработка

• стаж меньше 5 лет — 60% среднего заработка

Работник имеет право передать номер электронного больничного листа по уходу за больным ребенком своему работодателю любым удобным для него способом: лично, в электронном письме, в мессенджере и т.д. Обязательно удостоверьтесь, что документ дошел до адресата.

Работодатель обязан передать сведения в ФСС в течение трех рабочих дней. Фонд, в свою очередь, переводит пособие в течение десяти рабочих дней.

Отследить статус документа можно через личный кабинет на сайте Портала государственных услуг РФ.

Максимальный размер пособия – 2 572,60 руб. в день, минимальный – 477,68 руб. в день. Если вы живете в регионе, где есть районный повышающий коэффициент, то, конечно, пособие исчисляется с его учетом, но при этом сумма не может превышать максимальный размер пособия.

Сколько дней оплачивает ФСС по больничному по уходу за ребенком

Количество оплаченных по временной нетрудоспособности дней зависит от возраста ребенка и страхового стажа родителей:

Если возраст ребенка от 7 до 15 лет, то оплачивается до 15 календарных дней лечения ребенка за одну его болезнь в амбулаторных или стационарных условиях, но не более 45 дней в год.

Если ребенок старше 15 лет, оплачивается не более 7 календарных дней по каждому случаю и максимум 30 дней в год.

Как оплачивается больничный по уходу за ребенком более 10 дней

Для расчета важно учесть все нюансы.

Возраст ребенка: от 7 до 15 лет

Лечение дома: с 11-го дня оплачивается 50% от суммы.

Стационарное лечение: оплачиваются все дни в соответствии со страховым стажем.

Возраст ребенка: старше 15 лет

Оплачивается не более 7 календарных дней, после не оплачивается.

Ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет

Лечение дома: с 11-го дня – 50% от общей суммы.

Стационарное лечение: все дни в соответствии со страховым стажем родителя.

Ребенок до 7 лет

Оплачивается полностью в 100% размере, независимо от того, лечили ли ребенка в стационаре или дома. Подробнее об этом – ниже.

Как рассчитать больничный по уходу за ребенком до 7 лет

Чем ребенок младше, тем чаще он болеет, поэтому количество оплачиваемых дней для детей до 7 лет самое большое. А именно, до 60 календарных дней листа временной нетрудоспособности в год.

При тяжелых заболеваниях срок увеличивается до 90 календарных дней. Если этот лимит превышен, оплата производиться не будет.

Не забывайте, что право ухаживать за ребенком есть у обоих родителей, поэтому если у матери «закончились» дни, оплачиваемый больничный может взять отец.

Если вы уже не являетесь трудоустроенным, оформлено и подписано официальное увольнение, то, к сожалению, больничный лист по уходу за ребенком оплачиваться не будет.