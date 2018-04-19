Прощай, Москва: миллионеры бегут за границу

Обладатели элитной недвижимости в России в последнее время все активнее распродают свою собственность, причем треть из них — с целью уехать жить за границу. К таким выводам пришли специалисты группы компаний Kalinka Group, проводившие исследование в данном сегменте рынка.

В абсолютных величинах количество хозяев элитной недвижимости, желающих эмигрировать из России, выросло в 4,5 раза, говорится в исследовании.

«Анализируя поведение собственников элитной недвижимости, мы наблюдаем, что российские миллионеры активно уезжают из России. В качестве причин большинство называют экономическую нестабильность и текущую политическую ситуацию. Многие признаются, что в России становится все сложнее вести бизнес», — комментирует Екатерина Румянцева, председатель совета директоров Kalinka Group.

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За последние три года, начиная с кризисного 2014-го, количество желающих продать дорогие дома и квартиры в России выросло втрое.

И если в начале кризиса и резкого скачка валютного курса доля желающих продать недвижимость, чтобы покинуть страну, составляла 20% от общего числа заявок на продажу, то к настоящему моменту она выросла до 30%.

И, судя по всему, эта тенденция набирает обороты. «Только за первый квартал 2018 года поступило такое же количество звонков на продажу, сколько было принято за весь 2013 год», — отмечается в исследовании. Похожая картина наблюдалась и в конце прошлого года.

При этом цены на российском рынке недвижимости стагнируют, а в апреле существенно упали даже в долларовом выражении. Индекс рынка недвижимости с 2015 года находится на уровне ниже $3 тыс., рухнув $5453 долларов, достигнутых 31 марта 2013 года, констатирует начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Вместе с тем усиление оттока капитала из России не наблюдается: чистый отток за первый квартал 2018 года составил $13,4 млрд против $16,4 млрд за первый квартал 2017 года.

«Количество выставленных на продажу квартир с конца 2014 года увеличилось примерно на 30%. Однако при этом стоит отметить, что за последние шесть-девять месяцев в этом сегменте увеличилось и количество сделок, поэтому сейчас сохраняется определенный баланс между новым предложением и поглощением таких объектов», — отмечает Дмитрий Халин, управляющий партнер Savills в России.

В ежегодном исследовании The Wealth Report 2018 компания Knight Frank выявила, что 58% ультра-богатых (с состоянием от $50 млн) жителей России и стран СНГ имеют второй паспорт или двойное гражданство, а 45% рассматривают возможность постоянного проживания в другой стране.

Экспансия антироссийских санкций делает все более мутными перспективы инвестиций в российскую недвижимость. Более интересны перспективы инвестиций в недвижимость развитых стран,

полагает Осадчий.

Сами состоятельные россияне, по словам Румянцевой, в качестве нового пристанища чаще всего выбирают Кипр, Мальту, Великобританию и Швейцарию.

Несмотря на усиление борьбы с российскими капиталами, дипломатические скандалы и «дело Скрипаля», россияне продолжают вкладывать деньги в недвижимость в Лондоне. «Портрет покупателя здесь представлен очень широкой целевой аудиторией, как и бюджеты покупок», — рассказала Екатерина Румянцева.

Суммы сделок начинаются от 1,5 млн фунтов ($2,07 млн) — за эту сумму можно приобрести квартиру в новостройке, и доходят до 80-100 млн фунтов ($110-137 млн). В среднем бюджет сделки с британской недвижимостью составляет 5-10 млн фунтов ($7-13,7 млн).

Недвижимость стоимостью свыше $8 млн в британской столице относится к категории элитной. Цены на этот сегмент жилья за год выросли на 7,3%.

Так, элитный пентхаус от 160 до 300 кв. метров в новом проекте с видом на Темзу и главные символы британской столицы, Тауэр и Тауэрский мост, стоит от 5,74 млн ($7,91) до 9,98 млн фунтов ($13,75 млн).

Чуть дороже обойдется россиянам переезд в Швейцарию. Здесь, отмечает Kalinka Group, бюджеты покупок начинаются от 10 млн евро. Запросы на Швейцарию поступают от очень обеспеченных клиентов, а популярным это направление стало благодаря упрощенной паспортной программе, говорит Румянцева.

Особое внимание россиян привлекают страны, где работают программы получения вида на жительство (ВНЖ) через покупки недвижимости или инвестиции.

Например, в Испании действует упрощенная схема оформления вида на жительство, чтобы воспользоваться ей, нужно совершить покупку на сумму 500 тыс. евро.

Интересен состоятельным россиянам и Кипр. Процедура оформления гражданства занимает здесь полгода, для его получения клиенту не нужно жить на Кипре до или после. Кроме того, инвестиции в Кипр возвратные: после трех лет владения недвижимостью инвестор может продать ее, оставив в собственности жилую недвижимость стоимостью не менее 500 тыс. евро. А за приобретение жилья стоимостью от 2 млн евро можно оформить паспорт с гражданством Евросоюза.

Популярной у богачей стала и Мальта, куда раньше ехали, преимущественно, обладатели сравнительно скромных капиталов. «Однако в последние полгода стали появляться клиенты с бюджетами от 5 млн евро», — обращает внимание Румянцева.

По данным компаний Henley&Partners и Knight Frank за первые два месяца 2017 года, Мальта стала самой привлекательной страной Европы по стоимости паспорта.

Для получение гражданства Мальты достаточно инвестировать в страну 1,2 млн евро, включая невозвратные платежи в Национальный фонд Мальты, возвратные инвестиции и затраты на покупку или аренду жилья.

По словам Марины Шалаевой, директора по зарубежной недвижимости и частным инвестициям компании Knight Frank, сейчас покупатели гражданства ЕС активно инвестируют свои деньги в покупку коммерческой недвижимости, чтобы не только жить в стране, но и получать в ней доход. По сравнению с программами ВНЖ, вторые паспорта более популярны у россиян, поскольку дают возможность работать и учиться в Европе.