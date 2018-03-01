План России: платить меньше, а строить больше

Нужно больше квадратных метров

Президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости увеличить объемы ввода жилья в стране с текущих 80 до 120 миллионов квадратных метров в год. Таким образом объемы ввода жилья в России должны увеличиться в полтора раза.

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Ввод такого объема жилья является одним из условий увеличения обеспеченности жильем до 5 млн семей в год. «Если мы хотим, чтобы 5 миллионов семей получали новое жилье в год, то строить нужно 120 миллионов», — сказал Путин. По итогам 2017 года свои жилищные условия смогли улучшить 3,1 млн россиян.

Примечательно, что в 2011 году Путин, который тогда возглавлял российское правительство, говорил о том, что в стране должно строиться по 100 млн квадратных метров жилой недвижимости в год, правда тогда, это были планы на 2016 год. «В 2020-м исхожу из того, что страна будет в состоянии строить ежегодно 140 миллионов квадратных метров жилья», — обещал он.

Показатели так и не были достигнуты.

Сегодня рекордный показатель составляет порядка 85 млн «квадратов» в 2015 году. «После рекордного 2015 года пока что мы наблюдаем хоть и незначительное, но все же снижение объемов ввода жилья. В 2017 году эти цифры даже не дотянулл до 80 млн», — отметил гендиректор «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

В 2016 году отрасль вышла только на 80,2 млн «квадратов», а в прошлом 2017 году показатель упал на 2% — в эксплуатацию ввели 78,6 млн квадратных метров. При этом в ряде регионов падение было куда более значительным. Так, по данным Росстата, в Омской области было введено на 40,9% меньше, чем годом ранее. Также в пределах 30% потеряли Новгородская область, Еврейская автономная область, Республика Карелия, а также Вологодская область.

В Минстрое падение по ряду регионов объясняли тем, что ввод жилья в 2017 году был крайне неровным по регионам. В первую очередь, это связано с тем, что вводилось жилье, строительство которого начиналось в 2014-2015 годах в период серьезной экономической турбулентности.

«Падение ввода в предыдущие годы связано с тем, что старт большинства проектов пришелся на самое сложное время в экономике, поэтому часть проектов была отложена», — отмечает Андрей Цвет, директор по развитию ГК «Гранель».

Ранее глава ведомства Михаил Мень в интервью «Газете.Ru» уже говорил о новых планах по выходу к 2025 году на строительство 125 млн квадратных метров жилья в год. Такие планы содержатся и в новой стратегии развития жилищной сферы до 2020 года.

«Дальше мы будем двигаться к самому главному показателю – это строительство 1 метр на человека в год, то есть, где-то в районе 140 квадратных метров в год. По нашим оценкам лет 10-15, а лучше 20 лучше подержать такой объем, чтобы провести замещение жилья, которое через 10-15 лет надо будет замещать», — сообщил министр в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Пока динамика положительная. Так, в январе 2018 года ввод жилья увеличился на 16,3% к аналогичному показателю прошлому году.

«Думаю, что показатель 2018 года будет примерно таким же», — считает Цвет. По его словам, в 2019 году рынок увидит рост объемов ввода жилья, а в перспективе 5 лет Россия достигнет нужного показателя — 120 млн кв. м. С такими сроками согласен Перлин, правда, называя одним из условий – господдержку отрасли.

Выйти на заданные объемы возможно только к 2023-2024 году, полагает директор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина. «В России 64% — многоэтажное жилье, и 36% индивидуальные дома. При этом 25% вообще нельзя считать жильем.

И у нас самый низкий уровень обеспеченности человека жильем среди развитых стран. У нас где-то 20 метров на человека, в Европе – 40 метров, а в США – 60 метров»,

— сказала Иванкина «Газете.Ru». По ее словам, нужно выходить на европейские стандарты, когда количество комнат соответствует количеству членов семьи, и плюс есть одна общая комната.

Сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров считает, что увеличение вводимого жилья до 120 млн кв. метров возможно при соблюдении трех условий. По его словам, необходимо при условии более жесткого контроля, оставить возможность долевого строительства, кредитования самой строительной отрасли не более 8-9%, а также снижение ставок по ипотеке минимум до 5-7%.

Заработать на ипотеку

Чтобы выйти на нужные показатели обеспечения жильем, необходимо как улучшить само предложение на рынке, так и обеспечить рост доходов населения и снижение ставок по ипотеке.

Реальные доходы населения падают уже несколько лет подряд, напоминает Иванкина из РАНХиГС. В 2017 году падение реально располагаемых доходов составило порядка 1,7%, а почти за четыре года приблизилось к 12%. Хотя ставки по ипотеке продолжают падать, а объемы выдачи расти, признала эксперт.

Если в 2001 году было оформлено всего 4 тысячи ипотечных кредитов, и более половины были в валюте, то по итогам 2017 года речь шла о более 1 млн кредитов, обратил внимание президент. «Ипотека должна стать доступной для большинства граждан», — сказал Путин.

Согласно данным Банка России, в прошлом году объем выдачи превысил 2 трлн рублей. По итогам января 2018 года рынок вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. «Количество выданных ипотечных кредитов растет, и тенденция снижения ипотечных ставок продолжается. Сегодня ставки находятся на исторических минимальных уровнях, ипотека стала доступнее. Тенденция роста выдачи ипотеки продолжается. В январе 2018 года выдано более 78 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 148,2 трлн руб., что в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года», — сообщили «Газете.Ru» в Минстрое России.

По прогнозам АИЖК, в этом году 1,3 млн семей улучшат жилищные условия с помощью ипотеки, объемы выдачи увеличатся до уровня 2,5-2,7 трлн руб.

В декабре прошлого года ставка по ипотеке снизилась ниже 10% — до 9,85%. По словам Путина, надо стремиться к 7-процентной ипотечной ставке.

Михаил Мень назвал реалистичным снижение ипотечной ставки до 7%. «При сегодняшней динамике снижения ставки это реалистично, уже в феврале средняя ставка на первичном рынке составляла 9,6%. Мы видим, что банки конкурируют на ипотечном рынке, в различных регионах для определенных категорий граждан даже сегодня существуют программы со ставкой значительно ниже рыночной», — сообщил Михаил Мень.

«Ставка по ипотеке в 7% — это перспектива ближайших одного-двух лет. По прогнозам АИЖК, уже к концу 2018 года средние ипотечные ставки будут в районе 8%», — сказал гендиректор АИЖК Александр Плутник.

В свою очередь Сбербанк в четверг 1 марта уже пообещал снизить ставку. «Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 7% в течение 1-2 лет», — сообщил президент банка Герман Греф.

«Этот год должен стать очередным рекордом по объему продаж ипотеки в России, ставки продолжат снижаться, но не так динамично, как это было в 2017 году. К концу 2018 года ставка на рынке может опуститься ниже 9%. По нашим оценкам, объемы выдачи ипотеки в стране могут достичь 2,4-2,5 трлн рублей, а портфель – 6 трлн рублей», — спрогнозировал ранее руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ Евгений Дячкин.

Руководитель аналитического центра «Русипотека» Сергей Гордейко предположил, что снижение ставки до 7% может случиться не позже 2020 года.