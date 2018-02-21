Придется заплатить: как дачникам продлят амнистию

Депутаты решили продлить еще на два года для россиян возможность в упрощенном порядке подтвердить право собственности на земельные участки, а также находящиеся на них объекты индивидуального жилищного строительства. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в середине февраля, а в среду, 21 февраля, депутаты приняли его в первом чтении.

«Предлагается продлить до 1 марта 2020 года положения, касающиеся объектов индивидуального жилищного строительства», — сказал глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, сегодня осталось несколько тысяч жилых домов, на которые не оформлены права собственности согласно действующему законодательству. Как правило, это дома в небольших поселках. «Если помножить на три или на четыре, а иногда в этих домах несколько поколений живет, мы понимаем, что речь идет о большем количестве граждан», — сказал депутат.

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Речь идет о людях, которые получили свои дома по разным документам еще до существования системы государственной регистрации. «Им выделяли исполкомы, профсоюзы. Но на тот момент было все законно. Соответственно, если не продлевать амнистию, тогда им нужно разрешение на строительство, на ввод в эксплуатацию», — объяснил Крашенинников.

Если не продлить действие закона, может сложиться такая ситуация, что дома будут считаться самовольными постройками. Кроме того, стоимость кадастровых работ, которые необходимы в данном случае, была бы значительно выше.

Дачная амнистия предполагает упрощенный порядок оформления права собственности на объекты недвижимости, находящиеся на дачных участках, то есть, без разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию. Закон был принят в 2006 году и срок действия ограничивался 2010 годом. Затем было принято решение продлить амнистию.

«До 1 марта 2018 года закон позволяет оформить права в упрощенном порядке, то есть без получения разрешения на ввод в эксплуатацию, на объекты индивидуального жилищного строительства. Эти дома должны быть построены на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, или на приусадебных земельных участках», — рассказали «Газете.Ru» в Росреестре.

Как уточнили в ведомстве, всего с 2006 до конца 2017 года в упрощенном порядке было зарегистрировано почти 12,8 миллионов прав, из которых более 3,4 млн прав на объекты индивидуального жилищного строительства.

«Дачная амнистия введена с целью облегчить процесс бумажной волокиты в процессе регистрации земельных участков, но нужно иметь в виду, что она касается только тех земельных участков, чьи владельцы могут подтвердить право на их собственность документами», — обратил внимание Владимир Старинский, управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнер».

Дело в том, что по закону любая недвижимость подлежит госучету. То есть, оформление права на собственность является невозможным, если данные об участке не зарегистрированы. «Необходим кадастровый паспорт, а чтобы оформить кадастровый паспорт, нужны дополнительные документы: межевой или технический план и прочее. Таким образом, весь процесс получается очень трудоемким и долгим», — сказал юрист.

По словам законодателей, наличие кадастрового паспорта, техплана и прочих документов должно минимизировать число злоупотреблений, которые связаны с неуплатой налогов. «При этом Росреестр уверяет, что процедура оформления все равно останется простой, но на деле ничего не упрощается», — отметил Старинский.

Нарек Джаникян, юрист юридической компании SILA international lawyers, считает, что, к примеру уточнение границ, межевание участка в 15 соток может стоить более 30 тысяч рублей, а технический план на дом площадью 50 квадратных метров – порядка 20 тыс. руб. Так, все кадастровые работы могут обойтись в 50-60 тыс. руб. в зависимости от размера построек и участков.

Это довольно высокий ценник с учетом того, что реальные доходы населения падают – в январе падение составило 50%, и тенденция к их сокращению продолжается уже несколько лет.

Дачная амнистия призвана не просто упростить порядок регистрации права собственности уже на построенные объекты, но и в отношении нового строительства на дачных участках, отметил Евгений Пугачев, руководитель практики юрфирмы «Интеллектуальный капитал».

Джаникян добавляет, что в последнем случае дачная амнистия была неудобна для тех, кто оформляет право собственности на объект индивидуального жилищного строительства. «Застройщику все равно необходимо получать разрешение на строительство, в отличие дачных и садовых домов, что предусматривает градостроительный кодекс РФ», — рассказал эксперт, добавив, что амнистия освобождает от получения не разрешения, а акта на ввод дома в эксплуатацию.

Но надо сказать, что для объектов капитального строительства, построенных на садовых или дачных земельных участках, упрощенный порядок носит бессрочный характер. Для таких объектов, независимо от того, является ли соответствующее строение жилым или хозяйственным, разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется и после 1 марта 2018 года.

Аналогичный порядок действует и для гаражей, построенных гражданами.