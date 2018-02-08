Кризис в квадрате: Россия остановила стройку

Ввод нового жилья в России упал на 2,1% в 2017 году. По данным Росстата, за 2017 год было введено в эксплуатацию 78,6 млн квадратных метров жилой недвижимости против 80,2 млн «квадратов» годом ранее.

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Что все же чуть лучше, чем прогнозировалось по вводу многоквартирных домов. Напомним, еще летом министр строительства и ЖКХ Михаил Мень говорил только о 75 млн квадратных метров.

В Минстрое России вспоминают, что ввод жилья в 2017 году был крайне неровным по регионам. В первую очередь, это связано с тем, что вводилось жилье, строительство которого начиналось в 2014-2015 годах в период серьезной экономической турбулентности.

«Именно в этот период многие застройщики прекращали свои проекты и не начинали новых. Для многих российских регионов этот фактор сыграл значительную роль в цифрах ввода жилья в прошлом году», — объяснили в Минстрое, заверив, что сейчас на региональных рынках в целом ситуация стабилизировалась.

Надо сказать, что Москва отыграла прошлогодние объемы и немного подросла. В столице было введено 3,4 млн квадратных метров (+1%). В Подмосковье — 8,7 млн жилья, но речь идет о уже потерях в 1,3%.

Куда бодрее ситуация в Республике Крым. Здесь застройщики сдали почти в три раза больше жилой недвижимости, чем в 2016 году.

«Тенденция связана с тем, что Крым окончательно пришел к российским правовым нормам по вводу жилья в эксплуатацию. На протяжении последних трех лет земельный рынок формировался. Жилые объекты, договора по которым заключались в переходный период, наконец-то полноценно переведены в российское правовое поле и начали вводиться в эксплуатацию», - объясняет Евгений Кабанов, генеральный директор компании ООО «ИнтерСтрой».

Однако в случае с Крымом речь идет скорее об аномалии. Большая часть регионов закончили год в «красной зоне» или продемонстрировавли совсем небольшой прирост.

Эксперты объясняют сокращение ввода жилья падением спроса — у людей нет денег на покупку. «За последние четыре года реально располагаемые доходы упали на 12%. Людям не с чего ни заплатить за ипотеку, ни накопить на первоначальный взнос. Цена квадратного метра несопоставимо велика, поэтому, конечно же, покупают меньше, а значит, меньше строят», — высказала мнение Елена Иванкина, профессор РАНХиГС.

По ее словам, предложение превышает спрос, и, возможно, компании строят не то, что надо. «Надо переходить только на стандартное жилье, которое раньше называлось классом «эконом», и так, чтобы цены были уравновешены с зарплатами в этих регионах. Нужно точно знать, для кого строить, рассчитывать возможности людей к покупке», — отметила Иванкина.

По итогам 2017 года самое большое падение ввода жилой недвижимости наблюдалось в Омской области — 40,9%. Потери в объемах порядка 30% и больше потерпели Новгородская область, Еврейская автономная область, Республика Карелия, а также Вологодская область.

Причины снижения ввода жилья в пресс-службе губернатора Омской области объяснили тем, что в 2017 году региональная экономика переживала не лучшие времена и покупательская способность населения в прошлом году была не столь высока, чтобы покупать квартиры. Средняя заработная плата в регионе чуть выше 27 тысяч рублей. Кроме того, свою роль играет и объем нереализованного предложения.

«Сейчас на рынке находится порядка 3,5 тысяч нераспроданных квартир, и соответственно, ввод нового жилья тормозится и этим фактором. Многие дома, которые сегодня находятся в высокой степени готовности и могли бы быть сданы, не спешат сдавать именно по этой причине. Строительные компании понимают, что продать будет не так легко, ведь и цены находятся на минимуме», — рассказали в пресс-службе.

Цены в области действительно падают. Согласно статистике Росстата, на четвертый квартал 2017 года квадратный метр стоил 40,6 тысячи рублей, а годом ранее — 41,9 тысячи рублей. За год «квадрат» подешевел на 3,1%.

Примерно на столько же снизились цены и в Новгородской области, что тем не менее не остановило падения ввода жилья на 36%. Квадратный метр в новостройке по Новгородской области год к году подешевел примерно на 3%. Цена за «квадрат» на конец года составила 39,3 тысячи рублей.

«Все связано с платежеспособностью покупателей, у людей нет денег», — рассказала специалист по недвижимости местного агентства «Гранд» Оксана Борисова. По ее словам, сегодня застройщики вынуждены идти на дисконты, чтобы привлечь покупателей. Если в 2016 году однокомнатную квартиру без отделки в регионе можно было купить за 1,9 млн рублей, то сегодня цены упали до 1,3 млн рублей. «Хотя недавно продали за 1,1 млн рублей», — привозит цифры риелтор.

В большинстве случаев люди покупают новые квартиры в ипотеку. В 2017 году ее объем выдачи составил 2 трлн рублей против 1,4 трлн рублей годом ранее. АИЖК ожидает рост выдачи ипотеки до 2,5 трлн рублей в 2018 году.

Регионы ждут, что ипотека и запущенная программа льготной ставки будут стимулировать ввод объема нового жилья в 2018 году. «В Омской области надеются, что поддержать строительную отрасль поможет государственная программа субсидирования ипотеки под 6%. Причем воспользоваться возможностью может любой желающий. Только на сегодняшний день получено уже более 100 заявок», — сказали в пресс-службе региона. На это выделено 200 млн рублей по программе АИЖК.

Кроме того, регионом заложено еще порядка 160 млн рублей на льготный кредит на первоначальный взнос. «Двухкомнатную квартиру в Омске можно купить по цене в районе 1,5 млн рублей с платежом 10 тысяч в месяц. Но молодой семье достаточно сложно найти 300-400 тысяч рублей на первый взнос по ипотеке. Теперь в регионе действует своя программа, которая предусматривает кредит на первоначальный взнос на пять лет под 3%», — объяснили в пресс-службе губернатора.

Новгородцы тоже рассчитывают выправить ситуацию. В предыдущие годы в регионе были очень серьезные заделы, которые были реализованы в 2016 году, а в прошлый год стал периодом, когда «снова уходили в заделы». Сроки ввода таких домов-заделов запланированы с 2018 по 2021 годы, объясняла «Газете.Ru» заместитель строительства Новгородской области Ирина Желтова.

«Мы это все понимали (снижение объемов ввода — «Газета.Ru»). Губернатор установил годовой план в объеме 302 тысяч квадратных метров, но мы ввели чуть меньше», — сказала Желтова, добавив, что те дома, которые не удалось ввести в конце года, запланированы на первый квартал 2018 года. По ее словам, площадки под застройку в регионе есть. Сегодня в незавершенном строительстве находится порядка 102 домов в разной степень готовности.

Ниже представлен топ-10 регионов, где сильнее всего упал ввод жилья в 2017 году:

1. Омская область

Омская область показала минус 40,9%. Здесь в прошлом году было сдано 456,7 тысяч квадратных метров жилья. Средняя цена квадратного метра составляет 40,6 тысяч рублей на конец прошлого года.

2. Новгородская область

Новгородская область потеряла 36% к объемам 2016 года — 231,6 тысяч «квадратов». При этом цена за год снизилась на 3% до 39,3 тысяч рублей за квадратный метр.

3. Еврейская автономная область

В Еврейской автономной области застройщики сдали всего 50,4 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Но при столь небольших объемах падение все равно ощутимо — 33,6% по сравнению с объемами 2016 года. Цена за «квадрат» здесь составляет 36,7 тысячи рублей.

4. Республика Карелия

В Карелии снижение составило 31,1% до 202,1 тысяч квадратных метров. Средняя стоимость жилого квадратного метра в регионе равна 49 тысячам рублей.

5. Вологодская область

В Вологодской области в 2017 году было сдано на 29,8% меньше жилья. Речь идет о жилых домах общей площадью 543,5 тысяч квадратных метров. При этом стоимость «квадрата» на конец года составила 37,9 тысячи рублей.

6. Псковская область

Псковская область потеряла 28,6% к 2016 году. За прошедший год застройщики сдали 194,5 тысячи «квадратов» жилья. Средняя цена квадратного метра в новостройке по региону составляет 39,6 тысячи рублей.

7. Хабаровский край

В числе субъектов РФ, где снижение показателей по вводу жилья превысил 25%, оказался и Хабаровский край — 26,3% минус. В 2017 году общий объем сданной жилой недвижимости в регионе составил 269,7 тысячи квадратных метров. Цены достигли уровня 60,3 тысячи рублей за «квадрат».

8. Республика Коми

В Коми падение ввода жилья составило 25,3%. Всего на территории республики в 2017 году было сдано в эксплуатацию домов на 179 тысяч квадратных метров. На конец 2017 года цена составила 47,4 тысячи рублей за «квадрат».

9. Калининградская область

В Калининградской области падение ввода жилья к 2016 году составило 25,3%. Всего было сдано 902,4 тысячи квадратных метров. Цена квадратного метра в регионе выше – 51,9 тысячи рублей.

10. Орловская область

Орловская область не дотянула до результатов 2016 года по вводу жилья 24,9%. Здесь сдано жилья общей площадью 270,4 квадратных метров жилья. При этом цена «квадрата» выросла с 33,3 тысячи рублей на начало 2017 года до 35,4 тысячи рублей на конец года.