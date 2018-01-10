Квартирный запрос: «президентской» ипотеке установили лимиты

Правительство опубликовало правила предоставления субсидий из федерального бюджета кредитным организациям и Агентству ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) на «возмещение недополученных доходов по выданной ипотеке семьям с детьми». В них описана схема и требования к выдаче ипотечного кредита по льготной ставке.

Правила предусматривают субсидирование для семей ставки по ипотеке до уровня 6% в течение трех или пяти лет при рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года соответственно второго или третьего ребенка у заемщиков, которые взяли кредит на покупку жилья на первичном рынке или рефинансировали существующий заем.

Напомним, что поручение о запуске программы льготной ипотеки для семей с детьми инициировал президент Владимир Путин.

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По словам министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, программой смогут воспользоваться порядка 620 тысячи человек. При этом в ведомстве рассчитывают, что в течение пяти лет поэтапно ключевая ставка ЦБ будет снижаться, в связи с этим будет уменьшаться и ипотечная ставка. «В конечном итоге мы выйдем на 6%, которые уже не нужно будет субсидировать», — отметил министр.

Сегодняшняя программа субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам для семей с детьми похожа на ту, что действовала в 2015-2016 годы на покупку жилья в новостройке, говорит руководитель аналитического центра компании «Русипотека» Сергей Гордейко.

По его словам, объявленные условия позволяют сделать кредиты доступными для населения, а также быть выгодными банкам, особенно не очень крупным. Новая программа льготной ипотеки ориентирована не на среднюю ставку, которая является неуправляемой, а на ключевую ставку, замечает эксперт.

В постановлении говорится, что субсидии предоставляются в размере разницы между размером ключевой ставки Центробанка на 1-й день календарного месяца, за который предоставляется субсидия, увеличенной на два процентных пункта, и размером процентной ставки, установленной в соответствии с кредитным договором в размере 6%.

Обязательное условие — заключение заемщиком договоров личного страхования: жизни, от несчастного случая и болезни, а также жилого помещения после оформления права собственности.

Льготная ставка действует для заемщика со вторым ребенком три года, с третьим — пять лет. По окончании срока субсидирования процентная ставка в соответствии с договором устанавливается в размере, не превышающем ключевой ставки ЦБ на дату выдачи кредита, увеличенной на два процентных пункта, прописано в документе.

Есть интересный момент в том, что при рождении второго и третьего ребенка сроки субсидирования ставки могут складываться, заметил Гордейко.

Если во время использования льготы на кредит в связи с рождением второго ребенка в семье с 1 января этого года по 31 декабря 2022 года появляется третий ребенок, то «период предоставления субсидии продлевается на пять лет со дня окончания периода предоставления субсидии в связи с рождением второго ребенка», говорится в правилах.

При рождении третьего ребенка после окончания периода предоставления субсидии не позднее 31 декабря 2022 года предоставление льготной ипотеки возобновляется на пять лет с даты рождения.

Таким образом, предположил эксперт, программа для отдельных семей может продлиться до 2029 года.

Новые меры позволят выдать гражданам, у которых появился второй или третий ребенок, до 600 млрд руб. жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой.

Наиболее спорный момент в правилах, по мнению Марии Литинецкой, управляющего партнера «Метриум Групп», это максимальная сумма займа, при которой можно рассчитывать на субсидированную процентную ставку.

В постановлении описаны требования к размеру ипотечного кредита. Жители всех субъектов Федерации, за исключением г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, могут рассчитывать на кредит на сумму до 3 млн рублей, а семьи перечисленных «столичных» территорий — до 8 млн рублей.

При этом заемщик обязан оплатить 20% первоначального взноса.

«Ограничение в 3 млн рублей для регионов вполне отвечает стоимости приобретаемого в провинции жилья. Средний размер ипотечного займа, по данным ЦБ РФ, составляет в России порядка 1,8 млн рублей, поэтому большинство многодетных семей, желающих получить ипотеку в регионах, смогут это сделать. А вот максимальный размер для кредита в Москве, на мой взгляд, занижен», — говорит эксперт.

По ее словам, средняя стоимость трехкомнатной квартиры в столице по итогам декабря составила 12,7 млн рублей. При минимально необходимом первом взносе 20% сумма займа составит 10,2 млн рублей, что превышает максимальный размер субсидированного кредита.

«Полагаю, что для столицы планка должна быть повышена с 8 до 10 млн рублей, чтобы в Москве программа поддержки многодетных семей имела эффект», — считает она.

Поскольку речь идет о собственных средствах, в том числе полученных из бюджетов разных уровней, то привлекать к уплате первого взноса можно и материнский капитал, рассказали в «Русипотеке».

В этом году сумма семейного капитала равнозначна прошлогодней — 453 тысячи рублей. Индексация предусматривается только с 2020 года. Тогда семьи смогут рассчитывать на 471 тысячу, ранее говорил министр труда. Сама же программа продлена до 2021 года.

Как ранее уточнили в Пенсионном фонде России, основная часть материнского капитала направляется владельцами сертификатов на улучшение жилищных условий.

«Это более 91% от семей, подавших заявление. С 2007 года благодаря программе 5 млн российских семей улучшили жилищные условия. Из них 3,2 млн семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще более 1,8 млн семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств», — рассказали в фонде.

При этом за десять лет действия программы граждане получили более 8,2 млн сертификатов, а заявление на получение подало свыше 8,5 миллионов.

Так или иначе, решать, привлекать маткапитал или нет к улучшению жилищных условий в качестве первоначального взноса по ипотеке, будет сама семья. Пока же кредитные организации и АИЖК должны в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу правил представить в Минфин России заявку на получения субсидии. В Минфине «Газете.Ru» пояснили, что россияне могут обращаться в кредитные организации за льготным кредитованием.

В Сбербанке рассказали, что документ в данный момент находится в работе. «В указанные сроки возможность субсидирования ипотеки будет реализована в банке», — добавили в банке. ВТБ также намерен принять активное участие в новой программе государственной поддержки ипотечных заемщиков, сообщили «Газете.Ru» в кредитной организации.

В АИЖК отметили, что заявка на участие будет подана в Минфин до конца января 2018 года. Уже в январе АИЖК через офисы банка «Российский капитал» и сеть партнеров начнет принимать заявки заемщиков на получение нового ипотечного кредита или рефинансирование действующего и будет выдавать кредиты на условиях программы.

В агентстве пояснили, что каждый кредитор самостоятельно устанавливает требования к комплекту документов, который должен быть представлен заемщиком.

Для получения ипотеки по льготной ставке требуется подтвердить рождение второго и (или) третьего ребенка после 1 января 2018 года, предоставив свидетельство о рождении. Заемщику предоставляется кредит по сниженной ставке, после чего кредитор получает субсидию по этому кредиту.