Банк России намерен дополнить проект новых правил листинга требованиями к финансовым показателям эмитентов акций для их включения в котировальные списки. Об этом сообщила директор департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева, пишет «Интерфакс».

Новые критерии будут касаться как компаний, выходящих на рынок, так и тех, кто уже включен в котировальные списки. В частности, регулятор намерен оценивать такие параметры, как объем собственных средств, соотношение долга к EBITDA, а также наличие или отсутствие выручки. Эти меры в первую очередь затронут эмитентов из первого и второго котировальных списков.

Для компаний предусмотрен длительный переходный период. Даже если текущие финансовые показатели эмитента не соответствуют новым нормам, это не приведет к немедленному понижению его статуса или переносу ценных бумаг в более низкий список. Обновленный проект правил будет опубликован для обсуждения в конце ноября — начале декабря текущего года. Окончательное вступление документа в силу запланировано не ранее октября 2027 года, при этом внедрение новых норм будет проходить поэтапно с различными сроками отсрочки.

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