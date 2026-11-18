Британский оборонный концерн BAE Systems сократит более 1000 рабочих мест в своем авиационном подразделении и головном офисе. Об этом сообщает Sky News cо ссылкой на пресс-релиз компании.

Всего под угрозой сокращения оказались 1070 должностей, из которых около 940 приходятся на авиационный бизнес, базирующийся в Уортоне и Сэмлсбери в Ланкашире. Остальные позиции — в головном офисе в Лондоне.

BAE Systems заявила, что намерена провести консультации с сотрудниками и запустить программу добровольного увольнения.

В компании объяснили решение стремлением повысить гибкость и конкурентоспособность. Представитель BAE Systems отметил, что авиационное подразделение остается растущим бизнесом с устойчивым спросом на пилотируемые и беспилотные самолеты, но компания сосредоточена на эффективности и доступности для заказчиков.

Генеральный секретарь профсоюза Unite Шэрон Грэм возложила ответственность на правительство лейбористов, обвинив его в задержках с решениями по оборонным расходам.

«У нас не останется производственной отрасли, если правительство не начнет принимать критически важные решения», — заявила Грэм.

По ее словам, профсоюз месяцами предупреждал, что задержки финансирования толкают компании сектора на негативные решения.

Ранее стали известны признаки подготовки сокращений в компании.