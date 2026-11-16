Болгария вывела из-под санкций Евросоюза Первый инвестиционный банк и Инвестиционно-корпоративный банк в России, заявила министр иностранных дел страны Велислава Петрова. Об этом сообщает «БНТ Новини».

Она подчеркнула, что контрольные пакеты акций этих кредитных организаций принадлежат владельцам из Болгарии, а сами банки не работают со средствами лиц, включенных в санкционные списки.

Петрова отметила, что введение санкций против банков привело бы к переходу их активов под контроль правительства России, что стало бы контрпродуктивно.

16 ноября Евросоюз расширил санкционные списки, включив в них российские нефтеперерабатывающие заводы и более 40 банков. Под ограничения также попали сын председателя Совета Федерации Сергей Матвиенко, журналисты и блогеры. Всего ЕС внес в списки 145 человек и организаций. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе рассказали о новых санкциях против России.