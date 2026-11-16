У жителя Приморья украли виртуальные предметы в Dota 2 на 300 тысяч рублей

Житель Приморья лишился скинов в Dota 2 на 300 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации журналистов, 37-летний житель поселка Новошахтинский обратился в полицию после обнаружения пропажи виртуальных предметов из своего игрового аккаунта. Вероятнее всего, речь идет о скинах и других внутриигровых ценностях. Ущерб заявитель оценил в 300 тыс. рублей. Полиция устанавливает, кто получил доступ к аккаунту и совершил хищение.

В июле американская компания Valve бесплатно заменила игровую консоль Steam Machine одному из покупателей после того, как устройство украли после доставки.

Пользователь Reddit с ником mdumtshali купил Steam Machine за $1300. Курьер привез устройство, когда покупатель был на работе, и оставил коробку возле двери дома, не передав ее соседям и не потребовав подписи при получении. Подобная практика часто встречается в США. Согласно записи с камеры дверного звонка, курьер попытался частично скрыть посылку, накрыв коробку пластиковым пакетом. Однако после возвращения домой владелец обнаружил, что устройство исчезло.

Ранее энтузиаст превратил игры из Steam в «картриджи» с помощью старых SSD.