Пожар произошел в строящемся многоэтажном доме на востоке Москвы. Огонь охватил верхние этажи здания, сообщает РЕН ТВ.

По данным МЧС, на крыше загорелись строительные материалы.

Как сообщает телеканал, открытое горение наблюдается на 20-м и 21-м этажах.

Информация о пострадавших и причинах возгорания пока нет.

По данным агентства «Москва», речь идет о многоэтажке в жилом комплексе «Назаре» на Открытом шоссе рядом со станцией метро «Бульвар Рокоссовского». Отмечается, что раскаленные угли падают на припаркованные автомобили. По информации СМИ, рядом со зданием находятся емкости с дизельным топливом, и пожарные пытаются не допустить воспламенения жидкости.

До этого специалисты полностью потушили пожар на территории горнолыжного комплекса в Москве. Площадь возгорания составила 1,3 тыс. квадратных метров. СМИ писали, что горело административное здание и помещение пристроенного к нему деревянного склада. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, на тушение огня бросили дополнительные силы пожарных служб — всего было задействовано 44 человека и 11 единиц техники.

Ранее в Москве загорелся строящийся дом у метро «Белорусская».