УК «Первая» стала управляющей компанией года по версии Investment Leaders Award

Оргкомитет премии Investment Leaders Award назвал УК «Первую» «Управляющей компанией года» в категории «Инфраструктура инвестирования». Компания заняла первое место в категории премии в четвертый раз, сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что данная категория объединяет крупнейших игроков отечественного финансового рынка и системообразующие компании.

Кроме того, оргкомитет премии присудил награду «Лучший ОПИФ активного управления» в категории «Инвестиции в фонды» фонду «Рублевые сбережения» — старейшему ОПИФ России.

Также награду получил Фонд «Сберегательный» (SBMM), он отмечен как «БПИФ года» в категории «Фонды денежного рынка».