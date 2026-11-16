Сбербанк намерен задействовать все возможности нового правового режима для криптовалютного рынка, разработанного совместно с Банком России. Об этом в интервью Reuters заявил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, принятых нормативных положений оказалось меньше, чем рассчитывал банк, однако их уже достаточно для начала работы. Регулятор, как отметил Ведяхин, готов учитывать предложения участников рынка и при необходимости корректировать правила.

«Мы будем использовать все возможности, которые нам дали, посмотрим, как это будет работать. То есть это меньше, чем нам хотелось бы, но уже достаточно хорошо, чтобы начать работать. С регулятором остаемся в постоянном контакте, если что-то надо будет подправить. Договорились, что коллеги будут нас слышать», — сказал он.

Одной из приоритетных задач Ведяхин назвал завершение работы над налогообложением цифровых активов. По его словам, правила должны быть понятны клиентам и финансовым посредникам, а также учитывать специфику таких инструментов.

«Так, есть ряд открытых вопросов, которые требуют обсуждения с рынком — налоговое агентирование и налог у источника при операциях с российскими стейблкоинами. Решение этих вопросов важно и для международных расчетов», — добавил он.

Ведяхин подчеркнул, что для трансграничных операций рынку необходим доступный, безопасный и быстрый инструмент, созданный в рамках российского законодательства. Закон предусмотрел выпуск рублевых стейблкоинов в форме цифровых финансовых активов в публичных блокчейнах. Их востребованность будет зависеть от присутствия в точках ликвидности в России и за рубежом. Сбер ожидает активного применения таких инструментов в 2027 году.

В банке также оценили вероятность ценовых различий между российскими и зарубежными площадками. По мнению Ведяхина, локальные отклонения в сторону премии или дисконта участники рынка смогут достаточно быстро устранять.

«Мы ожидаем, что в России появится несколько пулов ликвидности на базе новых лицензированных участников — цены между ними могут различаться в зависимости от доступной ликвидности и спроса клиентов», — сказал он.