В России резко выросли налоговые поступления от малого и среднего бизнеса

Титов: налоговые поступления от малого бизнеса выросли в 2,5 раза с 2018 года

Налоговые поступления от малого и среднего бизнеса в России с 2018 года выросли в 2,5 раза и достигли 13 трлн рублей по итогам 2025-го. Об этом на Всемирном инвестиционном форуме ЮНКТАД в Дохе заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Его слова «Газете.Ru» передала помощник.

Титов связал такую динамику с цифровизацией взаимодействия предпринимателей и государства.

«Российские решения позволяют объединять регистрацию бизнеса, налоговые процедуры и банковские услуги по принципу одного окна. В результате с 2018 года число субъектов МСП — организаций и индивидуальных предпринимателей — выросло почти на 1 млн. А число зарегистрированных самозанятых к настоящему времени превысило 17 млн человек», — сообщил Титов.

Он также заявил о расширении доступа к кредитам в 2,8 раза и сокращении объема подозрительных операций на 64%.

По мнению спецпредставителя президента, цифровые инструменты могут помочь развивающимся странам вывести малый бизнес из неформального сектора. Он назвал среди таких решений налоговые и банковские сервисы, таможенные платформы и электронные реестры недвижимости.

Российская технология, по словам Титова, уже используется в Кыргызстане, где за два года позволила удвоить налоговую базу сектора МСП. Аналогичные сервисы работают в Китае, Индии и некоторых странах Евросоюза, добавил он.

Россия предложила создать механизм ООН для обмена такими решениями и привлечь к нему страны-доноры. Как сообщил Титов, соответствующие предложения вошли в «Севильское обязательство» — итоговый документ Четвертой международной конференции по финансированию развития.

Титов также оценил глобальный дефицит финансирования достижения целей устойчивого развития в $4 трлн. По его мнению, малые и средние предприятия могут сыграть ключевую роль в сокращении этого разрыва.

Для этого важно упростить легальную работу бизнеса. В развивающихся странах многие предприятия остаются в неформальном секторе и вместо налогов платят взятки, заявил Титов. Цифровые сервисы, по его оценке, позволяют сделать отношения предпринимателей с государством прозрачнее и расширить налоговую базу.

Ранее Титов заявил, что российское виноделие «выросло из коротких штанишек».