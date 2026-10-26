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Сбер проведет пятую конференцию SberPro Tech о цифровом развитии бизнеса

Сбер соберет экспертов по цифровизации на конференции SberPro Tech 2026
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Сбер проведет 29 октября пятую ежегодную конференцию по цифровой трансформации бизнеса SberPro Tech 2026. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что участники мероприятия рассмотрят практические способы внедрения цифровых технологий в бизнес. В центре внимания окажутся искусственный интеллект, облачные решения, финтех и цифровые инновации.

Кроме того, эксперты и лидеры рынка разберут реальные кейсы и инструменты для развития компаний.

Отдельные сессии посвятят цифровой трансформации бизнеса, актуальным тенденциям рынка и технологиям API. Также участники обсудят автоматизацию и ускорение клиентских процессов, новые подходы к управлению, облачные технологии и эффективную работу с данными.

Программа конференции объединит четыре тематических направления. Первое — «ИИ и GenAI» — охватит применение искусственного интеллекта и ИИ-агентов в бизнес-процессах. Второе направление, «Финансы и новые модели», будет посвящено цифровым решениям для финансовых задач и развития бизнеса.

Блок «Цифровое ядро и устойчивость» затронет вопросы инфраструктуры, данных и надежности работы компаний. Направление «Рост и клиентский опыт» объединит технологии для увеличения продаж, развития сервиса и улучшения взаимодействия с клиентами.

В Сбере уточнили, что в конференции примут участие топ-менеджеры банка и эксперты других компаний. Среди спикеров заявлены зампред правления банка Тарас Скворцов, старший вице-президент — руководитель блока «Технологическое развитие» Андрей Белевцев, а также старший вице-президент — директор департамента развития корпоративного бизнеса Владимир Ситнов.

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